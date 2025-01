V Podněstří se kvůli přerušenému plynu uzavřel průmysl. Fungují jen potraviny

„Všechny průmyslové podniky jsou v nečinnosti, s výjimkou těch, které se věnují produkci potravin - tedy přímo zajišťují potravinovou bezpečnost Podněstří,“ řekl místnímu zpravodajskému kanálu místopředseda vlády Podněstří Sergej Obolonik. Je podle něj předčasné soudit, jak se situace dále vyvine. „Problém je natolik rozsáhlý, že pokud zůstane nevyřešen dlouhou dobu, budeme mít nevratné změny: podniky ztratí schopnost se rozběhnout,“ dodal.

Podněstří podle agentury Reuters od středy pociťuje bolestivě dopady přerušení dodávek ruského plynu do střední a východní Evropy přes Ukrajinu. Kyjev ve středu ukončil přepravu suroviny z Ruska do EU a do Moldavska, protože vypršel pětiletý kontrakt mezi ruským Gazpromem a ukrajinským Naftohazem. Ukrajina, která už téměř tři roky čelí ruské invazi, dohodu neprodloužila, platby za plyn podle ní pomáhají Rusku financovat jeho válečné tažení na Ukrajině.

Ruská energetická společnost Gazprom nedávno oznámila, že od středy pozastaví vývoz plynu do Moldavska kvůli nezaplacenému moldavskému dluhu. Kišiněv výši dluhu zpochybnil. Moldavský premiér Dorian Recean už dříve odsoudil rozhodnutí o zastavení dodávek a obvinil Rusko z používání energie jako politické zbraně. Premiér uvedl, že plynu nakoupeného na mezinárodním trhu je na celou zimu dostatek pro část země na pravém břehu řeky Dněstr. Podněstří je však závislé na Gazpromu.

Podněstří je - navzdory svým vazbám na Moskvu - ochromeno, podotkl dnes Reuters. Místní energetická společnost ve středu omezila dodávky tepla a teplé vody do domácností a obyvatelům doporučila, aby se zahřáli tím, že se shromáždí v jedné místnosti, zakryjí okna závěsy nebo přikrývkami a použijí elektrická topná tělesa. Výjimku v dodávkách tvoří zařízení jako jsou nemocnice.

Rusko dodávalo přes Ukrajinu ročně zhruba dvě miliardy metrů krychlových plynu do Podněstří, které plyn využívá k výrobě elektřiny a tu také prodává zbytku Moldavska. Vůdce Podněstří Vadim Krasnoselskij podle Reuters uvedl, že místní elektrárna přešla při produkci energie z plynu na uhlí a měla by být schopna dodávat elektřinu obyvatelům v lednu a v únoru.

Prozápadní Moldavsko i proruské Podněstří už dříve kvůli energetické situaci vyhlásily stav nouze. Moldavská energetická firma Energocom v úterý uvedla, že 38 procent energetických potřeb země pokryje domácí výroba a 62 procent bude dovážet ze sousedního Rumunska. Moldavská vláda zároveň uvedla, že přijímá opatření ke snížení spotřeby energie v zemi nejméně o třetinu. Mluvčí moldavské vlády Daniel Voda ve středu řekl, že tamní tepelné elektrárny fungují normálně. Moldavsko má podle něj zásoby plynu, které by měly vystačit na zimní období.

Mezinárodně neuznané Podněstří leží na hranici s jihozápadní Ukrajinou. Od Moldavska se odtrhlo po rozpadu Sovětského svazu na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Dodnes je v regionu rozmístěno asi 1500 ruských vojáků, které Moskva označuje za mírové jednotky. V Moldavsku je v současnosti prozápadní vláda, která usiluje o vstup do Evropské unie.