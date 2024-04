Z fontány di Trevi se ročně vyloví přes milion eur. Mohou za to i Keltové

Výlet do Říma není úplný, pokud návštěvník nevhodí minci do fontány di Trevi s příslibem, že se do města znovu vrátí. Ročně se do vod fontány vhodí až 1,5 milionu euro, tedy přes 38 milionů korun, uvádí CNN.To v přepočtu znamená, že každý den turisté do vody hodí drobné v hodnotě tří tisíc eur, tedy zhruba 76 tisíc korun

Podle tradice stojí turisté zády k fontáně a hází minci pravou rukou přes levé rameno. Rituál proslavil film Tři mince ve fontáně z roku 1954 a má zaručit návštěvníkovi návrat do Věčného města. Fontána se objevuje také ve slavném Felliniho snímku Sladký život (La dolce vita) z roku 1960.

Drobné se po pravidelném výlovu darují římské katolické charitě Caritas, která je využívá na pomoc chudým či údržbu pečovatelského domu.

Zvyk má duchovní kořeny

Rituál se ale neomezuje jen na římskou fontánu di Trevi. Po celém světě a po staletí lidé hází mince do kašen a studen a přejí si při tom štěstí.

Ačkoli je přesný původ zvyku neznámý, sahá podle CNN až do římsko-britské a keltské mytologie. Lidé takto přinášeli peněžní oběť duchům nebo nadpřirozeným silám. Věřili totiž, že tyto bytosti přebývají ve vodě, kterou vnímali jako životadárný a očištující živel.

Jeden z nejstarších příkladů podobné kouzelné studánky se nachází v anglickém hrabství Northumberland, kde lidé přinášeli obětiny bohyni Coventině. Podle výzkumníků byly ve studni nalezeny tisíce mincí z období mezi prvním a pátým stoletím, což dokazuje, že zvyk je přítomný po celé generace.

„Mince často obsahují obrázky, texty a symboly zvláště vhodné pro rituály. Pokud někdo věří v jinou moc a chce, aby pro něj něco udělala, dává jí nabídnutím mince najevo, jak ji uznává,“ tvrdí antropolog Kalifornské univerzity v Irvine Bill Maurer.

„Nejde ani tak o platbu, ale o to, jakou má mince sama o sobě mytickou hodnotu. Peněžní částka obvykle nehraje roli. Je to spíše o myšlence oběti,“ dodává Maurer.

Tisíce dolarů se ročně hromadí také v jiných vodních zdrojích včetně vodotrysků v Disney parcích nebo třeba v kasinech v Las Vegas. A někteří lidé nejspíš hledají duchy pramenů i v obchodních centrech. „Každý rok z našich fontán vybereme asi 25 tisíc dolarů,“ řekl CNN mluvčí nákupní galerie Mall of America v Minneapolis. Jak s penězi centrum nakládá, neuvedl.

Házení mincí do kašen je v porovnání s dalším zvykem neškodné „Zdokumentované případy ve východní Asii ukazují, že lidé při nastupování házeli mince do motorů letadla jako talisman pro štěstí,“ upozorňuje Stefan Krmnicek, antropolog z univerzity v německém Tübingenu, který studuje ražbu mincí v průběhu historie. V roce 2017 takto osmdesátiletá žena zdržela let v Šanghaji o pět hodin, když při modlitbě za šťastnou cestu naházela do motoru několik drobných jüanů.