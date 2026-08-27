Když odborníci výsledky klinické studie představili na zasedání Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) na začátku tohoto roku, v sále okamžitě propukl bouřlivý potlesk. Všichni účastníci vstali, aby jim vyjádřili svůj obdiv. Někteří z přítomných dokonce měli slzy v očích.
V klinické studii zahrnující 500 dospělých pacientů s metastatickým karcinomem slinivky břišní, kteří již byli v minulosti léčeni pro toto onemocnění, dosáhli pacienti užívající daraxonrasib mediánu přežití přibližně 13,2 měsíce, zatímco u pacientů léčených chemoterapií to bylo 6,7 měsíce.