Mladíci močili do vývaru. Tisíce hostů restaurace v Číně mají nárok na odškodné

Autor: ,
  19:07
Přes čtyři tisíce zákazníků šanghajské restaurace má nárok na odškodnění kvůli tomu, že dva 17letí mladíci v únoru namočili do hrnce s vývarem. Tito mladí muži musí zaplatit 2,2 milionu jüanů (přes 6,3 milionu korun) dvěma čínským cateringovým společnostem, kterým kvůli jejich chování vznikly dodatečné náklady.

Incident, o kterém informoval web stanice BBC, se stal letos 24. února v šanghajské pobočce čínského řetězce Chaj-ti-lao, který nabízí takzvaný hot pot, tedy možnost uvařit si vlastní polévku přímo před sebou. Internetem se poté začal šířit videozáznam, na kterém jsou na stole vidět nohy neidentifikovatelného mladíka, který močí přímo do jednoho z hrnců.

Šanghajský soud minulý pátek rozhodl, že oba mladíci porušili majetková práva řetězce a poškodili jeho pověst urážlivým chováním. Poukázal také na to, že kvůli jejich jednání bylo kontaminováno nádobí v restauraci a chování dvojice vyvolalo silné znechucení veřejnosti.

Šanghajská restaurace odškodní zákazníky kvůli mladíkovi, který močil do své polévky

Soud podle médií také shledal rodiče chlapců vinnými z neplnění jejich opatrovnické povinnosti a nařídil všem uhradit dva miliony jüanů za provozní škody a poškození dobré pověsti, 130 tisíc jüanů pro jednoho z dodavatelů za ztrátu nádobí a náklady na úklid a 70 tisíc jüanů za právní výlohy.

I když nic nenasvědčuje tomu, že někdo kontaminovaný vývar snědl, řetězec nabídl odškodnění více než čtyřem tisícům hostů, kteří od 24. února do 8. března šanghajskou pobočku navštívili, a to jak vrácení peněz v plné výši, tak i finanční náhradu ve výši desetinásobku zaplacené částky. Chaj-ti-lao z tohoto důvodu požadoval náhradu škody přesahující 23 milionů jüanů, podle verdiktu ale byly další kompenzace dobrovolným podnikatelským rozhodnutím a dospívající by je neměli platit.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: vývar, Čína

Nejčtenější

OBRAZEM: Lego představilo svou dosud nejdražší stavebnici – Hvězdu smrti

Fanoušci stavebnic LEGO: Star Wars se mohou těšit na nový kousek. Alespoň ti z nich, kteří nemají hluboko do kapsy. Za prozatím rekordní sumu si pořídí set, na němž budou moct obdivovat i jednotlivé...

Vysavače, mikrovlnky, ale i auta. Majetek zkrachovalého Okay míří do dražby

Od nábytku a vysokozdvižných vozíků až po vysavače, mikrovlnné trouby či několik automobilů. Příští pátek se bude dražit různorodý majetek zkrachovalého prodejce Okay. Podle znaleckého posudku...

Na shledanou, Praho! Van Graaf zavírá svůj obchodní dům na Václavském náměstí

Slevy až padesát procent a plakátová rozlučka s Prahou. Tak vypadá po patnácti letech odchod německé značky Van Graaf z českého trhu. Van Graaf zavírá svůj pětipatrový obchodní dům na Václavském...

Velká petrželová pohroma. Místo kořene narostla nať, Poláci viní české semenáře

Polští zemědělci se potýkají s bezprecedentním problémem. Na jejich polích totiž vyrostla místo kořenové petržele listová. Pěstitelé nyní odhadují škody na více než 10 milionů zlotých, tedy asi 57...

Musk už není nejbohatším člověkem světa, předehnal ho vývojářský průkopník

Spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison vystřídal spoluzakladatele automobilky Tesla a dalších firem Elona Muska na postu nejbohatšího člověka...

Protiruské sankce podevatenácté. Tentokrát se mohou dotknout Číny i Indie

Evropská unie momentálně projednává již 19. sankční balíček vůči Rusku. Ve srovnání se těmi předchozími by se okruh sankcí mohl tentokrát vztahovat také na firmy z Indie a Číny, které v době trvající...

16. září 2025

Za šlendrián nejvyšší pokuta. Úřady v USA nenechaly vypadlé dveře boeingu jen tak

Americký letecký úřad navrhl uložit společnosti Boeing pokutu ve výši 3,1 milionu dolarů (téměř 73 milionů Kč) za porušení bezpečnostních předpisů. A to včetně těch, která souvisejí s vypadnutím...

16. září 2025  17:56

OBRAZEM: Výtoňský most vyvolával emoce už před více než 150 lety

Podoba nového železničního mostu přes Vltavu pod Vyšehradem vyvolávala již od poloviny 19. století stejně jako dnes mnoho sporů a diskusí. Uvažovalo se nejprve o dřevěné konstrukci, nakonec ale...

16. září 2025  15:06

RegioJet ukázal dieselbateriové vlaky pro sever Čech. Vyjdou na devět miliard

Přes devět miliard korun zaplatí soukromý dopravce RegioJet za nová hybridní vozidla pro linky na severovýchodě Čech. Osmnáct dvojvozových a 16 třívozových souprav Škoda 27 Ev postavených na...

16. září 2025  14:31

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a kde bude zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

16. září 2025  13:08

Přívozy nahradí lávka. Lidé se mezi Roztoky a Klecany snáze dostanou přes Vltavu

Tisíce obyvatel hlavně severní části Prahy i Středočeského kraje dostaly radostnou zprávu. Hejtmanství totiž postaví lávku přes Vltavu mezi Roztoky a Klecany. Krajská rada nyní schválila záměr...

16. září 2025  12:30

Těžba uhlí v Česku i přes chystaný útlum roste, v pololetí téměř o desetinu

Přestože se v Česku plánuje útlum těžby uhlí, v první polovině letoška firmy vytěžily téměř 13,2 milionu tun hnědého a černého uhlí. To je proti stejnému období loni o desetinu více. Produkci táhla...

16. září 2025  11:10

Dirndly, chatbot Preclík a vyšší ceny. Co nového na letošním Oktoberfestu

Zatímco ještě v 90. letech přicházeli návštěvníci na mnichovské slavnosti piva v džínách a tričku, nyní se povinností staly kožené kalhoty pro pány a dirndl pro dámy, jejichž materiály, střihy a...

16. září 2025  10:19

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Vysíláme

Dosavadní bytová politika českého státu je jako běh do slepé uličky, popsal aktuální situaci na trhu s byty zakladatel společnosti Central Group Dušan Kunovský. „Kdo vidí rok, dva, tři dopředu,...

16. září 2025

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...

16. září 2025  9:34

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Ztráty kvůli extrémnímu počasí v Evropě přesáhly bilion korun, říká studie

Extrémní počasí, které zasáhlo Evropu během tohoto léta, způsobilo podle odhadu na úrovni celé EU krátkodobé ekonomické ztráty ve výši nejméně 43 miliard eur (1,046 bilionu Kč). Očekává se, že do...

16. září 2025

Zlevnit byty má vyšší daň. Překvapivé rady OECD na dostupnější bydlení v Česku

Premium

Razantně zvýšit daň z nemovitosti a nově ji navázat na tržní cenu bytu nebo domu, navrhuje Česku a Polsku jako nástroj ke snížení nedostupnosti bydlení Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj...

16. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.