Zpomalení ruské ekonomiky a šetření spotřebitelů vyvolalo největší krizi moskevských restaurací a barů od časů covidové pandemie. V ruském hlavním městě během loňského roku skončilo 423 gastronomických zařízení, to je nejvíce od roku 2020, napsal portál The Moscow Times.
Fastfoodový řetězec Rostiks (na snímku) zavřel koncem loňského roku 25 restaurací (14. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Trend pokračuje i v letošním roce. Za necelé tři lednové týdny zavřelo dalších 45 zařízení, což je dvojnásobek proti stejnému období o rok dříve. K obětem krize se nejnověji zařadily i oblíbené podniky, jako byl moskevský bar Dorogaja, ja perezvoňu (Miláčku, zavolám ti), Smoky BBQ, the toy, MiMi a beerside.

Krize započala již v druhé polovině předloňského roku kvůli klesající poptávce. „Pro mnohé se návštěva restaurace stala nedostupným přepychem,“ vysvětluje restauratér Dmitrij Levickij.

Gastronomická zařízení se navíc musela vypořádat s problémy způsobenými zvýšením daně z přidané hodnoty, což postihlo marže podniků, které se do té doby držely jen taktak nad vodou.

Produkce vodky v Rusku prudce klesá. Spotřeba alkoholu roste

Letos se čeká, že v Moskvě zavře přinejmenším 465 podniků, předpovídá Zulfija Šiljajevová z poradenské společnosti CMWP. To by znamenalo překonání rekordu z roku 2020, kdy pandemii nepřežilo 455 restaurací a barů.

Končí drahé podniky i lidové jídelny. Na konci loňského roku počet svých provozoven v Moskvě snížily řetězce Šokololadnica (minus 20 restaurací), Rostiks (minus 25), Jakitorija (minus osm) a Menza (minus dvě). Úplně zmizela síť pekáren a kaváren Chleb nasušnyj (Chléb vezdejší) a pizzerie Fornetto, informoval list Izvestija.

Test přežití

Celkově loni v Rusku loni skončilo 35 400 podniků veřejného stravování, což je o desetinu více než o rok dříve. Bylo mezi nimi přibližně 27 800 restaurací, 6 250 kaváren a 1 900 barů.

Nad ruskými taxíky se smráká. Dohled státu nad provozem je čím dál znatelnější

Po růstu spotřebitelské poptávky v letech 2023–24, kdy ekonomika ročně rostla o více než čtyři procenta na pozadí „boomu“ vyvolaného válkou proti Ukrajině, přešel trh do fáze výrazného poklesu, stěžuje si předseda koordinační rady Federace restauratérů a hoteliérů Sergej Mironov. „Klesá poptávka, ale současně rostou nájmy a mzdy. Proto se toto podnikání mnohdy stalo nerentabilním,“ řekl.

Moskevští restauratéři tvrdí, že mnohá zařízení v metropoli fungovala až do konce loňského roku „ze setrvačnosti“ a doufala, že si vylepší bilanci díky prosincovým firemním večírkům. Ale tento „bezpečnostní polštář“ splaskl, protože polovina ruských firem se večírků úplně zřekla a další na ně snížily výdaje. V důsledku toho se leden a únor stanou testem přežití pro podniky, které až dosud fungovaly na hraně uzavření, uzavírá portál.

