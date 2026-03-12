Toto je desítka nejbohatších lidí planety. Musk míří k bilionovému rekordu

  16:00
Elitní klub lidí s majetkem přesahujícím 100 miliard dolarů je letos nejpočetnější v historii. Podle žebříčku Forbes do něj nově patří 20 lidí, které dohromady drží 3,8 bilionu dolarů, tedy zhruba pětinu veškerého bohatství světových miliardářů.
1 Elon Musk, 839 miliard dolarů

Elon Musk zůstává bezkonkurenčně nejbohatším člověkem planety a jeho náskok se v uplynulých měsících ještě zvýraznil. Výrazně mu pomohl návrat k intenzivnějšímu řízení Tesly poté, co na jaře ukončil své 130denní působení v čele úřadu pro efektivitu vlády administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Investoři navíc ocenili i další vývoj uvnitř automobilky.

Elon Musk při děkovné řeči k příznivcům v hale Capital One Arena ve...

V listopadu Musk získal mimořádně štědrý motivační balík, který mu může během deseti let přinést akcie až za jeden bilion dolarů, pokud Tesla splní stanovené výkonnostní cíle. O měsíc později mu pak nejvyšší soud v Delaware znovu přiznal opční balík Tesly, jehož hodnota se nyní pohybuje kolem 115 miliard dolarů, přestože nižší soud jej v roce 2024 zrušil.

SpaceX míří na burzu, vyhlíží 1,75 bilionu dolarů. Musk podá žádost v březnu

Další zásadní skok přišel nedávno, když Musk spojil SpaceX se společností xAI. Ta už předtím pohltila i síť X, dříve známou jako Twitter. Nově vzniklý celek byl ohodnocen na 1,25 bilionu dolarů. Pokud by letos zamířil na burzu a emise dopadla úspěšně, Musk by se mohl stát prvním člověkem v historii, jehož majetek překoná bilion dolarů.



