Trumpova ochota rozdávat americké peníze právě Argentině je víc než pozoruhodná ve srovnání s jeho nechutí finančně pomáhat jiným zemím. Po svém nástupu do funkce například utáhl kohoutky s vojenskou pomocí Ukrajině.
Argentina má ale u Trumpa zřejmě výsadní postavení, jak ukázal minulý týden, kdy americká administrativa přispěchala s nabídkou štědré finanční injekce ve výši 20 miliard amerických dolarů (v přepočtu skoro 415 miliard korun) pro jihoamerickou zemi, píše web The Washington Post
Krok mnozí vysvětlují tím, že Trump je velkým fanouškem argentinského prezidenta Javiera Mileiho – libertariána, jehož nekompromisní osekání vládních výdajů i byrokracie z něj přes noc udělalo hrdinu americké pravice.
Milei, přezdívaný jako „El Loco“ neboli „Šílenec“ zeštíhlil vládní výdaje vyhazovem téměř 50 tisíc zaměstnanců veřejného sektoru a také dereguloval celé oblasti ekonomiky.
Úřadu se ujal v prosinci 2023, kdy slíbil ekonomickou revoluci. Po celá léta totiž argentinské vlády utrácely bez omezení, i když inflace prudce rostla a životní úroveň stagnovala. Čtyři měsíce po inauguraci současného prezidenta dosáhla inflace vrcholu s roční mírou 289 procent.
Kořenem argentinských ekonomických problémů je podle amerického listu zejména tamní měna. Nadhodnocené peso, které zvýšilo životní úroveň Argentinců, totiž poškodilo export a vedlo k většímu obchodnímu deficitu. To působilo proti snahám o obnovení devizových rezerv, což způsobilo, že vládě chybí dolary potřebné k obsluze jejího zahraničního dluhu ve výši 250 miliard dolarů.
Milei promrhal značnou část dolarových rezerv na nákup pesos na volném trhu ve snaze udržet hodnotu měny, protože se obával, že její pokles by podpořil inflaci, kterou se snaží vymýtit.
Mileiovo drsné odmítnutí konvenční ekonomiky sklidilo pochvalu od Trumpa a jeho spojenců v hnutí Make America Great Again (Udělejme Ameriku znovu skvělou, pozn. red.).
V únoru se argentinský prezident dočkal bouřlivého přivítání na konferenci konzervativců v americkém Marylandu, když vkročil na pódium a podal motorovou pilu Elonu Muskovi, tehdejšímu šéfovi ministerstva pro efektivitu vlády. Symbolicky tak vyjádřil jejich společné odhodlání osekat veřejné instituce.
Tento měsíc však Mileiho strana utrpěla drtivou porážku v provinčních volbách v Buenos Aires, což vyvolalo pochybnosti o jeho schopnosti udržet si legislativní většinu v říjnových volbách do tamního kongresu. Argentinskému prezidentovi také ublížil korupční skandál, do něhož byla zapletena jeho sestra.
„Nemyslím si, že existuje moc pochybností, že prezident Trump osobně nařídil ministru financí Bessentovi a celému jeho resortu, aby přišli Argentině na pomoc a podpořili prezidenta Mileiho. Trump ho podpořit chce,“ míní Douglas Rediker, předseda společnosti International Capital Strategies, která poskytuje poradenství institucionálním investorům.
Snahou vyřešit problém svého jihoamerického spojence si ale zadělává na nové starosti. Američtí farmáři, kteří patří k jeho nejvěrnějším příznivcům, byli minulý týden pobouřeni, když Argentina pozastavila 26procentní vývozní daň, aby povzbudila Čínu k masivní objednávce argentinských sójových bobů, a to i přes avizovanou americkou pomoc.
Americké farmáře to pobouřilo, protože sami vzhledem k pokračující celní válce Donalda Trumpa s Pekingem zaznamenali pokles svých kdysi hojných čínských objednávek na nulu.
Úspěch Argentiny, která je nahradila na čínském trhu a zároveň získala finanční pomoc od USA, tak vyvolal nejednu otázku ohledně priorit Trumpovy administrativy.
„Na čínském trhu nejsme konkurenceschopní kvůli vládní politice. Na druhé straně naše vláda poskytuje finanční pomoc cizí zemi, která díky tomu může nabízet konkurenceschopnější ceny a prodávat na trhu, ke kterému my nemáme přístup,“ uvedl pro The Washington Post Caleb Ragland, který pěstuje sóju, pšenici a kukuřici v Kentucky.
Silný vzor pro „MAGA“
Záchranný plán, který Amerika Argentině navrhuje, má několik pilířů. Předně americké ministerstvo financí vyjednává výměnu 20 miliard dolarů za argentinské peso, zakoupí argentinské vládní dluhopisy v dolarech a je připraveno poskytnout další peníze prostřednictvím fondu na stabilizaci měny.
Americký ministr financí uvedl, že také slyšel o mnoha amerických společností, které mají v úmyslu realizovat významné přímé zahraniční investice v Argentině, pokud Mileiho koalice příští měsíc ve volbách zvítězí.
The Washington Post upozorňuje, že tyto informace pocházejí z účtu ministra financí Bessenta na sociální sítí X a jde zatím o jediné veřejně známé podrobnosti o plánovaných krocích USA. Klíčovou neznámou je, co Argentina nabídne jako záruku za případnou půjčku od USA.
„Osobně si myslím, že je to neuvěřitelně riskantní program,“ uvedl ekonom Brad Setser z Rady pro zahraniční vztahy, který působil v ministerstvu financí za vlády Baracka Obamy. „Měli by se klást otázky nejen o tom, proč je Argentina pro USA tak důležitá, ale také o tom, zda jsou peníze využívány obezřetně,“ upozornil.
Ministr Bessent označuje Argentinu za systémově významnou, což naznačuje, že její problémy by mohly poškodit globální finanční systém. Po většinu minulého století se ale tato země potýkala s opakujícími se krizemi včetně platební neschopnosti v roce 2001, aniž by to mělo širší důsledky.
Skutečný význam Argentiny možná spočívá spíše v síle příkladu, míní novináři z The Washington Post. Pokud se ekonomické transformaci ve stylu MAGA (Make America Great Again) podaří vytáhnout zemi z její stoleté letargie, mohly by se jiné země potýkající se s problémy inspirovat, následovat Mileiho příkladu a potvrdit smysl Trumpova útoku na veřejný sektor.