Zbohatl na krizi. Gautam Adani je třetím nejbohatším člověkem na světě

Šedesátiletý Ind letos profitoval z energetického boomu, který značně posílil akcie jeho společnosti. Jeho majetek se letos navýšil o 44 procent. Koncem léta se podle odhadů pohyboval dokonce okolo 150 miliard dolarů (3,6 bilionu korun), a to díky tehdejším vysokým cenám uhlí.

Zatímco většina největších miliardářů v letošním roce tratila, on na krizi naopak vydělal. Ke svému čistému jmění se mu podařilo přičíst 40 miliard amerických dolarů (970 miliard korun), a i proto si mohl dovolit i poměrně velké akvizice. Odkoupil jeden z největších přístavů v Izraeli nebo mediální skupinu NDTV, která je proslulá velkou kritikou indické vlády.

Už během února předběhl v míře bohatství svého krajan Mukeše Ambaniho, a se stal nejbohatším člověkem v celé Asii.

Adani se do podnikání pustil už v osmdesátých letech minulého století. Začínal tehdy jako obchodník s diamanty v Bombaji, velké peníze už od mládí vydělával hlavně z obchodu s uhlím. „Moje cesta začala za bývalého premiéra Rádžíva Gándhího, který liberalizoval politiku vývozu a dovozu. To mi pomohlo založit exportní firmu. Nebýt Gándhího, moje podnikatelská cesta by se nikdy nerozběhla,“ uvedl ke svým začátkům podnikatel.

Už tehdy se rozhodl zainvestovat třeba do australského uhelného dolu Carmichael, který je dlouhá léta pod útokem ze strany ekologů.

V roce 2001, za tehdejšího ministra Naréndry Módího, dostala podnikatelská cesta Gautama Adaniho další impuls. „Jeho politika a její realizace pokračovala nejen ve změně ekonomické krajiny státu, ale přinesla také sociální transformaci a rozvoj dříve zaostalých oblastí. Umožnila také rozjezd průmyslu a zaměstnanosti jako nikdy předtím,“ řekl Adani.

Nově se Adani chce pustit i do projektů zaměřených na čistou energii i provoz pro výrobu zeleného vodíku. V Maroku chce zprovoznit solární a větrných komplex o výkonu asi 10 GW. Jeho cílem je mimo jiné i dodávání takto získané energie do Evropy, která prahne po elektřině a palivu bez škodlivých emisí.

Do konce dekády chce ze své firmy Adani Group učinit největšího producenta čisté energie na světě i přes to, že nadále značně investuje i do fosilních paliv. Jeho konglomerát se ale věnuje i provozování přístavů nebo letišť.

Agentura Bloomberg ale také upozorňuje, že impérium Adaniho bylo do velké míry financováno nejrůznějšími úvěry a je předlužené. I přesto se ale hodnota akcií jednotlivých firem od roku 2020 mnohonásobně zvýšila.