Miliony dolarů do reklamy. Americké firmy už vědí, jak využít vrácené clo

Americký výrobce džín Levi Strauss, obchodní řetězec Macy’s nebo kosmetická společnost e.l.f. Beauty patří mezi podniky, které plánují část peněz vrácených za dovozní cla využít na marketing. Firmy tak chtějí podpořit prodeje v období před Vánocemi, kdy se obchodníci tradičně snaží přilákat zákazníky atraktivními nabídkami a reklamními kampaněmi, píše list The Wall Street Journal.
|
Trumpova globální cla mají dohru. USA na nich vrátily přes 80 miliard dolarů
Vrácení peněz se rozběhlo poté, co americký Nejvyšší soud v únoru zrušil Trumpova cla na dovážené zboží. Částky, které podniky získávají zpět, se podle listu pohybují od milionů až po více než sto milionů dolarů.
Levi Strauss rozdělí peníze na tři části
Výrobce džínů Levi Strauss ve středu oznámil, že významnou část vrácených cel použije na marketingové kampaně pro vánoční sezonu. Z přibližně 80 milionů dolarů, které firma získala zpět, už podle finančního ředitele Harmita Singha přesměrovala 60 milionů.
„Řekl bych, že třetina připadne na marketing, třetina na distribuci a logistiku a třetina na propagační aktivity,“ uvedl Singh během hovoru s investory k hospodářským výsledkům společnosti.
Levi Strauss chce mimo jiné pokračovat ve spolupráci se zpěvačkou Beyoncé, která působí jako ambasadorka značky. „Zároveň připravujeme podzimní kampaň zaměřenou na muže,“ uvedla její generální ředitelka Michelle Gassová.
|
Americké farmáře dusí cla na kombajny a traktory. Trump proto musel ustoupit
Podobně postupuje také kosmetická společnost e.l.f. Beauty. Z přibližně 50 milionů dolarů, které už získala na vratkách, chce část investovat do zvyšování povědomí o svých značkách na klíčových zahraničních trzích, například ve Velké Británii, Kanadě a Německu. Firma současně plánuje část nákladů na cla promítnout do nižších cen přibližně u deseti procent portfolia.
Peníze pomohou i s novými výrobky
Vrácená cla mají podpořit také plány výrobce brýlí značky Warby Parker. Firma na podzim uvede na trh řadu chytrých brýlí s umělou inteligencí, na jejichž vývoji spolupracuje s technologickými společnostmi Google a Samsung.
Warby Parker v minulém čtvrtletí získala zpět 11,8 milionu dolarů. Podle finančního ředitele Adriana Mitchella jí tyto peníze poskytnou větší prostor pro investice do značky, protože pomohou pokrýt jiné náklady.
„V oblasti marketingu plánujeme výrazně zvýšit celkové investice do značky a médií. O tyto prostředky se podělíme s našimi partnery, jak budeme rozšiřovat kampaně pro chytré brýle,“ řekl Mitchell. Investice do nové řady chytrých brýlí jsou podle něj financovány právě z vrácených cel.
|
Další žaloba na Trumpa. Dovozcům sýrů z Kanady vadí nejnovější cla
Také obchodní dům Macy’s chce většinu ze své vratky ve výši 116 milionů dolarů vložit do strategie obratu nazvané Bold New Chapter. Ta zahrnuje mimo jiné modernizaci prodejen a marketing. Firma přitom loni kvůli tlaku cel svůj marketingový rozpočet omezila.
Podobné plány oznámil i výrobce dámského oblečení J. Jill, producent spotřebního zboží Kimberly-Clark či prodejce obuvi Genesco.
Jde skutečně o vyšší výdaje?
Americké celní úřady a úřady pro ochranu hranic evidovaly k 2. říjnu žádosti o vrácení přibližně 136 miliard dolarů. Z toho už podle mluvčího úřadu předaly ministerstvu financí 126 miliard dolarů k vyplacení. O vrácení peněz požádalo více než 286 tisíc dovozců, vyplývá ze soudního podání z letošního září.
Vratky tak představují významnou finanční úlevu pro firmy, které musely během platnosti cel odvádět vyšší částky za dovážené zboží. Zároveň se ale nabízí otázka, zda se peníze skutečně projeví ve vyšších výdajích na reklamu, nebo pouze pomohou financovat aktivity, s nimiž podniky počítaly už dříve.
Brian Wieser, zakladatel poradenské společnosti Madison & Wall, upozorňuje, že oznámení o využití vratek mohou mít především komunikační účel. Firmy podle něj potřebují investorům ukázat, že peníze využijí způsobem, který podpoří jejich hospodaření a pomůže jim dosáhnout stanovených cílů.
Přirovnává to k takzvanému „AI washingu“, tedy situaci, kdy manažeři přehánějí význam umělé inteligence pro rozhodnutí nebo změny, které by pravděpodobně nastaly i bez ní.
|
Americké továrny opět nabírají. Trump za tím vidí cla, ekonomové jsou opatrnější
„Je to téměř spíše otázka komunikace než toho, zda vratky cel skutečně významně přispívají k podílu rozpočtu, který firmy vynakládají na marketing,“ míní podle Wall Street Journalu Wieser.
Zvyšovat marketingové výdaje podle něj není v zavedené společnosti automatickým rozhodnutím, a to ani v okamžiku, kdy se objeví dodatečné peníze. „V zavedené firmě se ráno neprobudíte a neřeknete si: Už se nemůžu dočkat, až zvýším svůj rozpočet. Hrdinou jste tehdy, když rozpočet snížíte,“ dodal.