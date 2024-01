Walt Disney přišel o svého hrdinu. První podoba myšáka Mickeyho už patří všem

Dlouholetá snaha společnosti Walt Disney Company nevyšla. Zákony o duševním vlastnictví se nepodařilo změnit a po uplynutí 95 let od premiéry vstoupil snímek do takzvaného veřejného vlastnictví. To se však týká jen nejstarší podoby této oblíbené postavy. Autoři tak musí myslet na to, že modernějších podobizen se to netýká a novější verze Mickeyho tak jsou stále chráněny autorským zákonem. Informoval o tom britský deník The Guardian.

V praxi to znamená, že s filmem Parník Willie i s audiovizuální podobou hlavního hrdiny je nyní možné nakládat zcela podle libosti. Film, který měl svou premiéru 18. listopadu 1928 v americkém New Yorku, je tak možné volně streamovat, sdílet i vysílat. Podobný osud v minulých letech potkal mimo jiné známé postavičky jako Robina Hooda nebo Medvídka Pú.

Legislativa Spojených států amerických hovoří o tom, že právní ochrana autorského díla činí 95 let od jejího vzniku. Zákon sice byl v minulosti několikrát měněn, zcela původně byla doba ochrany jen čtrnáctiletá, a to mimo jiné i díky snaze společnosti Walt Disney.

Ačkoliv ztráta první podoby Mickey Mouse je pro společnost Walt Disney potíží, experti říkají, že tak vážné to není. „Disney má teď jiné starosti. Vypršení právní ochrany postavičky z krátkého filmu Parník Wille ale tou hlavní není. Původní myšák totiž není ten, na kterého všichni myslíme a máme ho na tričkách nebo polštářích,“ říká pro britský deník The Guardian expert na audiovizuální problematiku Robert Thompson.

První projekty toho již využívají

Společnost Walt Disney sice může se svým myšákem pracovat i nadále, není v tom ale již sama. Již první hodiny roku 2024 ukázaly, že o jeho podobiznu může být v byznys světě opravdu velký zájem.

Krátce poté, co se první historická podobizna Mickeyho Mouse stala veřejným vlastnictvím, představilo studio Nightmare Forge Games novou hororovou hru s názvem Infestation 88. Jde o kooperační hororovou hru, ve které se hráči mají snažit přežít právě proti krvežíznivému myšákovi.

Na světlo světa se ale pomalu dostávají i jiné projekty. Videoherní společnost Fumi již zveřejnila krvavý trailer na střílečku s názvem Mouse, k jejíž vydání má dojít v roce 2025. Hlavní hrdinou je hlodavec s hubenými končetinami, který se původnímu Mickeymu velmi podobá. Skvěle tomu ladí i černobílá kulisa nebo dobová hudba.

Mickey Mouse je světově známou legendou

Společnosti Walt Disney se s Mickey Mousem v minulosti povedl velký úspěch. Postavička se brzy dostala do známosti téměř celého světa. Vedení firmy za to může vděčit mimo jiné i o tomu, že Parník Willie byl prvním filmem, který se zvukem nepracoval jen jako s kulisou, ale přímo jej zakomponoval i do děje.

Odborníci dodávají, že ztráta první podoby sice Walt Disney zasáhne, její inventář je ale přesto plný jiných oblíbených postaviček. „Pokud se podíváme na to, co Disney všechno ovládá, budeme si myslet, že vydělává snad všechny peníze v Americe,“ uzavírá Robert Thompson s tím, že firmě patří třeba i Marvel nebo Star Wars.