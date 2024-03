Microsoft a OpenAI plánují „hnízdo“ pro umělou inteligenci za dva biliony korun

Centrum by mělo začít fungovat v roce 2028, uvedl server The Information s odkazem na zdroje z vedení obou společností.

Projekt bude nejspíš financovat Microsoft. Odhadované náklady jsou asi stokrát vyšší než ceny největších datových center současnosti. Částka podtrhuje význam rozvoje umělé inteligence a naznačuje rozsah investic, které pro něj budou v nadcházejících letech potřeba, píše The Information.

Navrhovaný superpočítač Stargate by byl největším z řady superpočítačů, které chtějí tyto dvě společnosti vybudovat v příštích šesti letech na území Spojených států. Celá výstavba je rozvržena do pěti etap a Stargate je poslední z nich. Softwarová společnost Microsoft podle serveru pracuje na menším superpočítači pro OpenAI, který by měl být spuštěn v rámci čtvrté etapy zhruba za dva roky.

Stargate bude jedním z největších a nejmodernějších datových center na světě. Mohlo by zabírat několik set hektarů půdy a mít spotřebu až pěti gigawattů elektrické energie. Odborníky je považován za klíčový pro školení OpenAI a provoz nových, pokročilejších modelů umělé inteligence, než je ChatGPT-4.

Název superpočítače Stargate se inspiruje sci-fi filmem Hvězdná brána z roku 1994, píše technologický server Gizmodo.