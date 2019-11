V USA stahují z prodeje šedesát tun mletého masa, může obsahovat plasty

Mleté maso značky Nature’s Rancher od výrobce Rastelli Foods Group bylo distribuováno do amerických obchodů v půlkilogramových vakuovaných baleních ve dvou šaržích, s 85procentním obsahem tuku a nízkotučnější. Data spotřeby byla uvedena na obalech v rozmezí od 24. října do 11. listopadu 2019.



Maso se dostalo do distribuce v obchodních centrech v Coloradu, Connecticutu, Georgii, Illinois a Marylandu. Mělo se tak stát mezi 3. a 15. říjnem 2019.

Stažení masa iniciovali zákazníci, kteří ho koupili, zatím však nejsou žádné zprávy o tom, že by někomu způsobilo zdravotní potíže.

Americké úřady varují, že by mleté kontaminované cizími částicemi, pravděpodobně plastem, lidé v žádném případě neměli jíst. Kdo by po jeho konzumaci zjistil jakékoli zdravotní obtíže, měl by neprodleně kontaktovat lékaře.