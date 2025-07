Öresundský most při západu Slunce (29. července 2022) | foto: Profimedia.cz

Otevření mostu změnilo životy i podnikání v obou zemích, jak ukazují i příběhy, jež zmapovala britská BBC. Jedním z pravidelných cestujících přes Öresundský průliv je i osmadvacetiletý Oskar Damkjaer. Žije v dánském hlavním městě Kodani a dvakrát týdně dojíždí přes most do třetího největšího švédského města Malmö. Jízda vlakem mu zabere čtyřicet minut.

„Lidé si myslí, že dojíždění do jiné země je něco velkého,“ říká softwarový inženýr pracující pro švédskou databázovou firmu Neo4j. „Ale je to vlastně dost pohodlné.“

Opačně nastavený život má Laurine Deschampsová, která pracuje v Kodani pro dánskou herní společnost IO Interactive. Ze svého bydliště v Malmö a dojíždí do dánské kanceláře čtyřikrát týdně.

„Někteří lidé si vyberou život v Kodani, protože chtějí být ve rušném hlavním městě plném možností,“ říká. „Já ale dala přednost Malmö. Je to přiměřeně velké město a dá se v něm všude dojít pěšky.“

Jejich příběhy naplňují představy, které měly vlády Švédska a Dánska, když v roce 1991 podepsaly dohodu o vybudování stálého spojení přes Öresundskou úžinu. Cílem bylo urychlit a zjednodušit cestování, aby lidé už nemuseli čekat na trajekty nebo na poměrně krátké vzdálenosti létat, zlepšit regionální integraci a podpořit hospodářský růst.

Stavba stála 30 miliard dánských korun, v přepočtu tedy asi sto miliard Kč, a trvala pět let. I čtvrtstoletí po svém dokončení je spojení stále nejdelším silničním a železničním mostem v EU – i se započítáním úseku vedeném v tunelu měří šestnáct kilometrů.

Krimidrama Most Öresundský most inspiroval i jeden z nejúspěšnějších skandinávských televizních seriálů. Drama Most má čtyři řady o osmi až deseti dílech, které měly své premiéry v letech 2011, 2013, 2015 a 2018.

Podle výzkumné organizace Öresundsinstitutet měl most výrazný vliv na dopravu i podnikání v regionu. Přeshraniční dojíždění vzrostlo o více než 400 procent a most navíc pomohl tisícům lidí rozjet podnikání na opačné straně úžiny.

„Máme tu unikátní příležitost cestovat tam a zpět,“ říká Sandra Mondahlová, senior manažerka v IO Interactive, která pomohla v roce 2019 otevřít sesterské studio firmy v Malmö.

„Je skvělé, že můžu přispívat k vývoji herních scén v Dánsku i ve Švédsku,“ říká 33letá rodačka z Kodaně.

Impuls pro ekonomiku

Podle výzkumu Öresundsinstitutu přesunulo po otevření mostu své švédské centrály nebo specializované pobočky do Malmö asi sto firem. Tím v bývalém průmyslovém městě vznikly tisíce pracovních míst.

„Mnoho velkých dánských firem si zvolilo Malmö místo Stockholmu pro své švédské kanceláře – například farmaceutické společnosti, ale třeba i Ikea nebo švédská banka Ikano,“ říká výkonný ředitel Öresundsinstitutu Johan Wessman.

Podnikatele na Malmö láká nejen lepší přístup k pracovní síle z obou stran Öresundu, ale také moderní kancelářské prostory v nových čtvrtích u nádraží a blízkost kodaňského letiště.

Mostu tím podle institutu sehrál klíčovou roli i v podpoře inovací v regionu. V Malmö prudce narostl počet technologických startupů a výzkum Lundské univerzity z roku 2022 ukázal, že počet patentů v přepočtu na obyvatele zde rostl rychleji než v Göteborgu nebo Stockholmu.

Jiná studie z téže univerzity naznačila, že obchodní výměna mezi Dánskem a Švédskem v tomto regionu je o čtvrtinu vyšší, než by byla bez mostu.

Dánsko láká víc

Přesto však má podle Öresundsinstitutu Malmö ještě rezervy a musí pracovat na tom, aby přilákalo dojíždějící z Dánska. Více než 95 procent dojíždějících totiž směřuje opačně – z Malmö do Kodaně.

„Malmö je regionální město. V hlavním městě existují pracovní pozice, které v menších městech nejsou. Navíc jsou v Kodani vyšší platy než v Malmö,“ vysvětluje Wessman.

Dánský módní e-shop Boozt, který si v roce 2010 zvolil Malmö za své sídlo, nedávno oznámil přesun centrály zpět do Kodaně. Jeho výkonný ředitel a spoluzakladatel Hermann Haraldsson říká, že ačkoli si osobně dojíždění do Malmö patnáct let užíval, je čím dál těžší přilákat mladé dánské talenty.

„Myslím, že někteří Dánové mají mentální bariéru přejít most a pracovat ve Švédsku,“ říká a dodává, že od chvíle, co firma oznámila stěhování, se počet uchazečů o volné pozice ztrojnásobil.

Cesta přes Öresundský most (9. května 2025)

Haraldsson také tvrdí, že dojíždění přes Öresundský most je příliš drahé. Jednosměrná jízdenka na vlak z centra Kodaně do Malmö stojí asi 15 eur (375 korun) a a cesta trvá přibližně 40 minut. Jedna jízda autem přes most vyjde v přepočtu asi na 1500 korun, i když pro pravidelné cestující existují výrazné slevy.

Generální ředitel zároveň kritizuje přílišnou administrativní zátěž pro přeshraniční pracovníky – Dánsko a Švédsko mají rozdílné důchodové systémy, pravidla pro rodičovskou dovolenou i pojištění v nezaměstnanosti.

Navzdory těmto těžkostem, ale podle BBC zůstává most globálním symbolem přeshraniční a regionální spolupráce. Inspirací byl i pro Fehmarnbelt, nový tunel budovaný pod Baltským mořem mezi Dánskem a Německem, který má dále zlepšit spojení Skandinávie se zbytkem Evropy. Zároveň se zvažuje i stavba nového mostu přes Balt mezi finským městem Vaasa a švédským centrem Umeå.

Švédské a dánské úřady také diskutují o několika možných nových přeshraničních spojích. Mezi návrhy se objevily třeba silniční a železniční tunely do Dánska z měst Helsingborg nebo Landskrona a také nová podzemní linka spojující Malmö s Kodaní. „Myslím, že potrvá ještě několik let, než se otevře nějaké další nové přeshraniční spojení. Ale přijde – a bude potřeba,“ uzavírá Wessman.