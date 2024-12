Veškerá práce je pryč. Zloději ukradli michelinskému kuchaři 2 500 koláčů

„Hádám, že si zloději neuvědomili, že spolu s dodávkou kradou i 2 500 koláčů! Všechny jsou zabalené v krabicích s mým jménem, takže není snadné je prodat. Pokud jste zloději a čtete tento článek, vyzývám vás, abyste koláče někam odvezli a tam nechali. Abychom je alespoň mohli dát lidem, kteří potřebují jídlo, a aby nepřišly nazmar. Také si myslím, že jste zlodějská hovada a doufám, že o Vánocích nedostanete žádné dárky,“ uvedl Tommy Banks ve svém videopříspěvku na Instagramu.

Koláče za statisíce korun

Ukradené dezerty měly hodnotu zhruba 25 tisíc liber, což je v přepočtu zhruba 760 tisíc korun. „Tým je velmi zklamaný, hlavně dny a dny práce jsou pryč,“ postěžoval si šéfkuchař portálu BBC.

„Pojišťovna náklady spojené s dodávkou pokryje. Ale veškerá práce a všechny ingredience, to je prostě pryč,“ doplnil. Je podle jeho slov také zdeptaný z toho, co s koláči zloději udělají. „Někam je vyhodí? Je to opravdu škoda,“ zmínil Banks.

Policisté z hrabství Severní Yorkshire pro BBC uvedli, že událost vyšetřují a požádala svědky, kteří mají jakékoliv informace, aby se přihlásili.