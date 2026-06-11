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Co když fanoušci nevědí, že žijeme z dýšek? Hospody v USA naúčtují k útratě přirážku

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  13:01
Během mistrovství světa ve fotbale chtějí některé americké restaurace předejít tomu, aby obsluha doplatila na hosty neznalé místních zvyklostí. V pořadatelských městech proto zvažují, nebo už zavádějí, povinné přirážky k účtům. Ty mají nahradit nejisté spropitné.
Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku.

Fanoušci se fotí před nově zrekonstruovaným Aztéckým stadionem v Mexiku. | foto: AP

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Podniky v amerických městech, která budou hostit zápasy fotbalového šampionátu, neřeší jen otázku svých vlastních vyšších tržeb. Podle listu The Washington Post se vedle přílivu fanoušků zabývají i jedním praktickým problémem: jak zajistit, aby z očekávaného ruchu profitovali také číšníci a servírky, jejichž příjem v USA často výrazně závisí na dýškách.

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Například filadelfský podnik Mission Taqueria se připravuje na zvýšený zájem díky své poloze v centru města. Majitel Daniel McLaughlin počítá s tím, že restaurace může přilákat fanoušky mířící na dopravní uzly nebo do fanouškovských zón. Na dobu zápasů ve městě proto zavádí dvacetiprocentní servisní poplatek ke každému účtu.

Jak funguje spropitné v USA

V řadě zemí, zejména v Evropě, bývá obsluha započítaná přímo v ceně a spropitné je spíše dobrovolným poděkováním za nadstandardní servis.

Ve Spojených státech mohou mít číšníci a servírky velmi nízkou základní mzdu (přibližně 65 korun na hodinu), dýška tak tvoří zásadní část jejich příjmu. Pokud spropitné nestačí na dosažení zákonné minimální mzdy, rozdíl musí doplatit zaměstnavatel.

„Byla by opravdu škoda, kdyby tu bylo plno a naši zaměstnanci, kteří pracují za spropitné, z toho neměli vůbec žádný prospěch,“ vysvětlil McLaughin svůj krok s tím, že chce, aby z mistrovství světa zaměstnanci profitovali stejně jako firma.

Téma je citlivé

Podobně uvažují i další restauratéři v jedenácti amerických lokalitách zapojených do turnaje. Některé oborové asociace, například v Pensylvánii a Missouri, svým členům doporučují, aby během šampionátu automatickou přirážku zvážili. Nejde podle nich jen o obavu, že zahraniční hosté nechají nízké nebo žádné dýško. Restaurace se chtějí vyhnout i zdlouhavému vysvětlování amerických pravidel přímo u stolů, což by při velkém náporu mohlo zpomalovat provoz.

Provozovatelé nechtějí působit dojmem, že všechny zahraniční návštěvníky považují za neochotné platit spropitné. Zavedení povinných poplatků však restauracím přináší i komplikace. Na rozdíl od spropitného se servisní poplatky obvykle považují za příjem podniku, mohou tak podléhat daním i odlišným pravidlům při výpočtu mezd a přesčasů.

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V Kalifornii se přidává ještě otázka transparentnosti. Restaurace tam totiž musí povinné poplatky jasně uvádět v reklamě, na webu i v jídelních lístcích. „Podniky by tak musely kvůli několika týdnům přepracovat své materiály,“ poznamenala šéfka tamní restauratérské asociace s tím, že to podle ní mnohé odradí.

Motivace pro zaměstnance

Někteří majitelé ale i přes překážky postupují kupředu. V Kansas City plánuje jedna z tamních restaurací během mistrovství dvacetiprocentní automatické spropitné. Její spolumajitel Derich Carlson zdůraznil, že nejde o vyčleňování cizinců.

Zástupci restauračních asociací v Texasu či ve státě Massachusetts upozornili, že města jako Dallas, Houston či Boston jsou zvyklá na zahraniční klientelu i mimo velké sportovní akce. Podle nich si mnoho cestovatelů předem zjistí, jak místní zvyklosti fungují.

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V Atlantě se majitelka tamního baru Teneshia Murray rozhodla neriskovat. Před očekávaným náporem hostů přijala desítky nových lidí a běžný servisní poplatek zvýšila z osmnácti na dvacet procent. „Chci tím motivovat zaměstnance, aby se nebáli náročných směn a nezůstávali doma kvůli obavám z davů,“ uvedla.

Právě její další krok ale může posílit kritiku odpůrců povinných přirážek. Murray říká, že dvacetiprocentní sazbu ponechá i po skončení turnaje. To je přesně scénář, kterého se někteří hosté obávají. Výhrady mají i lidé z oboru. „Automatické poplatky mi vadí, protože hostům berou možnost ocenit servis podle vlastního uvážení,“ uvedl filadelfský barman Jason Evans.

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