Mileniálové jsou chudší než kdy jindy. Věří ale, že budou milionáři

Přibližně 22 % z těch, kteří se narodili v letech 1981 až 2000, budou po svých dvacetinách pravděpodobně žít v relativní chudobě. To je vyšší podíl než u jakékoliv předchozí generace, kterou nadace Resolution Foundation pozoruje. V této životní etapě byla přitom míra chudoby vždy nízká, protože vysoký podíl lidí pracuje.

Naopak lidé v důchodu jsou na tom lépe. Míra chudoby v poválečné generaci „baby boomerů“, která nyní vstupuje do důchodu, klesla na 15 %. Jedná se o nejnižší rekord. Napsal o tom britský deník Independent.

„Riziko chudoby bývá nejvyšší v raném dětství nebo v pozdějším věku, kdy lidé odcházejí do důchodu,“ říká výzkumná pracovnice Resolution Foundation Fahmida Rahmanová.



Téměř polovina předválečné generace, která byla v 80. letech a na počátku 90. v důchodu, žila v chudobě. Populační ročníky, které odcházejí do důchodu dnes, jsou na tom díky ekonomice a politickým úspěchům mnohem lépe. Chudoba seniorů se snížila o dvě třetiny.

Zatímco zvýšení státních důchodů snížilo chudobu starších lidí, mladší lidé v produktivním věku a jejich dětí se stávají rizikovými. Dnes narozené děti budou na počátku svého života čelit chudobě s mnohem větší pravděpodobností než jakákoliv jiná generace za posledních 60 let, uvádí zpráva. Předpokládá se, že se bude jednat o čtyři z deseti dětí narozených v letech 2016 až 2020. To znamená, že budou žít za méně než 60 procent mediánu příjmu.

Na vině je podle zprávy velké zvýšení nákladů na bydlení, ke kterému postupně docházelo od osmdesátých let. Tyto změny sice zvýšily hodnotu majetku baby boomers, ale mileniálům ukrajují stále větší část jejich příjmů, zejména pak těm, kteří žijí v pronájmu. Až 14 % mileniálů ve věku 25 let žije v chudobě ještě předtím, než jim vzniknou náklady na bydlení, následně je to 22 % z nich.

Zpráva se objevila jen den poté, co byla britská vláda nucena hájit své politiky. Labouristická strana totiž prohlásila, že dětská chudoba je nyní na úrovni humanitární katastrofy.

Bude ze mě milionář

Zatímco v Británii řeší chudobu mileniálů, v USA zase přehnaný optimismus mladé generace. Podle průzkumu TD Ameritrade z roku 2018 si více než polovina amerických mileniálů nebo těch, kteří se narodili v letech 1984 až 1989, myslí, že se z nich jednou stanou milionáři. Jak ovšem ukazuje zpráva Brookings Institution, kterou zveřejnil list The Economist, skutečnost může být mnohem méně příjemná.

Ukázalo se totiž, že medián bohatství mezi mileniály v roce 2016 byl nižší než mezi vrstevníky v každém roce od roku 1989 do roku 2007. V roce 2016 byl například o 25% nižší než v roce 2007.

Mileniálové sice mají na trhu práce určité výhody v porovnání s předchozími generacemi, musí ale čelit i některým nevýhodám. Mají tedy sice lepší vzdělání a delší pracovní život, na druhou stranu jsou mnohem více zadluženi a většina z generace se stále zotavuje ze vstupu do pracovního procesu na vrcholu Velké recese.

Mileniálové jsou méně majetní než většina předchozích generací ve stejném věku. To podle zprávy nevěští nic dobrého a rozhodně to nepodporuje jejich myšlenku o tom, že budou milionáři. Zpráva Brooking Insitutions navíc zjistila, že mnohem menší procento mileniálů může být považováno za střední třídu.

Problémy v budoucnu může způsobit to, že mladí lidé začínají šetřit pozdě na důchod. Podle průzkumu je to ve věku 36 let. Experti přitom doporučují začít mnohem dříve, ideálně ve 25 letech. Na svém portálu o tom napsala finanční televize CNBC.