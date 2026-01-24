Jak vládnou elity. Zpráva odhaluje vztah mezi politickou a ekonomickou nerovností

Miliardáři mají až 4 000krát vyšší šanci na zisk politického křesla než běžní občané. Růst jmění nejbohatších lidí za posledních pět let dokonce odpovídá majetku celé chudší poloviny lidstva. Do konce roku se tak můžeme dočkat prvního dolarového bilionáře, vyplývá z nové studie společnosti Oxfam.
Výroční zpráva organizace Oxfam o nerovnosti odhaluje, že nejbohatší lidé planety mají výrazně vyšší šanci na získání politické moci než zbytek populace. Podle této studie zastávalo v roce 2023 některou z exekutivních nebo legislativních vládních pozic celkem 74 miliardářů z celosvětového počtu 2 027. Miliardář má tak 3,6procentní šanci na zisk politického úřadu, zatímco u průměrného člověka je tato pravděpodobnost pouze 0,0009 procenta.

„Letošní zpráva jasně osvětluje vztah mezi politickou a ekonomickou nerovností,“ zdůrazňuje pro CNN, jedna z hlavních představitelek Oxfam America Rebecca Riddellová. Dodává, že miliardáři mají až 4 000krát vyšší šanci na zvolení.

Miliardář Bill Gates rozdá své jmění. Zabíjí nejchudší děti světa, řekl o Muskovi

Zpráva vycházející z dat časopisu Forbes a dalších zdrojů vyšla záměrně v době zahájení Světového ekonomického fóra v Davosu, kde se tradičně setkávají světoví lídři s ekonomickou elitou. Její zveřejnění se navíc shoduje s výročím úřadu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který sestavil nejbohatší vládní tým v celé moderní historii USA.

Nejsou to jen USA

Administrativa amerického prezidenta spolu s republikánským Kongresem v uplynulém roce prosadila rozsáhlé daňové škrty pro bohaté a zároveň výrazně omezila sociální záchrannou síť.

Politika vedená miliardáři dovedla USA na pokraj nebývalé nerovnosti, na druhé straně je problém oligarchie podle dat globální, o tom svědčí i vazby nejbohatších mužů Argentiny či Nigérie na tamní politické představitele.

Rok 2025 byl pro světové miliardáře mimořádně úspěšný, neboť jejich bohatství rostlo třikrát rychleji než v předchozích pěti letech a dosáhlo rekordní výše 18,3 bilionu dolarů. Celkový nárůst jejich jmění o 2,5 bilionu dolarů přitom odpovídá téměř veškerému majetku, který drží chudší polovina lidstva, tedy zhruba 4,1 miliardy lidí. Pětiletý růst by přitom podle organizace stačil k 26násobnému vymýcení globální chudoby.

Musk se stal prvním člověkem, jehož majetek překonal 700 miliard dolarů

Zatímco v USA se počet miliardářů vyšplhal na 932 a Elon Musk by se při stávajícím tempu růstu mohl již v roce 2026 stát prvním bilionářem na světě.

Téměř polovina lidstva stále žije v chudobě, jejíž úroveň se v podstatě nepohnula od roku 2019. Oxfam proto naléhavě vyzývá k posílení práv pracovníků, zdanění superbohatých a reformě financování politiky, aby se podařilo omezit moc úzké elity a vyhnout se tzv. oligarchii.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

Jak vládnou elity. Zpráva odhaluje vztah mezi politickou a ekonomickou nerovností

Miliardáři mají až 4 000krát vyšší šanci na zisk politického křesla než běžní občané. Růst jmění nejbohatších lidí za posledních pět let dokonce odpovídá majetku celé chudší poloviny lidstva. Do...

