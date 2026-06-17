Zůstat v zemi i po ruské vojenské invazi na Ukrajinu v roce 2022 bylo podle šéfa Mondelezu správné rozhodnutí. Odchod by podle něj ohrozil tisíce pracovních míst a vystavil společnost riziku, že její místní aktivity převezme Kreml.
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Mnoho západních firem, jako například McDonald’s, po zahájení plnohodnotné invaze Rusko opustilo. Jiné společnosti ale v Rusku zůstaly. Mondelez nicméně uvedl, že v Rusku zastavil nové investice a omezil výdaje na reklamu.
„Myslím, že se postupně snažíte zůstat v celém konfliktu neutrální. My se nesnažíme postavit na žádnou stranu,“ řekl šéf Mondelezu v rozhovoru v rámci série BBC Big Boss Interview. „Myslím, že jsme pro naše lidi v Rusku udělali správné rozhodnutí. Může nás za to někdo kritizovat? Ano, samozřejmě. Platíme v Rusku daně, které pomáhají financovat válku. To mě netěší.“
Důležitý trh
Od ruské invaze na Ukrajinu dosahují tržby společnosti Mondelez v Rusku 1,0 až 1,4 miliardy dolarů (až 29 miliard Kč) ročně. Více než 70 britských poslanců loni podepsalo dopis parlamentní skupiny pro Ukrajinu, ve kterém Van de Puta vyzvali, aby Mondelez podnikání v Rusku ukončil.
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„Nadále působit v zemi, která je zodpovědná za smrt nespočtu ukrajinských civilistů a za únosy tisíců dětí, nelze ospravedlnit žádnou definicí běžného podnikání,“ napsal předseda parlamentní skupiny Alex Sobel.
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Van de Put BBC řekl, že podle něj by v případě odchodu firmy z Ruska zabavili továrnu. „Pravděpodobně by to Rusku poskytlo mnohem větší zdroj příjmů a dál by prodávali naše produkty, aby financovali válku. Mám pocit, že to asi není nejoblíbenější rozhodnutí, ale myslím si, že to bylo rozhodnutí správné,“ dodal.
Továrny i na Ukrajině
Společnost Mondelez, která vyrábí čokoládu Cadbury, smetanový sýr Philadelphia nebo sušenky Ritz, nadále působí i na Ukrajině. V den, kdy mluvil s BBC, Van de Put uvedl, že byla na Ukrajině zasažena jedna jejich kancelářská budova. „Všichni jsou v pořádku,“ řekl. „Ale taková je realita,“ dodal. Mondelez provozuje na Ukrajině dva výrobní závody – jeden ve městě Trostjanec poblíž ruských hranic a druhý ve Vyšhorodu nedaleko hlavního města Kyjeva.
„Jeden závod byl zasažen dvakrát, dvakrát jsme ho obnovili,“ uvedl Van de Put a dodal, že to stojí desítky milionů. „Dohodli jsme se, že ho pokaždé postavíme znovu, takže v zemi dál investujeme. Na začátku konfliktu jsme všem zdvojnásobili mzdy a nikoho jsme nepropustili,“ dodal. Firma i zde dále zůstává, i když pro zaměstnance, kteří tam denně pracují, to pode něj znamená riziko.