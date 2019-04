Technologičtí giganti brání inovacím a ohrožují stabilitu, varuje MMF

Světový ekonomický výhled varuje, že v posledních dvou desetiletích došlo ke koncentraci tržní síly mezi malým počtem produktivních a inovativních firem. I když Mezinárodní měnový fond neuvedl jména společností, které má na mysli, britský deník The Guardian zmínil především Google, Amazon, Apple a Facebook.

V USA je podle reportu těchto firem mnohem více než v Evropě. Doposud měla rostoucí tržní síla těchto společností pozitivní vliv na inovace. MMF však upozornil, že pokud bude v budoucnu docházet k dalšímu růstu jejich vlivu, dopady budou čím dál tím více negativní.

Došlo by například k oslabení investic, zpomalení inovací, poklesl by podíl práce na vytvoření důchodu a pro centrální banky by bylo těžší zajistit stabilizaci během velkých recesí.

Přísnější zdanění nebo rozbití společností?

Technologičtí obři byli obviněni z toho, že se zbavují konkurentů prostřednictvím převzetí a fúzí. MMF tvrdí, že má důkazy, které jasně ukazují na to, že to vedlo k výraznému zdražení. Podle organizace se to přitom vůbec nevyplatí, protože ztráta spotřebitelů kvůli zdražení je obvykle vyšší než zisky z úspor nákladů a cen v důsledku úspor z rozsahu.

Nedávný akademický výzkum ukázal, že tradiční metoda výpočtu růstu HDP podceňuje výhody pro spotřebitele z bezplatných služeb, jako je Facebook a vývoj chytrých telefonů.

Podle MMF jsou zapotřebí lepší pravidla hospodářské soutěže. Jen díky nim by nemuselo docházet k tomu, že zavedené firmy budou blokovat vstup potenciálních konkurentů na trh. Organizace proto žádá, aby byl nadměrný zisk technologických gigantů řešen přísnějším mezinárodním daňovým režimem.

Jak uvedla agentura Reuters, zpráva přichází jen několik týdnů poté, co americká demokratická senátorka a kandidátka na post prezidenta Elizabeth Warrenová slíbila, že společnosti Amazon, Facebook a Google rozbije.

Warrenová navrhla zákon, který by vyžadoval, aby technologické společnosti, které provozují online tržiště, nemohly konkurovat na své vlastní platformě. Warrenová rovněž slíbila, že by nemohli být nominováni regulátoři, kteří mají v těchto společnostech své zájmy.