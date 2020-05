Miliardáři bohatnou. V posledních měsících vydělali téměř půl bilionu

Šéf Amazonu Jeff Bezos si ke svému pohádkovému jmění přičetl dalších 34,6 miliard dolarů, otec Facebooku Mark Zuckerberg si pak polepšil o dalších 25 miliard. Tyto informace vychází z dat Americans for Tax Fairness a Institute for Policy Studies’ Program for Inequality. Tyto organizace sledovaly majetek 600 amerických miliardářů, kteří se v loňském roce objevili v žebříčku časopisu Forbes, mezi 18. březnem a 19. květnem.

Ačkoliv se ekonomika řítí do největší krize moderní historie a Spojené státy se potýkají se zvyšující se nezaměstnaností, podle CNBC je to především proto, že mnoho současných miliardářů se pohybuje v technologickém segmentu, který během koronavirové krize prospívá.

Podle zveřejněných dat vzrostlo jmění amerických miliardářů o 15 procent za poslední dva měsíce. Jmění nejbohatších tak v součtu z původních 2,948 bilionů dolarů vzrostlo na 3,382 bilionů. Suverénně nejvíce si polepšila pětka nejbohatších ve složení Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett a Larry Ellison. Společně si od března vydělali 76 miliard dolarů.

Na procenta si nejvíce polepšil Elon Musk, jeho jmění se zvýšilo o 48 procent na 36 miliard dolarů. V závěsu za ním skončil Mark Zuckerberg se 46 procent nárůstem a majetkem 80 miliard. Třetí příčku obsadil Jeff Bezos s nárůstem 31 procent a celkovým majetkem ve výši 147 miliard dolarů. Kromě šéfa Amazonu si polepšila i jeho bývalá žena. Poté co v rozvodovém řízení získala podíl ve firmě Amazon se její majetek ještě o třetinu navýšil a momentálně činí 48 miliard dolarů.

Podle Bloomberg Billionaire’s Index by však vyúčtování za celý rok nemuselo být tak příznivé. Warren Buffet by podle odhadu mohl přijít až o 20 miliard dolarů, Bill Gates pak o 4,3 miliardy. Naopak Bezos by si měl o 35,5 miliard polepšit, stejně jako Zuckerberg s 9 miliardami.

Koronavirová krize má však své oběti i mezi miliardáři. Nejvíce utrpěli boháči, kteří se specializují na cestovní ruch, pohostinství a luxusní značky. Ralph Lauren tak například v posledních dvou měsících přišel o 100 milionů a jeho majetek současně dosahuje 5,6 miliard. Obrovskou ztrátu zaznamenal i hoteliér John Pritzker, který ztratil 34 milionů dolarů a momentálně vlastní majetek ve výši 2,56 miliardy.