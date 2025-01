Boháči rychle rozmnožují majetek, na obzoru je první dolarový bilionář

Nevládní organizace vychází při svých výpočtech z různých zdrojů. Dala dohromady odhady časopisu Forbes o bohatství miliardářů s údaji Světové banky (SB) a se zprávou švýcarského bankovního domu UBS o světovém bohatství.

Počet lidí, kteří žijí v chudobě, se od roku 1990 téměř nezměnil, tvrdí organizace v prohlášení. Zároveň roste počet hladovějících, uvádí Oxfam. Právě z dat Světové banky, na něž se organizace odvolává, vyplývá, že počet lidí žijících v extrémní chudobě mezi lety 1990 klesl ze dvou miliard na 692 milionů. V roce 1990 přitom žilo na Zemi zhruba 5,3 miliardy lidí, zatímco v současné době jich je přes osm miliard.

Jako hranici extrémní chudoby SB aktuálně používá 2,15 mezinárodního dolaru. Mezinárodní dolar je hypotetická měna, která by měla v daném místě stejnou kupní sílu, jakou měl americký dolar v USA v určeném okamžiku. V tomto případě je určeným okamžikem rok 2017.

Oxfam došla k závěru, že na světě by mohlo za deset let být pět dolarových bilionářů. Podle její zprávy se bohatství miliardářů loni zvyšovalo v průměru o dva miliony dolarů denně. Deset nejbohatších lidí bohatlo dokonce v průměru o 100 milionů dolarů denně. I kdyby ze dne na den přišli o 99 procent svého majetku, zůstali by miliardáři, píše Oxfam.

Organizaci, která byla založena v Británii a nyní má sídlo v Keni, znepokojuje, že se ekonomická moc miliardářů snoubí s mocí politickou. Nerovnost má důsledky pro demokracii, uvedla výkonná ředitelka německého Oxfamu Serap Altinisiková.

„Bohatství jde totiž ruku v ruce s politickou mocí. Vidíme to dnes při inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa: miliardářského prezidenta, kterého podporuje nejbohatší muž světa Elon Musk,“ dodala Altinisiková.