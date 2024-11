Minecraft vstupuje do reálného světa. Podepsal smlouvu na dva zábavní parky

Merlin momentálně provozuje více než 135 atrakcí ve 23 různých zemích včetně britského zábavního parku Alton Towers, Legolandu, řetězce akvárií Sea Life, muzea voskových figurín Madame Tussauds anebo londýnského vyhlídkového kola London Eye.

Podle podmínek dohody Merlin investuje do prvních dvou atrakcí více než 85 milionů liber (2,3 miliardy Kč). Parky by měly být otevřeny ve Velké Británii a USA v letech 2026 a 2027, a to buď v některém ze stávajících zábavních parků, anebo jako zbrusu nové atrakce v centru některého z měst. V delším časovém horizontu plánují obě společnosti rozšířit strategické partnerství do dalších zemí a teritorií.

Minecraft je nejprodávanější videohrou všech dob. Každý měsíc ji hraje 140 milionů hráčů, a to například i na Antarktidě nebo ve Vatikánu.

Obrovské ambice

„My jsme všude digitálně, Merlin je všude fyzicky,“ komentovala smlouvu Kayleen Waltersová, viceprezidentka pro vývoj herních franšíz ve společnosti Microsoft. Ta v roce 2014 koupila tvůrce Minecraftu, společnost Mojang, za 2,5 miliardy dolarů (56 miliard Kč). „Jde o to rozšířit Minecraft mimo herní prostředí. Mojang a Microsoft jsou experti na Minecraft a tuto značku, Merlin je zase expert na zážitky. Je to naše společná vize,“ dodala.

Minecraft momentálně zažívá boom v rozšiřování značky. V dubnu příštího roku má mít premiéru dlouho odkládaný film s hollywoodskými hvězdami Jasonem Momoou a Jackem Blackem. Na začátku tohoto roku Netflix oznámil plány na vydání animovaného seriálu vzniklého podle této hry. Pro společnost Merlin je partnerství s Minecraftem největším byznysem od roku 2005, kdy uzavřela dohodu se Legem o koupi jejích čtyř zábavních parků Legoland.

V roce 2022 uzavřel Merlin dohodu se společností Sony Pictures Entertainment, že do svých parků přivede hollywoodskou filmovou sérii Jumanji v hodnotě dvou miliard dolarů, začátkem letošního pak i prasátko Peppu.

„Když hledáme partnery, sháníme ty správné lidi, rozsah a komunitu,“ řekl Scott O’Neil, výkonný ředitel společnosti Merlin Entertainments. Přivést Minecraft k životu bude podle něj jedna z největších radostí. „Naše ambice jsou velmi velké,“ dodal.

Minecraft učí

V loňském roce se Minecraft stal první samostatnou videohrou, která překonala hranici 300 milionů prodaných kusů. Značka tak výrazně předstihla další nejprodávanější globální tituly, jako je Grand Theft Auto V (205 milionů), Wii Sports od Nintenda (83 milionů) a PlayerUnknown’s Battlegrounds (75 milionů).

Frančízy Tetris a série Super Mario sice celkově prodaly více her, v jejich případě je ale výsledné číslo složené z většího počtu titulů – Minecraft, který vstoupil na trh v roce 2011, je pořád jen jeden.

V roce 2020 se Minecraft rozhodl zpřístupnit své světy se vzdělávací tematikou zdarma, aby pomohl žákům, kteří nemohou navštěvovat školu kvůli pandemii covid-19. Společnost tehdy zpřístupnila 12 digitálních lekcí včetně hry o výrobě energie z obnovitelných zdrojů a interaktivní lekce o starověkém Řecku, uzavřel portál The Guardian.