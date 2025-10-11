Každá sada je vzrušující. Sběratel Monopolů za hry utratil už přes 11 milionů

Autor:
  9:00
Muž, který vlastní největší sbírku deskové hry Monopoly na světě, se podělil o svůj fascinující příběh. S více než 4 300 různými sety, několika Guinnessovými rekordy a vášní, která trvá už více než dvě desetiletí, je jeho sbírání víc než jen koníček.
Sběratel Neil Scallan ukazuje sběratelskou minci v hodnotě 50 pencí, kterou...

Sběratel Neil Scallan ukazuje sběratelskou minci v hodnotě 50 pencí, kterou vydala Britská královská mincovna u příležitosti 90. výročí hry. (14. září 2025) | foto: Profimedia.cz

Rodina hraje deskovou hru
První brandovaná edice populární hry v Čechách.
První brandovaná edice populární hry v Čechách.
Stolní hra Monopoly v nabídce amerického hračkářství Toys „R” Us
12 fotografií

„Snem je dosáhnout 4 500, možná i 5 000 kusů,“ cituje slova Neila Scallana britský portál The Guardian. Podle jeho slov v loňském roce strávili pracovníci z Guinnessovy knihy rekordů počítáním jeho sbírky celý den. „Nakonec potvrdili, že mám 4 379 různých sad. To bylo počtvrté, co jsem překonal rekord,“ řekl.

Silný příběh zvyšuje hodnotu. Filatelista Kopřiva o nejdražších známkách světa

Svou první sadu koupil ve třiceti letech, po pětadvaceti letech má setů tisíce. Za sbírku v průběhu let utratil dohromady asi 400 000 liber (11,2 milionu Kč). „Nejdražší sada, kterou vlastním, je stříbrná edice z Londýna, která by jako nová měla hodnotu 2 500 liber (70 000 Kč) – byla to limitovaná edice a bylo v ní použito pravé stříbro. Naštěstí jsem tu svou našel mnohem levněji na eBayi,“ řekl.

Sbírka má speciální místo

S rostoucím počtem kusů se sběratel musel vypořádat s problémem skladování. Žije v Londýně, pro uchování své sbírky si ale pronajal sklad ve městě Ashford. „Lidé si myslí, že je to šílenství – obzvlášť moje přítelkyně. Rozčiluje ji to, protože sady zabírají místo a stojí peníze. Ale já se jich nemůžu vzdát,“ uvedl sběratel.

Krabice s Monopoly většinou vůbec neotevírá. „Jakmile otevřete krabici, ztratíte asi 90 procent její hodnoty. Téměř všechny své sady mám zapečetěné. Kdybych měl lesklý Rolls-Royce, nejezdil bych s ním přes bláto – takto vidím svou sbírku,“ vysvětlil Londýňan.

Veterány už neměl kam dávat. Sběratel koupil staré kino a otevřel autogalerii

Ačkoliv zábavu vidí spíše v samotném hledání edic než hraní, rád si Monopoly zahraje. „Lidé si myslí, že Monopoly nikdy nehraji, ale vždycky jsem připravený si zahrát,“ uvedl s tím, že díky karetní hře získal spoustu přátel, mezi kterými jsou i sběratelé.

neilscallan

A day out in London with new monopoly sets

23. ledna 2025 v 12:39, příspěvek archivován: 10. října 2025 v 13:21
oblíbit odpovědět uložit

Nové lidi potkává stále, někteří se mu podle jeho slov ozývají s nabídkami vzácných edicí. „Někteří z nich dokonce přiletěli do Velké Británie ze zahraničí. Vyfotíme se spolu s novou sadou a mým certifikátem z Guinnessovy knihy rekordů a někdy i strávíme den prohlídkou památek v Londýně. Je to neskutečné, ale skvělé,“ řekl Neil Scallan.

Jeho zájem o Monopoly neuvadá, v současné době hledá dvě konkrétní edice: set z Twycross Zoo a edici k 90. výročí Monopoly v USA, která byla vyrobena v limitovaném počtu 600 kusů. „Bylo by fajn je získat, ale vlastně každá sada je vzrušující,“ uzavřel vášnivý sběratel.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Jako ve Válce skladů, ale po česku. V Praze odstartovala loterie ztracených zásilek

Sluchátka, chytré hodinky, nebo taky třeba nepadnoucí obyčejné tričko. Balíčková „loterie“, při níž zákazníci nakupují naslepo ztracené zásilky z e-shopů, dorazila do Prahy. První zájemci obléhali...

Peníze na dálnice došly, přiznal ministr Kupka. Sehnat si je má nová vláda

Premium

Třináctimiliardová zakázka na výstavbu dálnice mezi Jaroměří a Trutnovem, železniční trať z pražské Ruzyně do Kladna nebo dálniční úsek mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku. To jsou podle šéfa ANO...

Elektronická evidence tržeb se vrací. Nová verze slibuje méně byrokracie

Pravděpodobná nová ministryně financí Alena Schillerová plánuje znovu oživit projekt elektronické evidence tržeb. Po dvou letech, kdy v Česku EET nefungovalo, se nyní chystá jeho modernizovaná verze,...

Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....

Každá sada je vzrušující. Sběratel Monopolů za hry utratil už přes 11 milionů

Muž, který vlastní největší sbírku deskové hry Monopoly na světě, se podělil o svůj fascinující příběh. S více než 4 300 různými sety, několika Guinnessovými rekordy a vášní, která trvá už více než...

11. října 2025

Češi spoří dětem konzervativně, pětina rodičů neodkládá nic, zjistil průzkum

Většina rodičů v Česku se snaží dětem naspořit na start do života alespoň nějaký obnos. A řídí se přitom pravidlem, že ani tak nezáleží na částce, jako spíše na pravidelnosti. „I menší částky,...

11. října 2025

Koho umělá inteligence nenahradí? V bezpečí jsou i některé kancelářské profese

Premium

Odborníci na umělou inteligenci se shodují, že před touto technologií je v bezpečí jen málokterý zaměstnanec. Existují však pozice, které zatím žádný stroj zastoupit neumí. Bez obav mohou být...

11. října 2025

Trump ohlásil vyšší cla vůči Číně a zaskočil trh, akcie v USA prudce klesly

Akcie ve Spojených státech v pátek prudce klesly kvůli postoji amerického prezidenta Donalda Trumpa, který přikročí k zvýšení cel na dovoz z Číny. Rostoucí napětí mezi USA a Čínou může mít za...

10. října 2025  22:48,  aktualizováno  23:06

Zavedl Trump Burger. Není mu to ale nic platné, z USA ho stejně vyhošťují

Vytvořil byznys, který zasvětil tematice osobnosti Donalda Trumpa. Ani to ho však nezachránilo před zatčením Imigrační a celní policií Spojených států (ICE). Restaurace Trump Burger, které v Texasu...

10. října 2025  20:15

Americký řetězec prodával radioaktivní krevety z Indonésie. Úřady zahájily šetření

Americké úřady, které se zaměřují na kontrolu potravin, při rutinní kontrole narazily na mražené krevety z Indonésie, ve kterých nalezly přítomnost radioaktivního izotopu Cesium-137. Zboží bylo v...

10. října 2025

Nejsme jen příjemci dotací, říká nový předseda svazu zemědělských podnikatelů

Zpopularizovat zemědělství si dává za cíl nový předseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Jiří Michalisko, který nahradil dlouholetého předsedu Františka Wintera. „Nejsme jen příjemci...

10. října 2025

Česko bude mít továrnu pro rozvoj AI, jádrem se stane ostravský superpočítač

Česká republika bude mít svou továrnu pro rozvoj umělé inteligence, jádrem Czech AI Factory (CZAI) bude nový AI superpočítač v Ostravě. CZAI a superpočítač budou sloužit malým a středním podnikům,...

10. října 2025  13:34,  aktualizováno  14:08

Dovolená v Thajsku podraží. Turisté se musí připravit na nový poplatek

Ekonomika Thajska do velké míry stojí na cestovním ruchu. Týká se to i thajského státního rozpočtu, v němž ale poslední léta chybí prostředky. I proto se thajská vláda rozhodla, že od počátku roku...

10. října 2025  13:08

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

10. října 2025  11:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zázrak za pár korun, nebo nefunkční krám? Test levného čínského zboží z e-shopů

Premium

I Ježíšek někdy potřebuje pomoc, ale na čínských tržištích a e-shopech s instantními zázraky záchranu raději nehledejte. Dárky by sice stály jen pár drobných, ale velkou radost by obdarovaným...

10. října 2025

Do katastru s identitou občana. Skončí posílání dopisů

Přechod hlouběji do online prostředí a ukončení posílání oznámení prostřednictvím klasických doporučených dopisů. Katastr nemovitostí se chystá na zásadní modernizaci, od které si slibuje větší...

10. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.