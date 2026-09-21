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Dovolená bez honění památek. Lidé cestují za spánkem a hotely na tom staví byznys

Tereza Hrabinová
  9:09

Sleep tourism neboli spánková turistika staví do centra dovolené kvalitní spánek, klid a skutečný odpočinek. | foto: Getty Images

Lidé už na dovolené nechtějí jen stihnout co nejvíc památek. Stále častěji hledají místo, kde se opravdu vyspí, zpomalí a na pár dní vypnou. Trend označovaný jako sleep tourism mění i nabídku hotelů, které začínají kvalitní odpočinek prodávat jako jednu z hlavních součástí pobytu.

Na sociálních sítích se vedle fotografií z lekcí jógy, ranního běhu nebo zdravé snídaně stále častěji objevují také data z chytrých hodinek a spánkových aplikací.

Lidé porovnávají délku hlubokého spánku, noční tep nebo celkové spánkové skóre. Dobře prospaná noc se postupně stává podobným symbolem zdravého životního stylu jako pohyb a vyvážená strava.

Velká část populace přitom se svým spánkem není spokojená:

  • V průzkumu britské zdravotnické společnosti Nuffield Health uvedlo 74 procent dospělých, že se kvalita jejich spánku během předchozího roku zhoršila.
  • Podobně dopadla i česká část rozsáhlého průzkumu, který pro společnost IKEA uskutečnila agentura GlobeScan mezi více než 55 tisíci lidmi v 57 zemích. Pouze 37 procent Čechů v něm ohodnotilo svůj spánek jako dobrý, zatímco rovná čtvrtina jej označila za špatný.

Není proto překvapivé, že na touhu po lepším odpočinku reaguje také cestovní ruch. Pro část turistů už není hlavním cílem dovolené navštívit co nejvíce památek, ale vrátit se domů skutečně odpočatí.

Co je sleep tourism a sleepcation?

Co nabízejí hotely zaměřené na kvalitní spánek?

  • zatemněné a zvukově izolované pokoje,
  • výběr polštářů, přikrývek a tvrdosti matrace,
  • regulaci teploty a osvětlení podle denní doby,
  • bílý či přírodní šum,
  • masáže, aromaterapii a večerní koupele,
  • meditace, dechová cvičení nebo jógu nidru,
  • konzultace zaměřené na spánkové návyky,
  • pokoje bez televize a programy digitálního detoxu.

S rostoucí touhou po klidu se objevuje také pojem hushpitality, který spojuje pohostinství s tichem.

Pojem sleep tourism, česky spánková turistika, označuje dovolenou, jejímž hlavním cílem je kvalitní spánek a odpočinek. Používá se také výraz sleepcation, který vznikl spojením anglických slov sleep a vacation.

Může jít o pobyt v tichém a zatemněném hotelovém pokoji, wellness program nebo službu vedenou odborníky na spánkovou medicínu. Společným znakem je volnější režim, pohodlné prostředí a minimum rušivých podnětů.

Podle průzkumu společnosti Booking.com chtělo v roce 2024 vyzkoušet pobyt zaměřený na spánek 58 procent oslovených cestovatelů. Také Global Wellness Institute zařadil hluboký odpočinek mezi hlavní trendy wellness turistiky roku 2026.

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Proč roste zájem o „spánkovou dovolenou“?

Sleep tourism souvisí s rostoucím zájmem o wellness, pomalé cestování a digitální detox. Lidé už nechtějí na dovolené pouze uniknout práci, ale také se zotavit z neustálé dostupnosti a dlouhodobého přetížení.

Místo nabitého itineráře proto častěji volí volnější program a skutečný odpočinek. Úspěch pobytu se neměří počtem navštívených míst, ale tím, jak se po návratu cítí.

Chytré postele

  • Sleep tourism využívá také chytré postele, které sledují pohyb, tep či teplotu a podle získaných údajů upravují tvrdost nebo zahřívání matrace.
    • Například londýnský hotel Kimpton Fitzroy nabídl program Room to Dream zaměřený na lucidní snění. Hosté absolvovali meditaci ve virtuální realitě a umělá inteligence jim následně vytvořila obraz podle popisu jejich snu.
    • Podle odborníka Charlieho Morleyho, kterého citoval National Geographic, budou hotely technologie stále častěji využívat k měření kvality spánku. Spotřebitelská zařízení však nenahrazují odborné vyšetření ve spánkové laboratoři.

Posun je patrný hlavně u mladších lidí. V průzkumu společnosti Hilton uvedlo 52 procent německých cestovatelů ve věku od 18 do 34 let, že někdy spí v hotelu lépe než doma. Téměř čtvrtina také přiznala, že na dovolené někdy stráví celý den v posteli.

Spánkový rozvod: proč páry na dovolené spí odděleně?

Takzvaný spánkový rozvod znamená, že partneři spí v oddělených postelích nebo pokojích. Nemusí jít o známku krize. Důvodem bývá chrápání, neklidný spánek, rozdílný režim nebo odlišné nároky na teplotu a světlo.

Podle průzkumu společnosti Hilton se 63 procent cestovatelů lépe vyspí o samotě a 37 procent by na dovolené upřednostnilo oddělenou postel. V průzkumu Americké akademie spánkové medicíny z roku 2025 uvedlo 31 procent dospělých Američanů, že kvůli partnerovi někdy zvolili jiné lůžko nebo místnost.

Oddělené spaní může omezit únavu a podrážděnost, některým párům však může chybět blízkost a společné usínání. Kompromisem jsou dvě postele v jednom pokoji nebo oddělené spaní pouze během části pobytu.

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Jak naplánovat dovolenou zaměřenou na spánek

Za kvalitním spánkem není nutné cestovat do luxusního resortu. Při výběru ubytování se vyplatí sledovat jeho polohu a zkušenosti předchozích hostů s hlukem.

Pomoci mohou následující pravidla:

  • Nenechávat na každý den pevný program.
  • Vybrat pokoj mimo výtah, recepci, bar nebo rušnou ulici.
  • Ověřit si možnost úplného zatemnění a regulace teploty.
  • Omezit večerní používání telefonu a pracovního počítače.
  • Zachovat přibližně pravidelnou dobu usínání a vstávání.
  • Vystavit se po probuzení dennímu světlu.
  • Vyhnout se večer velkému množství alkoholu.
  • Při cestování ve dvojici si předem promluvit o tom, zda oběma vyhovuje společná postel.

Dospělí ve věku od 18 do 60 let by podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí měli pravidelně spát nejméně sedm hodin. Stejnou minimální délku doporučuje také český Státní zdravotní ústav.

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