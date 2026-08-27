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Místo chemoterapie tableta. V USA schválili přelomový lék na rakovinu slinivky

Jan Dvořák
  14:10
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Balení nového léku na rakovinu slinivky břišní prodávaného pod obchodním názvem Rasonque. Lék. který vyrábí společnost Revolution Medicines, právě schválila americká FDA (26. srpna 2026) | foto: ČTK

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nový lék na rakovinu slinivky břišní. Má podobu tablety, která při užívání namísto chemoterapie téměř zdvojnásobila průměrnou dobu přežití pacientů s jedním z nejsmrtelnějších typů rakoviny. Vědci označili tento lék, známý pod obchodním názvem Rasonque nebo podle účinné látky daraxonrasib, za průlomový pokrok. Jeho vývoj byl jednou z nejsledovanějších událostí týkajících se experimentálních léčebných metod rakoviny.

Když odborníci výsledky klinické studie představili na zasedání Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) na začátku tohoto roku, v sále okamžitě propukl bouřlivý potlesk. Všichni účastníci vstali, aby jim vyjádřili svůj obdiv. Někteří z přítomných dokonce měli slzy v očích.

V klinické studii zahrnující 500 dospělých pacientů s metastatickým karcinomem slinivky břišní, kteří již byli v minulosti léčeni pro toto onemocnění, dosáhli pacienti užívající daraxonrasib mediánu přežití přibližně 13,2 měsíce, zatímco u pacientů léčených chemoterapií to bylo 6,7 měsíce.

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