Milán i díky cizincům vzkvétá. Běžní Italové ale čím dál častěji míří do Turína

Do severoitalské metropole v posledních letech proudí bohatí cizinci, kterým nahrávají i daňové úlevy zavedené italskou vládou. I proto se z Milána stalo jedno z nejdražších míst k životu v celé Itálii. Čím dál více lidí se proto kvůli rostoucím nákladům raději stěhuje do dostupnějšího a sotva sto padesát kilometrů vzdáleného Turína.
ilustrační snímek | foto: Piero CRUCIATTI / AFPProfimedia.cz

Stopy rostoucího počtu bohatých cizinců jsou v Miláně patrné téměř na každém kroku. Italové se musí vypořádávat hlavně s prudkým růstem cen nemovitostí. Podle údajů portálu Immobiliare.it byly loni ceny bytů v Miláně více než dvaapůlkrát vyšší než například v Turíně. Nájemné tam bylo v průměru o 82 procent dražší, píše agentura Bloomberg.

Změny vnímá i italský právník Giorgio Ferrero, který pracuje pro módní skupinu Prada. Žije v Turíně, ale do práce už léta dojíždí právě do Milána. Důvod je jednoduchý. Běžný život v Miláně výrazně zdražil a město už zdaleka není pro každého.

Ferrero dojíždí každý den do Milána společně se svou manželkou. Sám vnímá, jak se život v obou italských metropolích v posledních letech proměnil. Na změnu si ale nestěžuje. „V Turíně je to proti Milánu mnohem klidnější. Za rohem máme hory a ani k moři to není daleko,“ říká.

Turín jako ideální kompromis

Podobně to vidí i sedmatřicetiletá Vanessa Reidtová, která se do Turína přestěhovala teprve před dvěma lety. Původně sice chtěla žít v Miláně, vysoké ceny nájmů ji ale rychle odradily. „V Turíně jsem našla lepší byt v lepší lokalitě za polovinu ceny. Turín je nejvíc podceňované město v Itálii,“ říká.

Stěhování z Milána do Turína se ale týká i dalších lidí. Pro mnohé se totiž Turín stal ideálním kompromisem. Proti Milánu nabízí více zeleně, výhodou je také kvalitní infrastruktura včetně vysokorychlostních vlaků a přímého spojení právě do Milána.

Vysokorychlostní vlakové spoje mezi Milánem a Turínem jsou dlouhodobě velmi oblíbené. Potvrzuje to i fakt, že počet spojů mezi oběma městy se od roku 2010 zhruba ztrojnásobil. Cesta trvá přibližně hodinu, což je pro většinu dojíždějících přijatelné. „Poptávka v posledních letech opravdu výrazně vzrostla,“ uvedl pro Bloomberg italský dopravní analytik Andrea Giuricin.

Pomáhá i častější práce z domova

Trendu si všímá i politické vedení Turína. Také proto starosta Stefano Lo Russo otevřeně podporuje další posilování železniční dopravy. Výhodou Turína navíc je, že jde o čtvrté největší město Itálie, které je dlouhodobě spojované především s průmyslem a automobilkou Fiat. Z Turína ale pochází i další známá značka alkoholických nápojů Martini & Rossi. Turín tedy má v další expanzi na co navazovat.

Stěhování z Milána do Turína je v takové míře poslední roky možné i proto, že stále více zaměstnavatelů umožňuje svým pracovníkům alespoň částečně pracovat z domova. Není tak nutné, aby zaměstnanci trávili každý den v kanceláři. „Koronavirová pandemie celý proces výrazně urychlila,“ potvrdila italská pedagožka Lara Pazziová, která rovněž žije v Turíně.

Nejde ale jen o Milán. Turín se stále více propojuje i s dalšími italskými městy, včetně Janova či Boloně. Samotný Milán se naopak postupně stává městem, kterým každý den proudí obrovské množství lidí, aniž by v něm skutečně žili. V globálním měřítku ale nejde o nic výjimečného. Podobným vývojem si v minulosti prošly například Londýn nebo Dubaj, uzavírá agentura Bloomberg.

Milán i díky cizincům vzkvétá. Běžní Italové ale čím dál častěji míří do Turína

