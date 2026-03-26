Migrantů v New Yorku ubylo. Je to důsledek přísnější federální politiky

Jan Dvořák
  18:00
Z čerstvě zveřejněných údajů ze sčítání lidu vyplývá, že v období od června 2024 do července 2025 klesl v New York City počet nových obyvatel z řad zahraničních imigrantů meziročně o 70 procent. Je to důsledek přísnější federální imigrační politiky.
Migranti čekají před imigračním úřadem v americkém New Yorku. (18. října 2023)

Americké město New York se potýká s vlnou migrantů. (5. ledna 2024)
Starosta města New York Eric Adams se zúčastnil policejního zátahu proti...
16 fotografií

Tento pokles migrace ze byl nejvyšší v celé zemi a – spolu s tím, že více Newyorčanů odchází do jiných míst – zastavil nedávný růst počtu obyvatel města a zpomalil jeho oživení po pandemii covidu.

V červenci roku 2025 měl podle nových odhadů New York 8,58 milionu obyvatel, což je o 12 200 obyvatel méně než v předchozím roce. Tento počet byl výrazně nižší než maximální počet téměř 8,8 milionu obyvatel z počátku roku 2020, píše web The New York Times.

Nové odhady se vztahují na dvanáct měsíců před červencem roku 2025, tedy na období, kdy imigrace poklesla celostátně. Tato doba započala zpřísněním politiky již za vlády prezidenta Bidena a pokračovala represivními opatřeními vlády prezidenta Trumpa.

„Pokud nebudeme mít zdravý příliv mezinárodních migrantů, počet obyvatel města začne klesat,“ uvedl John Mollenkopf, profesor na University of New York. Nestane se to podle něj hned, bude to postupný proces, ale stane se to.

Nepostradatelní migranti

Mnozí přistěhovalci jsou mladší a jsou ochotni pracovat na juniorních pozicích, o které ostatní nemají zájem. Často pomáhají s péčí o děti a s rostoucími potřebami starších lidí v souvislosti se stárnutím obyvatelstva města. „Jsou nepostradatelní pro odolnost města,“ řekl Mollenkopf.

Od začátku pandemie v roce 2020 se počet obyvatel města kvůli mezinárodní migraci zvýšil o přibližně 544 100 lidí, včetně mnoha těch, kteří překročili jižní hranici Spojených států a začali nový život v místních azylových domech.

Úředníci newyorského úřadu pro územní plánování ale uvedli, že pokles počtu přistěhovalců z jiných zemí odráží návrat z nedávných historických maxim k běžnějším hodnotám, jaké panovaly před pandemií.

Nová metodika sčítání

Nové údaje ze sčítání lidu byly zveřejněny společně s revizemi předchozích odhadů od roku 2020, což je při zveřejňování nových odhadů běžné. Z revizí totiž vyplývá, že počet obyvatel New Yorku v červenci 2024 byl vyšší, než se původně předpokládalo, a to 8,6 milionu. Aktualizované údaje rovněž ukazují, že oživení města po pandemii započalo nárůstem o přibližně 71 000 obyvatel v období končícím v červenci 2023.

Tyto změny souvisejí především se snahou o modernizaci postupů Úřadu pro sčítání lidu při odhadování mezinárodní migrace, jejíž kvantifikace je proslulá svou obtížností.

Tyto změny vedly k navýšení počtu imigrantů v některých předchozích letech. Nové odhady pracovníci představují již druhý rok po sobě, kdy revidovali svou metodiku pro sčítání imigrantů. Městským úředníkům se tak podařilo zpochybnit některé dřívější odhady, počet migrantů v azylových domech byl podle nich značně podhodnocen.

Revidované odhady nyní poskytují přesnější obraz o nejnovějším vývoji počtu obyvatel v New Yorku, včetně silnějšího růstu v letech po pandemii, než jak bylo dříve uvedeno,“ uzavřel podle amerického deníku Joe Marvilli, mluvčí odboru městského plánování.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

26. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.