Most s názvem Gottleubatalbrücke je součástí silničního obchvatu Pirny. Bude mít dohromady tři jízdní pruhy a propojí silnici z Bad Schandau na přivaděč k dálnici A17. Po dokončení by tak měl urychlit cestu z Děčína přes Hřensko do této oblasti a zlepšit nejen regionální, ale také přeshraniční dopravní obslužnost.

Pro investora DEGES staví most od roku 2018 sdružení s názvem ARGE Gottleubatalbrücke, které se skládá z českého Metrostavu a jeho sesterské společnosti BeMo Tunnelling. Celková investice dosahuje v přepočtu 4,5 miliardy korun.

Kromě štíhlosti je stavba unikátní také tím, že nejvyšší pilíře budou pevně spojeny s mostovkou, což by mělo značně zlevnit její údržbu. „Takové ložisko váží zhruba šest tun a vydrží 20 až 30 let. Během sto let byste ho tak museli dvakrát až třikrát vyměnit,“ vysvětluje ředitel stavby Marek Foglar.

Vzhledem k neobvyklosti postupu přišel Foglar se speciální ocelovou konstrukcí ve které se bednění zvedne k vrcholům pilířů. „Sepneme dočasnou ocelovou konstrukci mezi pilířem a nosnou konstrukcí a tím vytvoříme dočasný rámový roh. Poté tam nalijeme beton a až dosáhne požadovaných tlakových pevností, můžeme dočasné zajištění povolit. Tak vznikne pevný rámový roh,“ popisuje Foglar.