Miliardáři v Kalifornii se brání nové dani. Někteří se již přesunuli jinam

Jan Dvořák
  17:00
Hrozba kalifornské daně pro miliardáře vyvolává ostrou kritiku ze strany těch nejbohatších. Odpůrci opatření tvrdí, že návrh daně vyžene obyvatele s vysokým čistým jměním jinam. Společnosti dvou významných kalifornských investorů vydaly na Silvestra oznámení o založení nových poboček mimo stát.
Lidé protestují proti miliardářům ve čtvrti Pacific Heights v kalifornském San Francisku.

Lidé protestují proti miliardářům ve čtvrti Pacific Heights v kalifornském San Francisku. (15. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

"Lidé proti miliardářům", hlásá transparent jednoho z účastníků protestu
Guvernér Newsom paroduje Bílý dům: Trump v jeho videu končí v poutech
Kalifornský guvernér za demokraty Gavin Newsom
Kalifornský guvernér za demokraty Gavin Newsom
Kalifornská odborová iniciativa usiluje o jednorázovou pětiprocentní daň z majetku miliardářů splatnou v průběhu pěti let. Měla by přinést do státní kasy 100 miliard dolarů. Návrh zákona o dani z majetku potřebuje ještě asi 875 000 podpisů, aby se o něm v listopadu mohlo hlasovat. Některé kalifornské společnosti již oznámily na Silvestra, že otevřely nové kanceláře mimo Kalifornii, píše americký deník The Wall Street Journal.

Kalifornie řeší novou miliardářskou daň. Nemá cílit na příjmy, ale na majetek

„Znám lidi s celkovým čistým jměním 500 miliard dolarů, kteří se před koncem roku 2025 narychlo sbalili a navždy opustili Kalifornii,“ uvedl kalifornský Investor Chamath Palihapitiya. Dodal, že by tito lidé nikdy neriskovali zabavení majetku. „Bez nich se deficit kalifornského rozpočtu jen zvětší,“ varoval. Nejmenoval ovšem žádné konkrétní osoby ani neposkytl pro své tvrzení důkazy.

Společnosti dvou významných kalifornských investorů vydaly na Silvestra oznámení o založení nových poboček mimo stát. Investiční společnost Thiel Capital uvedla, že v prosinci podepsala smlouvu o pronájmu kancelářských prostor v Miami na Floridě. Kancelář bude doplňovat stávající činnosti společnosti Thiel Capital v Los Angeles, uvedla firma.

Miliardářská daň

Navrhovaná iniciativa kalifornského odborového svazu zdravotníků by uvalila jednorázovou daň ve výši 5 procent na majetek osob s čistým jměním přesahujícím 1 miliardu dolarů, které k 1. lednu 2026 žily v tomto státě.

Daň by se vztahovala na majetek, jako jsou akcie, umělecká díla a práva duševního vlastnictví, nikoli na příjmy, a miliardáři by měli na její zaplacení pět let.

Společnost Craft Ventures, kterou v roce 2017 spoluzaložil poradce Trumpovy administrativy pro umělou inteligenci a kryptoměny David Sacks, informovala, že v prosinci podepsala smlouvu o pronájmu kancelářských prostor v Texasu. Spoluzakladatel Bill Lee již žije a pracuje v Austinu od roku 2022 a Sacks se do tohoto státu přesunul již na začátku měsíce.

Oba zakladatelé budou nyní pracovat v nové kanceláři v Austinu, ale ponechají své kanceláře i v New Yorku a San Francisku.

Kalifornie, coby domov mnoha titánů ze Silicon Valley a Hollywoodu, byla podle odhadů analytické společnosti Altrata v uplynulém roce domovem 255 miliardářů, což je více než kterýkoli jiný stát. Více než třetina daňových příjmů „Zlatého státu“ pochází od jednoho procenta nejbohatších.

Ne radikální, ale rozumné

„Tvrzení, že ultrabohatí utíkají, aby se vyhnuli daním, jsou často přehnaná. Desítky let výzkumu ukazují, že jejich migrace z daňových důvodů je omezená,“ říká Suzanne Jimenezová, sponzorka návrhu nového zákona.

Kalifornie přichází o miliony z benzinu. Plánuje novou kilometrovou daň

Návrh daně pro miliardáře, který by podle odhadů vynesl 100 miliard dolarů, je podle ní jednoduchý, jednorázový, spravedlivý a nyní proveditelný „A hlavně řeší jeden problém: hrozící federální škrty v programu Medicaid,“ dodala. Požádat ty, kteří z ekonomiky těží nejvíce, aby do kasy přispěli více – zejména na stabilizaci zdravotnických systémů – není podle ní radikální, ale rozumné.

Dokázat však kalifornskému daňovému úřadu, že již nejste rezidentem a nemusíte platit státní daně, je podle odborníků složitý proces vyžadující rozsáhlou dokumentaci a může se táhnout i dlouhé roky.

Kampaň proti návrhu

Návrh odborů vyvolal silný odpor i ze strany kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, člena Demokratické strany. Konzultanti spojení s ním nyní vedou proti tomuto opatření rozsáhlou kampaň.

Newsom podle vlastních slov obdržel četné žádosti i varování, že kalifornští miliardáři jsou připraveni zahájit několik let trvající zdlouhavé a nákladné soudní spory, pokud opatření vstoupí v platnost. Jejich jména však neuvedl.

Trumpe, v poutech skončíš ty. Nejtvrdší videoútok favorita demokratů na Bílý dům

Kalifornský advokát Alex Spiro uvedl, že zavedení daně z majetku by mohlo vyvolat exodus miliardářů ze státu a způsobit nestabilitu trhu, pokud by byli nuceni zlikvidovat nebo snížit své podíly v podnicích, fondech rizikového kapitálu a nemovitostech, aby mohli zaplatit daňový dluh. „Klienti zůstanou v Kalifornii a budou i nadále přispívat k ekonomice, ale nezůstanou ve státě, když budou vystaveni protiústavnímu zabavení svého majetku.

Kalifornský návrh vyvolal širší veřejnou debatu mezi některými miliardáři o alternativních způsobech, jak by mohli být zdaněni. Bill Ackman, manažer hedgeového fondu se sídlem v New Yorku, označil návrh kalifornského odborového svazu v příspěvku na X tento týden za vyvlastnění soukromého majetku.

Navrhl řešení, které by mělo za cíl odstranit mezeru v zákoně známou jako „buy, borrow, die“ (koupit, půjčit si, zemřít), která umožňuje bohatým Američanům žít bez daní ze svého papírového bohatství.

Ackman navrhl daň z osobních půjček zajištěných zhodnoceným majetkem, pokud je výše půjčky vyšší než základ investice. Návrh se zaměřuje na skutečnost, že majetek mnoha miliardářů je z velké části vázán v nepeněžních investicích, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo umění. Mohou si půjčit peníze proti ziskům ze svých podílů, aniž by museli prodávat podkladová aktiva a platit daně z kapitálových výnosů.

Daně pro nejbohatší vrstvu obyvatel se v posledních letech objevily v USA v různých formách, například v Massachusetts, kde voliči v roce 2022 schválili čtyřprocentní příplatek k dani z příjmů nad milion dolarů ročně.

Starosta New Yorku Zohran Mamdani nedávno uvedl, že by financoval ambiciózní program dostupnosti bydlení pomocí nových daní pro společnosti a bohaté. Takové návrhy by ovšem vyžadovaly schválení státním zákonodárným sborem, uzavírá americký deník.

