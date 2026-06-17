Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Společnost Mondelez obhajuje setrvání v Rusku. Připouští, že tím režimu pomáhá

Autor: ,
  13:29
Americký potravinářský kolos Mondelez obhajuje své rozhodnutí pokračovat v podnikání v Rusku. Přiznává ale, že svými daněmi pomáhá Kremlu financovat válečné tažení na Ukrajině. V rozhovoru s BBC to řekl generální ředitel Dirk Van de Put. Mondelez působí po celém světě včetně České republiky.

Generální ředitel společnosti Mondelez International Dirk Van de Put | foto: ČTK

Zůstat v zemi i po ruské vojenské invazi na Ukrajinu v roce 2022 bylo podle šéfa Mondelezu správné rozhodnutí. Odchod by podle něj ohrozil tisíce pracovních míst a vystavil společnost riziku, že její místní aktivity převezme Kreml.

Jak snadno přijít o značku. Stovky západních firem v Rusku čelí právním hrozbám

Mnoho západních firem, jako například McDonald’s, po zahájení plnohodnotné invaze Rusko opustilo. Jiné společnosti ale v Rusku zůstaly. Mondelez nicméně uvedl, že v Rusku zastavil nové investice a omezil výdaje na reklamu.

„Myslím, že se postupně snažíte zůstat v celém konfliktu neutrální. My se nesnažíme postavit na žádnou stranu,“ řekl šéf Mondelezu v rozhovoru v rámci série BBC Big Boss Interview. „Myslím, že jsme pro naše lidi v Rusku udělali správné rozhodnutí. Může nás za to někdo kritizovat? Ano, samozřejmě. Platíme v Rusku daně, které pomáhají financovat válku. To mě netěší.“

Důležitý trh

Od ruské invaze na Ukrajinu dosahují tržby společnosti Mondelez v Rusku 1,0 až 1,4 miliardy dolarů (až 29 miliard Kč) ročně. Více než 70 britských poslanců loni podepsalo dopis parlamentní skupiny pro Ukrajinu, ve kterém Van de Puta vyzvali, aby Mondelez podnikání v Rusku ukončil.

V Rusku se navzdory sankcím stále prodávají západní auta. I díky čínským firmám

„Nadále působit v zemi, která je zodpovědná za smrt nespočtu ukrajinských civilistů a za únosy tisíců dětí, nelze ospravedlnit žádnou definicí běžného podnikání,“ napsal předseda parlamentní skupiny Alex Sobel.

Za minutu jedenáct set fidorek. V Opavě spustili novou linku za 1,3 miliardy

Van de Put BBC řekl, že podle něj by v případě odchodu firmy z Ruska zabavili továrnu. „Pravděpodobně by to Rusku poskytlo mnohem větší zdroj příjmů a dál by prodávali naše produkty, aby financovali válku. Mám pocit, že to asi není nejoblíbenější rozhodnutí, ale myslím si, že to bylo rozhodnutí správné,“ dodal.

Továrny i na Ukrajině

Společnost Mondelez, která vyrábí čokoládu Cadbury, smetanový sýr Philadelphia nebo sušenky Ritz, nadále působí i na Ukrajině. V den, kdy mluvil s BBC, Van de Put uvedl, že byla na Ukrajině zasažena jedna jejich kancelářská budova. „Všichni jsou v pořádku,“ řekl. „Ale taková je realita,“ dodal. Mondelez provozuje na Ukrajině dva výrobní závody – jeden ve městě Trostjanec poblíž ruských hranic a druhý ve Vyšhorodu nedaleko hlavního města Kyjeva.

„Jeden závod byl zasažen dvakrát, dvakrát jsme ho obnovili,“ uvedl Van de Put a dodal, že to stojí desítky milionů. „Dohodli jsme se, že ho pokaždé postavíme znovu, takže v zemi dál investujeme. Na začátku konfliktu jsme všem zdvojnásobili mzdy a nikoho jsme nepropustili,“ dodal. Firma i zde dále zůstává, i když pro zaměstnance, kteří tam denně pracují, to pode něj znamená riziko.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Čerstvé maso i zelenina došly, oznámilo KFC v Česku a zavřelo některé pobočky

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své prodejny v Česku. Na...

Fastfoodový řetězec KFC o víkendu musel zavřít některé své pobočky v Česku, například v Mostu nebo Liberci. „Nachystali jsme si na víkend zásoby na vysoce nadprůměrný zájem, posílili směny, ale...

Každému, kdo přijde, dám ochutnat. Jak mladý podnikatel věnečkárnou dobyl Prahu

Roman Janeček začínal jako skladník ve značkovém butiku a před čtyřmi roky se...

Ještě před několika lety pracoval Roman Janeček v luxusních obchodech v Praze. Dnes má mladý podnikatel v centru vlastní obchod, v němž vsadil na jediný produkt, a to mini věnečky. Z původně domácího...

Deset milionů a dost. Švýcarsko čeká referendum, které děsí firmy i ekonomy

Švýcarské město Lucern omývané vodami stejnojmenného jezera (11. listopadu 2020)

Už za pár dnů čeká Švýcarsko důležité referendum, které může zásadně ovlivnit jeho vztahy s Evropskou unií i budoucnost tamní ekonomiky. Obyvatelé rozhodnou, zda má země omezit počet obyvatel na...

Airbus na cestě z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach. Vzlétly i stíhačky Gripen

Letecký den Den ve vzduchu. JAS 39 Gripen. (26. dubna 2026)

Poplach ve čtvrtek způsobil Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou. Dopravní letoun nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel Jas...

Společnost Mondelez obhajuje setrvání v Rusku. Připouští, že tím režimu pomáhá

Generální ředitel společnosti Mondelez International Dirk Van de Put

Americký potravinářský kolos Mondelez obhajuje své rozhodnutí pokračovat v podnikání v Rusku. Přiznává ale, že svými daněmi pomáhá Kremlu financovat válečné tažení na Ukrajině. V rozhovoru s BBC to...

17. června 2026  13:29

Evropská komise si všimla bytové krize v Česku. Zvyšte daň z nemovitosti, radí

Výstavbu nejvíce zpomaluje zdlouhavé schvalování.

Nedostupné bydlení v Česku je problém, který už řeší i Evropská komise. Ve své pravidelné zprávě zhodnotila stav s byty a doporučila, aby Česko změnilo daň z nemovitosti, posílilo nabídku cenové...

17. června 2026

SpaceX dál posiluje. Překonal Amazon a je pátou nejhodnotnější firmou světa

Billboard společnosti SpaceX v ulicích New Yorku v den uvedení jejích akcií na...

Vesmírná společnost SpaceX v úterý překonala tržní hodnotou Amazonu a krátce předstihla i Microsoft. Během mimořádně volatilního obchodního dne se posunula na páté místo mezi nejhodnotnějšími firmami...

17. června 2026  12:48

Lodě míří k Hormuzskému průlivu, svět vyhlíží návrat ropy na trh

Tankery a nákladní lodě v Hormuzském průlivu (16. června 2026)

Ropný trh se připravuje na možné uvolnění jednoho z nejdůležitějších dopravních uzlů světa. Zatímco se Spojené státy a Írán blíží k podpisu mírové dohody, která by měla ukončit vzájemné námořní...

17. června 2026  10:48

United Airlines natřely letadla na modro. Speciálním designem slaví 250 let USA

United Airlines představily speciální nátěr k 250. výročí vzniku USA. (15. 6....

V létě se na obloze objeví dvě letadla aerolinek United Airlines s 50 hvězdami na tmavě modrém podkladu, vedle nichž bude sedm červených a bílých pruhů. Speciální nátěr, který společnost představila...

17. června 2026  9:14

Vracení zboží bude jednodušší. E-shopy přidaly tlačítko pro zrušení smlouvy

ilustrační snímek

Odstoupení od smlouvy uzavřené přes internet má být od 19. června 2026 jednodušší. Podle nové unijní úpravy mají e-shopy a další firmy nově nabídnout viditelné tlačítko, přes které zákazník smlouvu...

17. června 2026

Stavíme za 80 tisíc za metr. Stavbaři za drahé byty nemohou, říká šéf Hochtiefu

Premium
Předseda představenstva Hochtief ČR Tomáš Koranda

Cena výstavby je jenom zlomek z toho, co kupující v ceně bydlení platí. Za zdražováním je potřeba hledat jiné důvody, říká předseda představenstva tuzemské pobočky stavební firmy Hochtief Tomáš...

17. června 2026

Sucho, kroupy i mráz. Každý rok čekáme jiný extrém, říká ředitel Habánských sklepů

Petr Ptáček, ředitel Habánských sklepů

Vyšší teploty a sucho způsobují, že voda z krajiny mizí rychleji a vinaři na jižní Moravě se učí fungovat v nových podmínkách. „Sucho není jen problém vinohradů, ale celé ekonomiky zemědělství,” říká...

16. června 2026

Investoři odhazují zábrany. Naděje na konec konfliktu s Íránem vystřelila akcie vzhůru

Závěrečná hodnota indexu Dow Jones Industrial Average na tabuli newyorské burzy...

Pondělí přineslo světovým akciovým trhům jeden z nejsilnějších růstů letošního roku. Investory povzbudily zprávy, že konflikt na Blízkém východě se zřejmě blíží ke konci. Spojené státy a Írán by...

16. června 2026

Inspekce odhalila falšované medy ze Slovenska. Prodával je Kaufland

Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce odhalila v tržní síti dva...

Kontrola Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odhalila v tržní síti dva falšované medy. V obou případech jde o výrobky slovenské společnosti Medas ze Spišské Nové Vsi, které se prodávaly...

16. června 2026  16:36

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rolex zvyšuje cenu svých zlatých hodinek. Letos už podruhé

Švýcarská firma Rolex zvýšila v červnu globální cenu svých zlatých hodinek v...

Švýcarská firma Rolex tento měsíc zvýšila globální cenu svých zlatých hodinek v průměru o pět procent. Podnik reaguje na silnou poptávku po svém prémiovém zboží, přestože širšímu trhu s luxusem se v...

16. června 2026  13:56

Skončila jste? Turistce hrozí za vysypání lidského popela do moře v Benátkách pokuta

Zátoka svatého Marka (Bacino di San Marco) rozhodně nepatří mezi místa, kde je...

Sociálními sítěmi koluje video turistky, která v Benátkách rozptýlila popel svého blízkého do vody přímo poblíž baziliky sv. Marka nedaleko ostrova San Giorgio Maggiore. Incident, který zachytili...

16. června 2026  12:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.