Místo čokolády jen její příchuť. Britům zhořkla jejich oblíbená sladkost

Jan Dvořák
  15:29
Dva oblíbené britské čokoládové snacky již nejsou klasifikovány jako čokoláda, neboť neobsahují patřičné množství kakaa. Oplatkové řezy s čokoládovou polevou Club a Penguin musí být nyní označeny slovy „s příchutí čokolády“, protože opatření na snížení nákladů výrazně ovlivnila jejich složení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: https://www.pladisglobal.com/

Výrobky prodávané pod značkou McVities nyní obsahují více palmového a bambuckého oleje než kakaové sušiny v polevě. Potravinářský gigant společnost Pladis musel označit nápisem „s příchutí čokolády“ i další svoje výrobky včetně sušenek Mini BN a BN Mini Rolls, píše web The Times.

Tento krok se však také dotkl marketingu výrobce. Tyčinka Club tak musela změnit svůj reklamní slogan, který zněl: „Pokud máte rádi hodně čokolády na sušenkách, připojte se k našemu Clubu“. Nyní značka říká: „Pokud máte rádi ke svačině hodně sušenek, připojte se k našemu Clubu“.

Za všechno může kakao

Rychle rostoucí ceny kakaa v posledních letech vedly výrobce tohoto populárního snacku k změně receptury. „Na začátku tohoto roku jsme provedli některé změny u sušenek Penguin a Club, kde místo čokoládové polevy používáme čokoládovou příchuť s kakaovou hmotou,“ uvedla společnost Pladis. Výrobce tvrdí, že senzorické testy se spotřebiteli ukázaly, že nové polevy mají stejnou chuť jako originály.

Zvýšení cen kakaa je důsledek špatných sklizní způsobených extrémními povětrnostními podmínkami v posledních třech letech u hlavních afrických pěstitelů včetně Ghany a Pobřeží slonoviny.

Neobvyklé srážky a vysoké teploty vedly v loňském roce k více než dvojnásobnému zvýšení cen kakaových futures, které v lednu dosáhly rekordní výše téměř 8,20 britské libry (240 Kč) za kilogram, než mírně poklesly v důsledku předpovědí slibnější sklizně a nižší poptávky.

Historická krize kakaa pomalu ustupuje. V Jižní Americe se čeká slibná úroda

Společnost Pladis dodala, že se zavázala dodávat stejně chutné snacky a zároveň minimalizovat důsledky rostoucích nákladů na spotřebitele, přičemž složení produktů upravuje pouze v případě nutnosti.

Méně sladké také Vánoce

Také další výrobky na britském trhu, jako například tyčinky KitKat White a McVitie’s white digestives již nemohou být prodávány jako bílá čokoláda kvůli podobným pravidlům týkajícím se obsahu kakaa. Jejich receptury se však změnily již loni.

Nový výzkum navíc odhalil, že některé z nejoblíbenějších vánočních čokolád ve Velké Británii se letos zmenšily. Navzdory menším rozměrům ceny v některých případech naopak vzrostly až o 33 procent, což je částečně způsobeno rostoucími náklady na kakao.

Pladis

je jedna z nejrychleji rostoucích společností v oblasti snacků na světě. Vlastní ikonické značky jako McVitie’s, GODIVA anebo Ülker, ale také regionální oblíbené značky jako Jacob’s, Go Ahead, Flipz a další.

Jejím vlastníkem je turecký konglomerát Yıldız Holding sídlící v Istanbulu, který se zabývá potravinami, mimo jiné sušenkami, čokoládou, cukrovinkami.

Mezi sladkosti, které se zmenšily, patří i bonboniéry Quality Street, jejichž obsah se snížil z 600 g na 550 g. Ačkoli se velikost balení snížila o 8,3 procenta, cena bonboniéry před slevovou akcí v obchodech Tesco, Sainsbury’s a Morrisons meziročně vzrostla o 16,7 procenta, jak odhalil magazín The Grocer.

Podobné změny postihly i čokoládu Terry’s Chocolate Orange, jejíž velikost se snížila o 7,6 procenta. V obchodě Tesco však cena této pochoutky vzrostla více než o třetinu. V řetězci Sainsbury’s se cena čokolády s příchutí pomeranče zvýšila o 28,2 procenta a v obchodě Morrisons dokonce o 25 procent, uzavírá britský portál.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

Řetězec Five Guys po odkladech konečně v Praze otevře pobočku

Americký fastfood Five Guys se chystá ke vstupu na český trh již několik měsíců. Jeho otevření bylo několikrát posunuto kvůli četným komplikacím. Nyní to ale vypadá, že první pobočka v pražském Máji...

I malý stát může tvořit velké věci. Slovenský bar se vyšvihl mezi světovou elitu

Web The World’s 50 Best zveřejnil už posedmnácté žebříček nejlepších světových barů, mezi které se vůbec poprvé v historii zařadil slovenský podnik. „Je to historický moment pro slovenskou barovou...

Místo čokolády jen její příchuť. Britům zhořkla jejich oblíbená sladkost

Dva oblíbené britské čokoládové snacky již nejsou klasifikovány jako čokoláda, neboť neobsahují patřičné množství kakaa. Oplatkové řezy s čokoládovou polevou Club a Penguin musí být nyní označeny...

21. října 2025  15:29

Bankomaty Euronet mají nový poplatek. Připlatí si lidé s českou kartou

Provozovatel bankomatů Euronet zavádí od úterý v Česku poplatek ve výši 49 korun za výběr domácí platební kartou. Dosud zpoplatňoval pouze výběr zahraničními kartami.

21. října 2025  13:23

Pražské byty jsou stejně drahé jako v Berlíně, Vídni nebo Madridu, zjistila analýza

Ceny bytů v Praze byly v polovině letošního roku vyšší nebo srovnatelné s cenami bytů v Berlíně, Vídni nebo Madridu. Průměrná nabídková cena za metr čtvereční činila v přepočtu necelých 140 000...

21. října 2025  12:56

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře iDNES.cz

Nejprve frézkou vytvořit lůžko a do něj následně pod mikroskopem precizně nasadit diamant. To je postup, který musí fasér, tedy sázeč diamantů, v dílně brněnského klenotníka Michala Hegra udělat více...

21. října 2025  11:46

Průzkum: Lednice jsou prázdné, obědvá se nad klávesnicí. Lidé šetří na jídle

Ceny potravin i poledních menu dál rostou. Za oběd v restauraci dnes lidé zaplatí v průměru kolem 197 korun. Návštěvy podniků proto mnozí omezují, což potvrzují i samotní gastronomové. Třetina...

21. října 2025  11:29

O něco menší finanční ráj. Itálie zpřísní daňové výhody pro miliardáře

Itálie se v poslední době stala magnetem pro milionáře i miliardáře z celého světa a do země na jihu Evropy se přesunuly stovky bohatých z Velké Británie, USA či Francie. Důvodem jsou štědré daňové...

21. října 2025  11:03

Počet charterových letů z Varů klesl na polovinu, letadla jsou ale plnější

Karlovarské mezinárodní letiště letos v letní sezoně odbavilo odbavilo v letošní letní sezoně 58 letů a 17 545 cestujících. To je zhruba o polovinu méně než v roce předchozím, jednotlivé spoje byly...

21. října 2025  9:27

Pivní pálenka vznikla za covidu z nouze, stal se z ní sběratelský artikl

Když bylo humpoleckému rodinnému pivovaru Bernard nejhůř, v době covidové pandemie a nejrůznějších s ní spojených restrikcí, vznikla pivní pálenka víceméně z nouze. A když se výrobce piva opět dostal...

21. října 2025  7:42

Konec home office narazí u zaměstnanců. Někteří se už vrátit nemohou

Premium

Zaměstnavatelé by rádi viděli své kanceláře plnější. Všímají si totiž, že práce z domu začíná mít trhliny. Lidé, kteří zůstávají doma dlouhodobě, nejsou tolik produktivní a ztrácejí sounáležitost...

21. října 2025

Sliby, nebo vyrovnaný rozpočet? Nejdražší sezony v dopravě přijdou za dva roky

Dokončení páteřní sítě dálnic do roku 2033 nebo moderní železnice zabezpečená soudobou satelitní technologií spolu se zahájením výstavby sítě rychlotratí. Zda se sliby, na kterých se pravidelně...

21. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Otevírací doba 17. listopadu 2025: které obchody mají otevřeno?

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

20. října 2025  21:25

Jepičí život, či trvalé fenomény? Kam kráčejí Labubu, matcha nebo pohárek Stanley

Sociální sítě dokážou z neznámého produktu udělat přes noc senzaci. Udržet si ale zájem lidí delší dobu už je úplně jiný příběh. Zatímco některé virální hity rychle zmizí ze scény, jiné si dokážou...

20. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.