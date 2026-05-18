Mrtvý Timmy jako atrakce. Neukáznění turisté si na zdechlině velryby pořídili selfie

Jan Dvořák
  11:36
Po neúspěšné akci, která měla za cíl zachránit Timmyho, asi nejslavnější velrybu posledních týdnů, zvíře uvázlo a pošlo na mělčině dánských vod. I přesto, že dánské úřady varovaly, aby se k mrtvému zvířeti nikdo nepřibližoval, našli se jedinci, kteří to nerespektují. Německá média píšou o dvou turistech, kteří si na zdechlině pořídili selfie.

Dánská agentura pro ochranu životního prostředí uvedla, že ačkoli chápe značný zájem veřejnosti o tuto konkrétní velrybu, jejíž příběh v posledních týdnech obletěl světová média, lidé by měli dodržovat bezpečnou vzdálenost a nepřibližovat se k tělu, píše web Mail Online.

„Důvodem je, že může být nositelem nemocí, které se mohou přenášet i na člověka,“ uvedl úřad. Podle mořských odborníků mohou mrtvé velryby dokonce explodovat, protože při rozkladu tkání vznikají plyny, které nemohou uniknout přes jejich silnou kůži.

Přesto mnozí tato upozornění nerespektují. Německý deník Tag 24 přinesl zprávu o tom, že v neděli v poledne se vydali k ostatkům tohoto mořského obra dva Dánové. Pořizovali si selfie a dokonce na mrtvé zvíře vylezli. Když se jich reportér na místě zeptal na motivy jejich počínání, odpověď byla krátká a stručná: „Ta velryba přece není svatá.“ Po tomto incidentu německé úřady vstup do vody v okolí zdechliny uzavřely.

Je to Timmy!

Ve čtvrtek u malého ostrova Anholt, v úžině mezi Dánskem a Švédskem lidé spatřili velrybu, která byla pravděpodobně již nějakou dobu mrtvá, a byla později identifikována jako Timmy. Místo se nachází jižně od mysu, asi 60 kilometrů od Skagenu na severním cípu Dánska, kde se Timmy poprvé proslavil a kde ho 2. května vypustili do volné přírody.

Velryba Timmy po záchranném martyriu zřejmě uhynula, sdělili odborníci

„Nyní lze potvrdit, že uvázlý keporkak u Anholtu je stejná velryba, která dříve uvázla v Německu a byla předmětem záchranných pokusů,“ uvedla vedoucí oddělení dánské agentury pro ochranu životního prostředí Jane Hansenová.

Dodala, že podmínky v sobotu umožnily zaměstnanci dánské agentury pro ochranu přírody lokalizovat a získat sledovací zařízení, které bylo stále připevněno na hřbetu velryby. „Poloha a vzhled zařízení potvrzují, že jde o stejnou velrybu, která byla dříve pozorována a ošetřena v německých vodách,“ dodala.

Tento objev znamenal smutný konec několik týdnů trvajících snah o navedení savce zpět do jeho přirozeného prostředí v Atlantském oceánu.

Kde se tu vzala?

Velrybu poprvé spatřili uvázlou u německého pobřeží 3. března. Není jasné, proč se dostala právě do Baltského moře, které je daleko od jejího přirozeného prostředí a pro které není uzpůsobena. Někteří odborníci uvedli, že se mohla ztratit při plavbě za hejnem sleďů nebo během migrace.

Koncem března ji s pomocí bagru zachránili z mělké vody v německém baltském letovisku Timmendorfer Strand, ale brzy se nedaleko na mělčině opět dostala do potíží. Místní média zprávy o jejím osudu vysílala několikadenní živé přenosy a zpravodajské weby informovaly čtenáře o sebemenších změnách o stavu velryby. Ta pak dostala jméno Timmy.

Velrybě Timmy, která uvázla u Německa, se podařilo vyprostit. Není jasné, kam nyní poplave

Na začátku dubna odborníci uvedli, že již ztratili naději na její záchranu a očekávali, že v zátoce, kde v té době uvázla, uhyne. Zhoršující se stav velryby rovněž vyvolal kontroverzi, do níž se zapojili soukromí záchranáři, regionální úřady i vědecká obec.

Aktivisté uspořádali protesty s výzvou k záchraně zvířete, zatímco influenceři diskutovali o nejlepším způsobu, jak mu pomoci.

Možnosti tu jsou

Poté se do věci vložili dva bohatí podnikatelé, Karin Walter-Mommertová a Walter Gunz. Přišli s plánem, který mnozí považovali za velmi riskantní – nalákat velrybu do vodou naplněného nákladového prostoru speciální nákladní lodi a odtáhnout ji zpět do jejího přirozeného prostředí.

Krajská vláda německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko poté povolila soukromé záchranné iniciativě, aby pokračovala v ambiciózním pokusu o vytažení velryby na zaplavenou loď. Timmyho nadzdvihli pomocí vaků a plachet a přesunuli na zaplavený člun. Ten pak odplul stovky kilometrů směrem k Severnímu moři.

Na začátku května Timmyho vypustili do hlubších vod poblíž Dánska, navíc dostal sledovací zařízení. O dva týdny později byl Timmy nalezen u dánského ostrova Anholt. Identitu potvrdil nalezený tracker.

Konec ságy? Záchranáři vypustili Timmyho do Severního moře, vyhráno ale nemá

„V tuto chvíli neexistují žádné konkrétní plány na odstranění velryby z této oblasti ani na provedení pitvy a v současné době se nepředpokládá, že by v této oblasti představovala nějaký problém,“ uvedla ochranářka Hansenová. Podle ní nelze s jistotou určit, co bylo příčinou smrti velryby. Úřady dosud nerozhodly, co se s mrtvou velrybou stane.

Till Backhaus, ministr životního prostředí regionu Meklenbursko-Přední Pomořansko, kde se velryba poprvé dostala do potíží, uvedl, že její smrt by měla přimět lidi, aby brali ochranu přírody, zachování druhů a změnu klimatu ještě vážněji, uzavřel britský portál.

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet. (21. dubna 2026)
Remorkér táhne speciální člun s velrybou nazývanou Timmy v průlivu Skagerrak do Severního moře. (1. května 2026)
