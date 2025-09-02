Německá spotřebitelská organizace Verbraucherzentrale Hamburg podala podnět k zemskému soudu v Brémách a zažalovala americkou společnost Mondelez za zmenšení balení oblíbených čokolád Milka. Redukce gramáže měla podle ní údajně nastat bez výrazného upozornění zákazníků, což Němci vnímají jako klamavou obchodní praktiku, píše portál Der Standard.
Značka čokolád Milka je dlouhodobě oblíbená po celé Evropě. Ačkoliv se po letošním únoru gramáž snížila, podle německé spotřebitelské organizace si toho zákazníci v obchodech mohli prakticky sotva všimnout.
Tabulka je nově pouze o milimetr tenčí, zatímco obtížně viditelná hmotnost je uvedena malým písmem. Cena Milky přitom vzrostla z 1,49 na 1,99 eura, což představuje skryté navýšení ceny za gram o 48 procent. Letos v červnu navíc výrobce uvedl na německý trh nový formát Milky o hmotnosti 190 gramů, krátce poté i malou kompaktní 45gramovou verzi oblíbené čokolády.
„Řada zákazníků automaticky předpokládá, že se balení čokolády nezměnilo, pokud design vypadá stejně,“ vysvětlil pro der Standard Armin Valet, který v hamburské pobočce německé spotřebitelské organizace dlouhodobě působí. Zároveň potvrzuje, že mnohde je aktuální cena čokolády dokonce vyšší než před redukcí gramáže.
I když je nová hmotnost čokolády uvedena na obalu, podle kritiků je tato změna zákazníkům prezentována nedostatečně.
Tlak i na další potravinářské výrobce
Německé spotřebitelské organizace dlouhodobě tlačí na to, aby na výrobce ze zákona spadala povinnost zřetelně a jasně informovat své zákazníky o všech změnách gramáže, a to nejméně po dobu šesti měsíců od doby, kdy k nim došlo. „Kdo nabízí méně za stejnou cenu, musí to jasně přiznat. Nestačí malý číselný údaj,“ říká k praktikám mnohých potravinářských výrobců Valet.
Americká nadnárodní společnost Mondelez ale veškerá obvinění odmítá. Slibuje, že transparentnost ve vztahu k zákazníkům je pro ni důležitá. Představitelé amerického podniku zároveň dodali, že nové gramáže čokolád jsou kromě samotných obalů uvedeny i na webových stránkách. O změnách firma zároveň měla informovat také na svých sociálních sítích.
Firma zároveň ve svém vyjádření dodala, že zvyšování cen a zmenšování balení je až poslední možností, ke které se uchyluje. Společnost ale musela údajně reagovat mimo jiné na dlouhodobé problémy v dodavatelských řetězcích a prudký růst nákladů.
„Ceny kakaa za posledních dvanáct měsíců stouply téměř trojnásobně a dosáhly na nové rekordní úrovně. Abychom zůstali konkurenceschopní a vyhnuli se změnám v kvalitě či chuti, museli jsme se k redukci gramáže uchýlit,“ uvedli zástupci společnosti Mondelez ve svém vyjádření.
K změně hmotnosti čokolády Milka na trhu v Česku se vyjádřila rovněž tisková mluvčí Mondelez Eva Železná.
„Otevřená komunikace směrem k našim partnerům i spotřebitelům je pro nás důležitá,“ informovala. Společnost Mondelez International podle ní změnila začátkem roku váhu některých čokolád Milka v celé Evropě, přičemž kvalita a recept zůstaly zachovány. „Nová váha je na výrobku vyznačena v souladu se zákonem, aby byla zajištěna informovanost spotřebitele,“ zdůraznila.
Podle webu Der Standard není výsledek německého soudního řízení jasný a americká firma má nyní možnost se k žalobě přímo u soudu v Brémách vyjádřit, uzavírá rakouský portál.