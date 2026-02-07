Milán dominuje trhu s luxusními nemovitostmi. Město se otevřelo investicím

  13:00
Město, které letos hostí zimní olympijské hry, vyniká kromě designu a obchodu také v nemovitostech. Podle analýzy společnosti Knight Frank má Milán v současnosti nejsilnější trh s luxusními rezidenčními nemovitostmi v Evropě.
Italský Milán se chystá na olympijské hry. (26. ledna 2026)

Italský Milán se chystá na olympijské hry. (26. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Italský Milán se chystá na olympijské hry.
Prodejní ceny luxusních nemovitostí ve druhém největším městě Itálie vzrostly mezi třetími čtvrtletími roku 2020 a 2025 přibližně o 38 procent, uvádí zpráva společnosti Knight Frank.

Rostou také ceny mimo luxusní sektor. „Když nepočítáme luxusní nemovitosti, ceny v Miláně jsou teď nejvyšší v historii,“ uvedl pro The Wall Street Journal Antonio Martino, partner milánské pobočky PwC.

Olympiáda přitahuje luxus. V centru dění se otevírají nové butiky

Podle něj jsou v Miláně aktuálně vůbec nejvyšší ceny rezidenčních nemovitostí mezi velkými italskými městy, ačkoliv mezi lety 2024 a 2025 vzrostly ceny jen mírně. V roce 2024 byla průměrná cena za metr čtvereční 6 383 dolarů (131 490 Kč), v prosinci 2025 pak 6 545 dolarů (134 830 Kč).

Příliv zahraničních kupců

Vedoucí výzkumu ve společnosti Knight Frank Liam Bailey uvedl, že v roce 2017 zavedla Itálie daňové zákony příznivé pro nové obyvatele. To podle něj vedlo k přílivu evropských a blízkovýchodních kupců luxusních nemovitostí.

„Zahraniční kupující, kteří zde hledají nemovitosti, obvykle vyhledávají historické čtvrti v centru města, kam se lze dostat pěšky,“ uvedl Manfredi Catella z realitní společnosti COIMA, která vybudovala novou olympijskou vesnici.

O něco menší finanční ráj. Itálie zpřísní daňové výhody pro miliardáře

Vůbec nejdražší čtvrtí je milánská Brera, která se nachází nedaleko nákupní ulice Via Monte Napoleone. Podle Carmela Di Marca z Národní rady notářů byla průměrná prodejní cena v prémiovém segmentu ve čtvrti Brera 20 107 dolarů (415 000 Kč) za metr čtvereční.

Oblíbené jsou mimo jiné penthousy. „V mnoha částech města jsou velmi žádané penthousy s panoramatickými výhledy – některé dokonce až na Alpy – a dosahují mimořádně vysokých cen,“ uvedl Danilo Orlando ze společnosti Savills Residential Italy.

Aktuálně prodává penthouse v oblasti Porta Venezia, která má několik teras o velikosti zhruba 93 metrů čtverečních. Cena nemovitosti je 9,1 milionu dolarů (187 milionů Kč).

Pařížská je stále ve dvacítce nejdražších nákupních ulic světa. Vede Londýn

Luxusní bydlení lze najít také ve čtvrtích Porta Nuova a Isola, které v posledních desetiletích prošly společnou přestavbou. Symbolem této transformace je rezidenční komplex Bosco Verticale, který se skládá ze dvou rezidenčních věží.

„Věže jsou nejen vyhledávaným místem k bydlení, ale také přidaly hodnotu domům, které mají pouze výhled na jejich vysokou zeleň,“ uvedl Francesco Tesi ze spoelečnosti Lionard Luxury Real Estate, která se zabývá prodejem luxusních nemovitostí.

Komplex Bosco Verticale byl dokončený v roce 2014. Jeho součástí je více než stovka bytů. V březnu loňského roku prodala společnost Sotheby’s International Realty třípokojový byt v rezidenci za přibližně 6,1 milionu dolarů (126 milionů Kč).

