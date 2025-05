Mini balení kosmetiky v plastových obalech, jako jsou mýdla, šampony či tělová mléka, musí do roku 2030 z hotelů zmizet. Vyplývá to z evropského nařízení, které vstoupilo v únoru v platnost. Vybrané hotely v Česku se však těchto produktů zbavují už nyní, a to dobrovolně.