Trend pokračuje i v letošním roce. Za necelé tři lednové týdny zavřelo dalších 45 zařízení, což je dvojnásobek proti stejnému období o rok dříve. K obětem krize se nejnověji zařadily i oblíbené podniky, jako byl moskevský bar Dorogaja, ja perezvoňu (Miláčku, zavolám ti), Smoky BBQ, the toy, MiMi a beerside.
Krize započala již v druhé polovině předloňského roku kvůli klesající poptávce. „Pro mnohé se návštěva restaurace stala nedostupným přepychem,“ vysvětluje restauratér Dmitrij Levickij.
Gastronomická zařízení se navíc musela vypořádat s problémy způsobenými zvýšením daně z přidané hodnoty, což postihlo marže podniků, které se do té doby držely jen taktak nad vodou.
Letos se čeká, že v Moskvě zavře přinejmenším 465 podniků, předpovídá Zulfija Šiljajevová z poradenské společnosti CMWP. To by znamenalo překonání rekordu z roku 2020, kdy pandemii nepřežilo 455 restaurací a barů.
Končí drahé podniky i lidové jídelny. Na konci loňského roku počet svých provozoven v Moskvě snížily řetězce Šokololadnica (minus 20 restaurací), Rostiks (minus 25), Jakitorija (minus osm) a Menza (minus dvě). Úplně zmizela síť pekáren a kaváren Chleb nasušnyj (Chléb vezdejší) a pizzerie Fornetto, informoval list Izvestija.
Test přežití
Celkově loni v Rusku loni skončilo 35 400 podniků veřejného stravování, což je o desetinu více než o rok dříve. Bylo mezi nimi přibližně 27 800 restaurací, 6 250 kaváren a 1 900 barů.
Po růstu spotřebitelské poptávky v letech 2023–24, kdy ekonomika ročně rostla o více než čtyři procenta na pozadí „boomu“ vyvolaného válkou proti Ukrajině, přešel trh do fáze výrazného poklesu, stěžuje si předseda koordinační rady Federace restauratérů a hoteliérů Sergej Mironov. „Klesá poptávka, ale současně rostou nájmy a mzdy. Proto se toto podnikání mnohdy stalo nerentabilním,“ řekl.
Moskevští restauratéři tvrdí, že mnohá zařízení v metropoli fungovala až do konce loňského roku „ze setrvačnosti“ a doufala, že si vylepší bilanci díky prosincovým firemním večírkům. Ale tento „bezpečnostní polštář“ splaskl, protože polovina ruských firem se večírků úplně zřekla a další na ně snížily výdaje. V důsledku toho se leden a únor stanou testem přežití pro podniky, které až dosud fungovaly na hraně uzavření, uzavírá portál.