Příčinou tohoto poklesu je propad světových akciových trhů způsobený oznámením amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení rozsáhlých cel na dovoz zboží. Propad zaznamenala více než polovina boháčů zahrnutých v indexu agentury Bloomberg. Průměrný pokles činil 3,3 procenta.

Mezi nejvíce zasažené patří miliardáři ve Spojených státech v čele s majitelem internetové firmy Meta Platforms Markem Zuckerbergem a zakladatelem společnosti Amazon Jeffem Bezosem. Propadla se ale i hodnota majetku nejbohatších Evropanů či Asiatů.

Akcie společnosti Meta ve čtvrtek odepsaly kolem devíti procent. Zuckerberg tak papírově přišel o 17,9 miliardy dolarů (asi 412 miliard korun), což představuje asi devět procent jeho majetku. V dolarovém vyjádření to byla nejvyšší ztráta ze všech miliardářů v indexu. Akcie Amazonu se propadly rovněž asi o devět procent, byla to nejvyšší ztráta od dubna roku 2022. Bezos kvůli tomu papírově přišel o 15,9 miliardy dolarů. Ztráta by byla reálná, pokud by akcie po cenovém propadu i prodal.

Našly se i výjimky

K těm, kteří se poklesu vyhnuli, patří nejbohatší muž Mexika Carlos Slim. Akciová burza v Mexiku posílila o půl procenta díky tomu, že Mexiko bylo vyřazeno ze seznamu zemí, na které Trump zaměřil svá tzv. reciproční cla. Slimovo čisté jmění se tak zvýšilo zhruba o čtyři procenta na 85,5 miliardy dolarů (asi 2 biliony korun). Blízký východ byl pak jediným regionem, kde si miliardáři z indexu agentury Bloomberg připsali mírný zisk.

Propad akcií výrobce elektromobilů Tesla o 5,5 procenta připravil jejího ředitele Elona Muska ve čtvrtek o 11 miliard amerických dolarů. Ředitel firmy na prodej ojetých automobilů Carvana Ernest Garcia III přišel o 1,4 miliardy dolarů (asi 32 miliard korun), akcie firmy se propadly o 20 procent.

Spoluzakladatel a ředitel kanadské společnosti Shopify Tobi Lutke zchudl o 1,5 miliardy dolarů, tedy o 17 procent svého majetku. Akcie firmy zabývající se internetovým obchodem klesly o 20 procent. Hodnota majetku nejbohatšího Evropana Bernarda Arnaulta po propadu akcií jeho konglomerátu LVMH klesla o šest miliard dolarů.

Čínský miliardář Čang Cchung-jüan, zakladatel výrobce obuvi Huali Industrial Group, přišel o 1,2 miliardy dolarů. To je 13 procent jeho majetku, uzavírá agentura Bloomberg.