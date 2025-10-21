Výrobky prodávané pod značkou McVities nyní obsahují více palmového a bambuckého oleje než kakaové sušiny v polevě. Potravinářský gigant společnost Pladis musel označit nápisem „s příchutí čokolády“ i další svoje výrobky včetně sušenek Mini BN a BN Mini Rolls, píše web The Times.
Tento krok se však také dotkl marketingu výrobce. Tyčinka Club tak musela změnit svůj reklamní slogan, který zněl: „Pokud máte rádi hodně čokolády na sušenkách, připojte se k našemu Clubu“. Nyní značka říká: „Pokud máte rádi ke svačině hodně sušenek, připojte se k našemu Clubu“.
Za všechno může kakao
Rychle rostoucí ceny kakaa v posledních letech vedly výrobce tohoto populárního snacku k změně receptury. „Na začátku tohoto roku jsme provedli některé změny u sušenek Penguin a Club, kde místo čokoládové polevy používáme čokoládovou příchuť s kakaovou hmotou,“ uvedla společnost Pladis. Výrobce tvrdí, že senzorické testy se spotřebiteli ukázaly, že nové polevy mají stejnou chuť jako originály.
The McVitie’s owner Pladis has been forced to p-p-p-pick up a new recipe in the face of soaring cocoa prices https://t.co/j28W5YP9ME— The Times and The Sunday Times (@thetimes) October 19, 2025
Zvýšení cen kakaa je důsledek špatných sklizní způsobených extrémními povětrnostními podmínkami v posledních třech letech u hlavních afrických pěstitelů včetně Ghany a Pobřeží slonoviny.
Neobvyklé srážky a vysoké teploty vedly v loňském roce k více než dvojnásobnému zvýšení cen kakaových futures, které v lednu dosáhly rekordní výše téměř 8,20 britské libry (240 Kč) za kilogram, než mírně poklesly v důsledku předpovědí slibnější sklizně a nižší poptávky.
|
Historická krize kakaa pomalu ustupuje. V Jižní Americe se čeká slibná úroda
Společnost Pladis dodala, že se zavázala dodávat stejně chutné snacky a zároveň minimalizovat důsledky rostoucích nákladů na spotřebitele, přičemž složení produktů upravuje pouze v případě nutnosti.
Méně sladké také Vánoce
Také další výrobky na britském trhu, jako například tyčinky KitKat White a McVitie’s white digestives již nemohou být prodávány jako bílá čokoláda kvůli podobným pravidlům týkajícím se obsahu kakaa. Jejich receptury se však změnily již loni.
Nový výzkum navíc odhalil, že některé z nejoblíbenějších vánočních čokolád ve Velké Británii se letos zmenšily. Navzdory menším rozměrům ceny v některých případech naopak vzrostly až o 33 procent, což je částečně způsobeno rostoucími náklady na kakao.
Pladis
je jedna z nejrychleji rostoucích společností v oblasti snacků na světě. Vlastní ikonické značky jako McVitie’s, GODIVA anebo Ülker, ale také regionální oblíbené značky jako Jacob’s, Go Ahead, Flipz a další.
Jejím vlastníkem je turecký konglomerát Yıldız Holding sídlící v Istanbulu, který se zabývá potravinami, mimo jiné sušenkami, čokoládou, cukrovinkami.
Mezi sladkosti, které se zmenšily, patří i bonboniéry Quality Street, jejichž obsah se snížil z 600 g na 550 g. Ačkoli se velikost balení snížila o 8,3 procenta, cena bonboniéry před slevovou akcí v obchodech Tesco, Sainsbury’s a Morrisons meziročně vzrostla o 16,7 procenta, jak odhalil magazín The Grocer.
Podobné změny postihly i čokoládu Terry’s Chocolate Orange, jejíž velikost se snížila o 7,6 procenta. V obchodě Tesco však cena této pochoutky vzrostla více než o třetinu. V řetězci Sainsbury’s se cena čokolády s příchutí pomeranče zvýšila o 28,2 procenta a v obchodě Morrisons dokonce o 25 procent, uzavírá britský portál.