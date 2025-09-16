Mladíci močili do vývaru. Tisíce hostů restaurace v Číně mají nárok na odškodné

Incident, o kterém informoval web stanice BBC, se stal letos 24. února v šanghajské pobočce čínského řetězce Chaj-ti-lao, který nabízí takzvaný hot pot, tedy možnost uvařit si vlastní polévku přímo před sebou. Internetem se poté začal šířit videozáznam, na kterém jsou na stole vidět nohy neidentifikovatelného mladíka, který močí přímo do jednoho z hrnců.
Šanghajský soud minulý pátek rozhodl, že oba mladíci porušili majetková práva řetězce a poškodili jeho pověst urážlivým chováním. Poukázal také na to, že kvůli jejich jednání bylo kontaminováno nádobí v restauraci a chování dvojice vyvolalo silné znechucení veřejnosti.
Soud podle médií také shledal rodiče chlapců vinnými z neplnění jejich opatrovnické povinnosti a nařídil všem uhradit dva miliony jüanů za provozní škody a poškození dobré pověsti, 130 tisíc jüanů pro jednoho z dodavatelů za ztrátu nádobí a náklady na úklid a 70 tisíc jüanů za právní výlohy.
I když nic nenasvědčuje tomu, že někdo kontaminovaný vývar snědl, řetězec nabídl odškodnění více než čtyřem tisícům hostů, kteří od 24. února do 8. března šanghajskou pobočku navštívili, a to jak vrácení peněz v plné výši, tak i finanční náhradu ve výši desetinásobku zaplacené částky. Chaj-ti-lao z tohoto důvodu požadoval náhradu škody přesahující 23 milionů jüanů, podle verdiktu ale byly další kompenzace dobrovolným podnikatelským rozhodnutím a dospívající by je neměli platit.