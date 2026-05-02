Během únorových svátků čínského nového roku se v časně ráno na telefonu Jeffreye Lawa, pětadvacetiletého majitele obchodu v hongkongském Chung Mei Center, rozblikala varovná zpráva. Rozběhl se do svého obchodu, kde našel rozbité okno a krabice rozházené po podlaze. Kořistí lupičů nebyla hotovost, ale zapečetěné balíčky karet Pokémon.
Při neobvyklé loupeži zmizely karty Pokémon za miliony, jejich cena roste
Škoda v jeho obchodě se sběratelskými kartami dosáhla přibližně 15 000 HK$ (40 000 Kč). Deset bezpečnostních kamer zloději postříkali červenou barvou. Vzácná karta Pokémon v hodnotě asi 100 000 HK$ (265 000 Kč) – nejcennější kus z Lawovy sbírky – zůstala naštěstí pod zámkem. „Nečekáte, že se někdo vloupá do obchodu, který je v podstatě hračkářství,“ svěřil se podnikatel agentuře Bloomberg.
Tento incident odráží nárůst krádeží a podvodů, které mají v Asii, USA a Evropě společného jmenovatele v kartách s Pokémony. Vzestup karet coby sběratelského artiklu totiž výrazně zvýšil jejich ceny. V únoru se na aukci prodala mimořádně vzácná karta Pikachu Illustrator, kterou vlastní youtuber Logan Paul, za více než 16 milionů dolarů. To je více než trojnásobek částky, kterou za ni zaplatil v roce 2021. Transakce představuje rekord v rámci veřejného prodeje této série.
Podle odhadů by měl celosvětový trh se sběratelskými kartami, jehož hodnota v roce 2024 činila 15,8 miliardy dolarů (326 miliard Kč), do roku 2030 dosáhnout 23,5 miliardy dolarů (484 miliard Kč). Tento boom však s sebou přinesl i určitá rizika.
Jen v Singapuru policie od října 2025 zaznamenala více než 600 podvodů v oblasti elektronického obchodování s kartami Pokémon, přičemž škody dosáhly minimálně 1,1 milionu singapurských dolarů (17,8 milionu Kč). V jednom případě ve Spojených státech se podvodníci pokusili okrást sběratele karet o více než dva miliony dolarů. V posledních měsících došlo k sérii vloupání do obchodů s kartami po celých Spojených státech a Evropě.
Pokémony za kapesné
Tři desetiletí po svém vzniku se karty Pokémon proměnily z dětské zábavy v plnohodnotný trh lákající k investicím miliony podnikatelů. Mezi nimi je i Adhithyan B.M., který vzpomíná, jak si jako dítě šetřil své denní kapesné ve výši dvou singapurských dolarů, aby si mohl koupit balíčky karet Pokémon. Dnes je mu třicet let a pracuje v oblasti správy majetku. Nakupuje však jen obezřetně – zaměřuje se na sady se svými oblíbenými postavami, a když vyjde vhodná novinka, pořídí si hned několik krabic za 100 singapurských dolarů, které pak otevře najednou.
„Většinou tam byly samé krámy, ale už jen to rozbalování balíčků byla zábava,“ vzpomíná na své dětství. „Teď, kdybych chtěl, můžu tu kartu prodat a vydělat na tom.“
Youtuber nosí neobvyklý módní doplněk, kartičku pokémonů za miliony dolarů
Některým obchodníkům tento koníček přinesl obrovské zisky. Dvacetiletý Čua Ming Kuang si od svých devíti let vybudoval sbírku Pokémonů v hodnotě přes 118 000 singapurských dolarů (téměř 2 miliony korun). Jeho nejcennější kousek, karta Charizard X Poncho Pikachu, kterou loni v červnu koupil za 14 000 singapurských dolarů (224 000 Kč), se nyní prodává za zhruba 30 000 singapurských dolarů (481 000 Kč).
V roce 2025 rozšířil svou činnost nad rámec online obchodování a zřídil kamenné výdejní místo v květinářství, v němž jsou na polici vystaveny vybrané karty, které si sběratelé mohou prohlédnout a zaplatit naskenováním QR kódu.
Pikaču, vidím tě! Zloději zpackali loupež karet pokémonů, obchod je zesměšnil
Prudký nárůst hodnoty neunikl ani tvůrcům karet. Japonský ilustrátor Kouki Saitou, který za téměř tři desetiletí navrhl více než 700 karet Pokémon, říká, že všechno dnes působí zcela jinak než dřív. Sledovat, jak sběratelé považují jeho dílo za cenný majetek, je podle něj zvláštní pocit.
Na únorové sběratelské akci v Singapuru stáli fanoušci ve frontě na jeho autogramy na kartách, které ilustroval před lety a které dnes mají hodnotu tisíců dolarů. Jeho karty Poncho Pikachu – velmi vyhledávané sběratelské kousky, na nichž je vyobrazena postava Pikačua s kapucí – patří k nejžádanějším a dosahují cen až 100 000 dolarů (2 miliony Kč).
Co bude uvnitř?
S rostoucími cenami a širším zájmem si této situace začínají všímat i vlády. Singapur zvažuje regulaci prodeje takzvaných „blind boxů“, aby odradil od chování připomínajícího hazard. Obavy se soustředí na kulturu otevírání balíčků, kdy si kupující pořizují zapečetěné balíčky, aniž by věděli, co je uvnitř, a honí se za vzrušením z vylosování vzácné karty.
Singapurské ministerstvo vnitra uvedlo, že zvažuje zavedení některých předpisů do poloviny roku a následně se bude zabývat také věkovými omezeními a povinností uvádět pravděpodobnost získání jednotlivých předmětů v balíčku. Singapurská opatření navazují na předpisy v Číně, kde je zakázán prodej „blind boxů“ dětem mladším osmi let. Provozovatelé tam mají rovněž povinnost zřetelně uvádět klíčové informace, jako je pravděpodobnost, že se daný předmět v balíčku nachází, a jeho hodnota.
Zavádějí se také nové služby, které mají podpořit obchodování a snížit rizika. Společnost MemeStrategy, zabývající se digitálními aktivy a kótovaná na hongkongské burze, navázala spolupráci s poskytovatelem úschovných služeb pro umělecká díla Crown Fine Arts s cílem zřídit ve městě specializovaný trezor pro sběratelské karty v muzejní kvalitě. Ačkoli podobné služby již existují na vyspělejších trzích, jako jsou například Spojené státy, společnost uvedla, že to bude první profesionální trezor pro sběratelské karty v Asii.
Vzácná pokémoní karta za šedesát tisíc dolarů se ztratila během přepravy
Tato služba bude fungovat jako zabezpečené zařízení, kde sběratelé mohou odevzdat cenné karty, které budou následně ověřeny, zařazeny do katalogu a digitálně zaznamenány. Každému kusu je přiřazen „digitální dvojník“ založený na blockchainu, což umožňuje převádět vlastnictví a spravovat jej na dálku.
Služba, která se v současné době rozvíjí ve spolupráci s podniky zabývajícími se sběratelskými kartami v Číně a Hongkongu, zatím není dostupná pro jednotlivé sběratele. Tento model odráží širší trend v oblasti úschovy majetku, kdy se někteří spotřebitelé rozhodují uchovávat i malé množství fyzického zlata v zabezpečených trezorech namísto doma, přičemž upřednostňují bezpečnost a snadný převod.
„Při obchodování s produkty vysoké hodnoty by k tomu měly být k dispozici lepší podmínky,“ říká Ray Chan, generální ředitel společnosti MemeStrategy. Přirovnává tento model k akciovým trhům, kde se vlastnictví převádí digitálně, zatímco aktiva zůstávají v centrální úschově.
V sázce je již hodně
Nové platformy, jako je singapurská společnost Kyo Cards, se také snaží vnést větší řád do roztříštěného trhu. Sjednocují nabídky ze sociálních sítí, online fór a soukromých chatů do jediného vyhledávacího centra. Fungují podobně jako TCGplayer v USA a Cardmarket v Evropě, které centralizují nabídky a zajišťují transparentnost cen pro kupující i prodávající.
Takové platformy pomáhají zabránit tomu, aby sběratelé nenaletěli na online podvody, jako například singapurský fitness trenér Čin Nian Kang, který přišel o 850 singapurských dolarů (13 600 Kč), když mu karty, které si předobjednal na Telegramu, nikdy nedorazily. Na otázku, zda si z toho vzal ponaučení, jen pokrčil rameny. „Ani ne. Je to otázka rizika a výnosu.“
„Lidé, kteří tento koníček shazují a označují ho za bublinu, si neuvědomují, jaké obrovské částky se tu točí,“ dodává sebejistě. „Když si koupíte deset akcií a jedna z nich vám přinese ztrátu, nepřestanete přece investovat navždy.“
S tím, jak do této oblasti, která se z koníčku proměnila v investiční mánii, proudí stále více peněz, rostou zároveň i systémy, které ji podporují – a rizika s nimi spojená. Pro ty, kteří se v tomto odvětví pohybují přímo v terénu, jako je obchodník Law a jeho vykradený specializovaný obchod s sběratelskými kartami, je již nyní v sázce hodně. „Rozhodli jsme se nyní najmout bezpečnostní agenturu, která bude na obchod dávat pozor,“ uzavírá podle Bloombergu.