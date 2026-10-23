Když ve středu večer vešel 72letý důchodce Giuseppe Crisci do supermarketu v italské Neapoli, aby si koupil něco k jídlu, zjistil, že regály zejí prázdnotou. Došly mléko, jogurty i vejce. Oddělení s těstovinami, oleji a konzervovanými rajčaty bylo téměř prázdné. Sekce s čerstvým ovocem a zeleninou byla také prázdná, až na červenou cibuli, kaštany, dva melouny a bednu okrasných tykví. „Je to horší, než jsem čekal,“ řekl důchodce, který nakonec obchod opouštěl s pytlíkem sušenek.
Na regálu s olivovým olejem zůstaly vystaveny pouze dvě miniaturní lahvičky. „Jezdila jsem po okolí a marně hledala zeleninu,“ uvedla 44letá zákaznice Paola Cosentinová. Teď už ale nemá na benzin a nemá se jak dostat do práce.