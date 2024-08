Kanada láká na práci i lepší život. Migranti jsou ale často oběťmi podvodů

Navdeep Singh, 39letý účetní z Indie, přicestoval do Kanady loni v rámci programu pro dočasné zahraniční pracovníky. Do svého snu investoval vše. Se svou ženou, učitelkou, vyčerpali úspory a půjčili si i peníze od přátel a příbuzných, aby dali dohromady více než 40 tisíc dolarů (913 tisíc korun), píše agentura Bloomberg.

Za tuto částku, kterou zaplatil společnosti WWICS Group, imigrační poradenské agentuře s pobočkami v Ontariu a v indickém státě Paňdžáb, získal Singh práci pokladníka v obchodě s konopím v Edmontonu v Albertě. Během několika dní ho ale společnost bez jakéhokoli vysvětlení propustila. Bez peněz a zahanbený se tak vrátil zpět do Indie.

„Domnívám se, že můj zaměstnavatel plánoval, jak mě oklamat,“ sdělil Singh v prosinci Kolegiu poradců pro přistěhovalectví a občanství, regulačnímu orgánu, který má podobnému zneužívání zabránit.

Bohaté země se s podvody spojenými s imigrací potýkají dlouhodobě, ať už jde třeba o fingované sňatky v USA či vízové podvody v Evropě. V Kanadě rostoucí obavy z kriminality podkopávají podporu imigračního systému, který byl ještě donedávna opěvován za to, že posiluje ekonomiku o kvalifikované pracovníky.

Moderní forma otroctví

Aby se zaměstnavatelé mohli programu pro dočasné zahraniční pracovníky zúčastnit, musí požádat o posouzení dopadu na trh práce (LMIA) a potvrdit, že se snažili získat na danou pozici primárně kanadského rezidenta, kterého ale nenalezli.

Program, který byl vytvořen před více než 50 lety převážně pro sezonní práce na farmách, se v posledních letech stal dojnou krávou. Bezohlední podnikatelé požadují vysoké částky za nabídku většinou podřadné pracovní pozice. Uchazeči o práci naopak doufají, že jejich zaměstnavatelé podpoří jejich žádosti o dlouhodobý pobyt v Kanadě. Jeden z kanadských zástupců v OSN tento program připodobnil k moderní formě otroctví.

Náboráři používají k inzerci Facebook, WhatsApp, Instagram či TikTok. Přestože není možné přesně změřit celkovou částku, imigrační poradci, obhájci, oběti a vládní úředníci situaci popisují jako černý trh s dočasnými pracovními místy.

„Náš systém nám kdysi záviděl celý svět, ale nyní je plný podvodů, chaosu, nedodělků a zpoždění,“ říká Tom Kmiec, hlavní zákonodárce opoziční Konzervativní strany v otázkách imigrační problematiky. „Podvodníci využívají program dočasných zahraničních pracovníků k okrádání žadatelů.“

Pandemický boom

Během covidové pandemie vláda usnadnila firmám příchod zahraničních pracovníků jako řešení nedostatku pracovních sil. V roce 2022 zrušila pravidlo, které automaticky zamítalo žádosti o některá nízkopříjmová pracovní místa, pokud míra nezaměstnanosti v regionu překročila šest procent. To umožnilo, aby se program dočasných pracovníků v loňském roce rozšířil, i když míra nezaměstnanosti vzrostla.

Příliv osob s jiným než trvalým pobytem včetně dočasných pracovníků, zahraničních studentů a žadatelů o azyl, zvýšil v loňském roce tempo růstu populace země na 3,2 procenta, což je jedno z nejrychlejších na světě. Prudký nárůst poptávky po bydlení a zdravotní péči přispěl ke skokovému zvýšení nájmů a napjal síť sociálního zabezpečení.

Vymáhání práva je náročné

Kvůli nedostatečnému vymáhání práv migrujících pracovníků sílí kritika. „Rozmohla se kriminalita a děje se to beze strachu z následků,“ uvedl Daršan Maharadža, účetní v důchodu, který se do oblasti Toronta přistěhoval před desítkami let.

Jeden z pracovníků kanadského úřadu pro zaměstnanost a sociální rozvoj zároveň řekl, že kontroly, které dříve pomáhaly omezit podvody v programu, se postupem času vytratily. V roce 2021 bylo podle něj pracovníkům oddělení řečeno, aby neztráceli čas čtením online oznámení o dočasném zaměstnání.

Úřad pro zaměstnanost a sociální rozvoj v Kanadě namítá, že podnikl několik kroků k potlačení nekalých praktik, včetně zveřejnění seznamu zaměstnavatelů, kteří nedodržují předpisy, na internetových stránkách. Kanadská agentura pro pohraniční služby se zase hájí tím, že vyšetřování podobných případů může být náročné, protože potřebné důkazy jsou často v zahraničí.

„Podvody v rámci LMIA jsou nezákonné. Je to nepřijatelné a každý den pracujeme na tom, abychom jim zabránili a zajistili, že ti, kdo se jich dopouštějí, budou čelit následkům,“ uvedla v prohlášení mluvčí agentury Maja Stefanovska.

V loňském roce, kdy se rozsah programu rekordně rozšířil, klesly kontroly a dodržování předpisů na nejnižší úroveň za poslední roky. Od roku 2016 většina zaměstnavatelů, u nichž byl zjištěn nesoulad, obdržela pouze malé pokuty ve výši několika tisíc dolarů a mohla v najímání zahraničních pracovníků pokračovat. Méně než dvanáct procent dostalo zákaz a nejčastější doba pozastavení činnosti byla dva roky.

To však neznamená, že vymáhání práva je nemožné. Kanadská agentura pro pohraniční služby zahájila vyšetřování poté, co zjistila, že za zprostředkování zaměstnání v Albertě podnikatel Maneet Malhotra účtoval dvěma klientům 30 tisíc a 45 tisíc kanadských dolarů (500 a 750 tisíc korun). Namísto zaměstnání však dostali falešné výplatní pásky.

„Je to nehorázné,“ uzavírá pro Bloomberg Steven Paolasini, imigrační poradce z Alberty, který o imigračních podvodech informuje na platformě X a pomocí videí na YouTube. „Nikdo by nikdy neměl platit za získání práce.“