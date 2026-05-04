Budeme to hrát po celé Trumpovo funkční období, ale nedáme se, reaguje EU na cla

Autor: ,
  20:38
Evropská unie zváží veškerá možná odvetná opatření v případě, že americký prezident Donald Trump naplní svou hrozbu a zvýší cla na dovoz automobilů z EU do Spojených států. Pokud to však bude možné, bude se snažit konflikt neeskalovat a držet se existující obchodní dohody s USA. Uvedli to v pondělí podle agentury Bloomberg unijní ministři financí.
„Naše cesta je jasná. Nechceme eskalaci, chceme nalézt s Američany společné řešení,“ uvedl německý ministr financí Lars Klingbeil. Dodal nicméně, že v případě zvýšení cel bude EU připravena podniknout potřebná protiopatření.

Někteří ministři varovali před přehnanou reakcí na Trumpovy hrozby, která by podle nich způsobila pouze další napětí ve vzájemných obchodních vztazích. „Je velmi důležité zachovat chladnou hlavu,“ uvedl nizozemský ministr financí Eelco Heinen. Zdůraznil, že obchodní dohoda s USA je pro EU klíčová. Podobný postoj vyjádřil rovněž jeho belgický kolega Vincent Van Peteghem.

Litevský ministr financí Kristupas Vaitiekunas nicméně zdůraznil, že EU musí být připravena čelit tlakům ze strany Trumpovy administrativy. „Budeme hrát tuto hru po celé funkční období prezidenta Trumpa a musíme najít na tato cla protiopatření,“ dodal.

Trump v pátek oznámil, že hodlá zvýšit cla na dovoz automobilů z EU do USA na 25 procent. Důvodem je podle něj to, že EU neplní sjednanou obchodní dohodu. Trump a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se loni v létě v rámcové obchodní dohodě domluvili na 15procentním stropu u cel na většinu dovozů z EU do USA. Tento strop by se měl vztahovat rovněž na automobily a automobilové součástky.

EU se v rámci dohody na oplátku za 15procentní strop u cel na dovoz do USA zavázala zrušit cla na americké průmyslové zboží a usnadnit přístup na unijní trh pro americké zemědělské produkty, jako je vepřové maso a mléčné výrobky.

Europoslanci v březnu obchodní dohodu mezi EU a USA podpořili. Zároveň stanovili podmínky snížení cel na americké produkty. Ty například předpokládají, že pokud Spojené státy zavedou dodatečná cla, Evropská komise může navrhnout pozastavení celních výhod pro americké výrobky. Konečnou podobu dohody musejí schválit také členské státy EU.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

