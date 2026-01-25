Zelená politika může rozbít EU. Plošně konat „dobro“ je drahé, říká ekonom Zámečník

A co s tím? „Než se třeba za astronomických nákladů snažit v Evropě vyrábět zelenou ocel, bylo by mnohem levnější a účinnější doručit do afrických domácností plynové lahve, aby miliarda lidí nepoužívala dřevěné uhlí,“ navrhuje. „V boji s klimatickou změnou prostě nesmíme stát osamoceně.“
Německá vláda chystá od ledna za pomoci dotací razantní zlevnění elektřiny pro vybraná průmyslová odvětví. Jak velký dopad to může mít na českou ekonomiku?
Naprosto zásadní. Dotace, které v Německu vybraným firmám srazí cenu elektřiny na padesát eur za megawatthodinu (jde zhruba o poloviční cenu, než je nyní obvyklá ve střední Evropě, pozn. red.), je konkurenčně staví na nohy a přibližuje cenám elektřiny v průmyslu ve Spojených státech a Číně. Zatím se to má týkat elektřiny, ale uvidíme, co se bude vymýšlet u provozů, jež jsou mnohem více závislé na plynu, nebo u podniků s vysokými pecemi, které logicky pořád jedou na koksovatelné uhlí. Každopádně i my na tuhle situaci budeme muset reagovat.
Revolucionáři chtějí vše a nejlépe hned teď. Jen se bojím, abychom se kvůli tomu všemu nedožili velmi špatných konců.