Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu

  15:03
Ještě na počátku roku mělo balení čokolády Milka prodávané v Německu 100 gramů. V únoru se však americká nadnárodní skupina Mondelez, pod kterou značka patří, rozhodla gramáž zredukovat na 90 gramů. Krok zdůvodnila dlouhodobě vysokými cenami energií a kakaa. Německá organizace na ochranu spotřebitele nyní výrobce za tento krok podala žalobu.
Výrobce cukrovinek Mondelez uvedl na trh v Německu novou 190g tabulku čokolády...

Výrobce cukrovinek Mondelez uvedl na trh v Německu novou 190g tabulku čokolády Milka. (30. května 2025) | foto: ČTK

Tabulková čokoláda na reklamním plakátu z roku 1953
Reklamní plakát z roku 1972. Velikonoce s Milkou.
Reklamní plakát z roku 1927
Reklamní plakát z roku 1920
Německá spotřebitelská organizace Verbraucherzentrale Hamburg podala podnět k zemskému soudu v Brémách a zažalovala americkou společnost Mondelez za zmenšení balení oblíbených čokolád Milka. Redukce gramáže měla podle ní údajně nastat bez výrazného upozornění zákazníků, což Němci vnímají jako klamavou obchodní praktiku, píše portál Der Standard.

Plísně, barviva, alergeny. Složení dubajské čokolády zděsilo německé úřady

Značka čokolád Milka je dlouhodobě oblíbená po celé Evropě. Ačkoliv se po letošním únoru gramáž snížila, podle německé spotřebitelské organizace si toho zákazníci v obchodech mohli prakticky sotva všimnout.

Tabulka je nově pouze o milimetr tenčí, zatímco obtížně viditelná hmotnost je uvedena malým písmem. Cena Milky přitom vzrostla z 1,49 na 1,99 eura, což představuje skryté navýšení ceny za gram o 48 procent. Letos v červnu navíc výrobce uvedl na německý trh nový formát Milky o hmotnosti 190 gramů, krátce poté i malou kompaktní 45gramovou verzi oblíbené čokolády.

Za poctivou čokoládou napříč Českem. Malé čokoládovny mění pravidla hry

„Řada zákazníků automaticky předpokládá, že se balení čokolády nezměnilo, pokud design vypadá stejně,“ vysvětlil pro der Standard Armin Valet, který v hamburské pobočce německé spotřebitelské organizace dlouhodobě působí. Zároveň potvrzuje, že mnohde je aktuální cena čokolády dokonce vyšší než před redukcí gramáže.

I když je nová hmotnost čokolády uvedena na obalu, podle kritiků je tato změna zákazníkům prezentována nedostatečně.

Tlak i na další potravinářské výrobce

Německé spotřebitelské organizace dlouhodobě tlačí na to, aby na výrobce ze zákona spadala povinnost zřetelně a jasně informovat své zákazníky o všech změnách gramáže, a to nejméně po dobu šesti měsíců od doby, kdy k nim došlo. „Kdo nabízí méně za stejnou cenu, musí to jasně přiznat. Nestačí malý číselný údaj,“ říká k praktikám mnohých potravinářských výrobců Valet.

Dánsko osladí život svým obyvatelům. Vláda navrhuje zrušit daň z čokolády

Americká nadnárodní společnost Mondelez ale veškerá obvinění odmítá. Slibuje, že transparentnost ve vztahu k zákazníkům je pro ni důležitá. Představitelé amerického podniku zároveň dodali, že nové gramáže čokolád jsou kromě samotných obalů uvedeny i na webových stránkách. O změnách firma zároveň měla informovat také na svých sociálních sítích.

Firma zároveň ve svém vyjádření dodala, že zvyšování cen a zmenšování balení je až poslední možností, ke které se uchyluje. Společnost ale musela údajně reagovat mimo jiné na dlouhodobé problémy v dodavatelských řetězcích a prudký růst nákladů.

Hořká realita čokolády. Ceny kakaa zůstávají rekordní, menší podniky zavírají

„Ceny kakaa za posledních dvanáct měsíců stouply téměř trojnásobně a dosáhly na nové rekordní úrovně. Abychom zůstali konkurenceschopní a vyhnuli se změnám v kvalitě či chuti, museli jsme se k redukci gramáže uchýlit,“ uvedli zástupci společnosti Mondelez ve svém vyjádření.

K změně hmotnosti čokolády Milka na trhu v Česku se vyjádřila rovněž tisková mluvčí Mondelez Eva Železná.

„Otevřená komunikace směrem k našim partnerům i spotřebitelům je pro nás důležitá,“ informovala. Společnost Mondelez International podle ní změnila začátkem roku váhu některých čokolád Milka v celé Evropě, přičemž kvalita a recept zůstaly zachovány. „Nová váha je na výrobku vyznačena v souladu se zákonem, aby byla zajištěna informovanost spotřebitele,“ zdůraznila.

Podle webu Der Standard není výsledek německého soudního řízení jasný a americká firma má nyní možnost se k žalobě přímo u soudu v Brémách vyjádřit, uzavírá rakouský portál.

Vadí vám, když firmy neinformují zákazníky o zmenšení produktu (objem, hmotnost) a cena přitom zůstane?

Zákon o odlesňování zdraží potraviny, vyšších cen se už bojí i Němci

Premium

Nové nařízení o odlesňování by mělo začít v EU platit na konci letošního roku. Ačkoliv se očekává, že po tlaku evropských států dojde k jeho zjednodušení, Evropská komise v létě změny nepředstavila....

2. září 2025

Němci si uvědomují, co pijí. Nealko posiluje i tam, kde by to málokdo čekal

Spotřeba piva v Německu se letos propadla na nejnižší úroveň za více než tři desítky let. Podle statistického úřadu Destatis se v první polovině roku prodalo o 6,3 procenta méně než loni. Naopak...

1. září 2025

Do Kauflandu za japonskou kuchyní. Německý Sushi Circle startuje v Česku

Německá společnost Sushi Circle ze skupiny Wonderfield Group vstupuje na český trh. První kiosky otevřela v pondělí 1. září ve spolupráci s Kauflandem v Praze, konkrétně v prodejnách v Michli a na...

1. září 2025

Co zákazníci opravdu vnímají. Vědci z Liberce umí číst jejich emoce i směr pohledu

Premium

Jaké reklamní slogany vzbuzují důvěru nebo jak mohou regionální značky přitáhnout pozornost nakupujících? Odpovědi na otázky o chování spotřebitelů hledají (a nacházejí) liberečtí výzkumníci v nové...

1. září 2025

