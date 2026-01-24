Výroční zpráva organizace Oxfam o nerovnosti odhaluje, že nejbohatší lidé planety mají výrazně vyšší šanci na získání politické moci než zbytek populace. Podle této studie zastávalo v roce 2023 některou z exekutivních nebo legislativních vládních pozic celkem 74 miliardářů z celosvětového počtu 2 027. Miliardář má tak 3,6procentní šanci na zisk politického úřadu, zatímco u průměrného člověka je tato pravděpodobnost pouze 0,0009 procenta.
„Letošní zpráva jasně osvětluje vztah mezi politickou a ekonomickou nerovností,“ zdůrazňuje pro CNN, jedna z hlavních představitelek Oxfam America Rebecca Riddellová. Dodává, že miliardáři mají až 4 000krát vyšší šanci na zvolení.
Zpráva vycházející z dat časopisu Forbes a dalších zdrojů vyšla záměrně v době zahájení Světového ekonomického fóra v Davosu, kde se tradičně setkávají světoví lídři s ekonomickou elitou. Její zveřejnění se navíc shoduje s výročím úřadu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který sestavil nejbohatší vládní tým v celé moderní historii USA.
Nejsou to jen USA
Administrativa amerického prezidenta spolu s republikánským Kongresem v uplynulém roce prosadila rozsáhlé daňové škrty pro bohaté a zároveň výrazně omezila sociální záchrannou síť.
Politika vedená miliardáři dovedla USA na pokraj nebývalé nerovnosti, na druhé straně je problém oligarchie podle dat globální, o tom svědčí i vazby nejbohatších mužů Argentiny či Nigérie na tamní politické představitele.
Rok 2025 byl pro světové miliardáře mimořádně úspěšný, neboť jejich bohatství rostlo třikrát rychleji než v předchozích pěti letech a dosáhlo rekordní výše 18,3 bilionu dolarů. Celkový nárůst jejich jmění o 2,5 bilionu dolarů přitom odpovídá téměř veškerému majetku, který drží chudší polovina lidstva, tedy zhruba 4,1 miliardy lidí. Pětiletý růst by přitom podle organizace stačil k 26násobnému vymýcení globální chudoby.
Zatímco v USA se počet miliardářů vyšplhal na 932 a Elon Musk by se při stávajícím tempu růstu mohl již v roce 2026 stát prvním bilionářem na světě.
Téměř polovina lidstva stále žije v chudobě, jejíž úroveň se v podstatě nepohnula od roku 2019. Oxfam proto naléhavě vyzývá k posílení práv pracovníků, zdanění superbohatých a reformě financování politiky, aby se podařilo omezit moc úzké elity a vyhnout se tzv. oligarchii.