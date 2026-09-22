Když před dvěma lety předělal Craig Williams bývalý sklad nábytku na produkční studio, myslel si, že bude prostory pronajímat především na natáčení videoklipů. Objevil se ale nový trend – mikrodramata. Krátké, vertikálně natočené seriály, které lidé sledují na mobilních displejích.
Mikrodramata, budoucnost filmu? Nový formát vydělává miliardy, vzniká s pomocí AI
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Mikrodramata, budoucnost filmu? Nový formát vydělává miliardy, vzniká s pomocí AI
Tržby Hollywoodu z klasických filmů v posledních letech upadají. Teď se však na audiovizuálním trhu objevil nový koncept, takzvaná mikrodramata. Jde o krátké seriály natočené na výšku, aby se daly...
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Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou
Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...
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