Buffett v roce 2006 slíbil, že každý rok Gatesově nadaci daruje část akcií své investiční společnosti Berkshire Hathaway. V úterý oznámil, že letos na charitu věnuje akcie v hodnotě kolem šesti miliard dolarů (téměř 130 miliard Kč), Gatesova nadace však tentokrát na seznamu příjemců nefiguruje. Akcie budou rozděleny mezi čtyři nadace spravované Buffettovými dětmi, uvedla agentura Reuters.
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Investiční horská dráha: Na čem Warren Buffett vydělal i prodělal
Pětadevadesátiletý Buffett si díky svým úspěšným investicím vysloužil přezdívku Věštec z Omahy. V roce 2006 oznámil, že plánuje svůj majetek postupně rozdat. Od té doby již na charitu věnoval přes 60 miliard dolarů a většina peněz dosud směřovala do Gatesovy nadace, píše agentura AP.
Epstein byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.