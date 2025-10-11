„Snem je dosáhnout 4 500, možná i 5 000 kusů,“ cituje slova Neila Scallana britský portál The Guardian. Podle jeho slov v loňském roce strávili pracovníci z Guinnessovy knihy rekordů počítáním jeho sbírky celý den. „Nakonec potvrdili, že mám 4 379 různých sad. To bylo počtvrté, co jsem překonal rekord,“ řekl.
Svou první sadu koupil ve třiceti letech, po pětadvaceti letech má setů tisíce. Za sbírku v průběhu let utratil dohromady asi 400 000 liber (11,2 milionu Kč). „Nejdražší sada, kterou vlastním, je stříbrná edice z Londýna, která by jako nová měla hodnotu 2 500 liber (70 000 Kč) – byla to limitovaná edice a bylo v ní použito pravé stříbro. Naštěstí jsem tu svou našel mnohem levněji na eBayi,“ řekl.
Sbírka má speciální místo
S rostoucím počtem kusů se sběratel musel vypořádat s problémem skladování. Žije v Londýně, pro uchování své sbírky si ale pronajal sklad ve městě Ashford. „Lidé si myslí, že je to šílenství – obzvlášť moje přítelkyně. Rozčiluje ji to, protože sady zabírají místo a stojí peníze. Ale já se jich nemůžu vzdát,“ uvedl sběratel.
Krabice s Monopoly většinou vůbec neotevírá. „Jakmile otevřete krabici, ztratíte asi 90 procent její hodnoty. Téměř všechny své sady mám zapečetěné. Kdybych měl lesklý Rolls-Royce, nejezdil bych s ním přes bláto – takto vidím svou sbírku,“ vysvětlil Londýňan.
Ačkoliv zábavu vidí spíše v samotném hledání edic než hraní, rád si Monopoly zahraje. „Lidé si myslí, že Monopoly nikdy nehraji, ale vždycky jsem připravený si zahrát,“ uvedl s tím, že díky karetní hře získal spoustu přátel, mezi kterými jsou i sběratelé.
Nové lidi potkává stále, někteří se mu podle jeho slov ozývají s nabídkami vzácných edicí. „Někteří z nich dokonce přiletěli do Velké Británie ze zahraničí. Vyfotíme se spolu s novou sadou a mým certifikátem z Guinnessovy knihy rekordů a někdy i strávíme den prohlídkou památek v Londýně. Je to neskutečné, ale skvělé,“ řekl Neil Scallan.
Jeho zájem o Monopoly neuvadá, v současné době hledá dvě konkrétní edice: set z Twycross Zoo a edici k 90. výročí Monopoly v USA, která byla vyrobena v limitovaném počtu 600 kusů. „Bylo by fajn je získat, ale vlastně každá sada je vzrušující,“ uzavřel vášnivý sběratel.