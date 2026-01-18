Michelinská restaurace propadla u inspekce v hygieně. Šéfkuchař se brání

Restaurace Ynyshir z Walesu, která získala dvě michelinské hvězdy, obdržela po návštěvě úředníků z britské Agentury pro potravinové standardy (FSA) pouze jeden bod z pěti možných. Podle inspektorů se musí výrazně zlepšit v hygieně. Šéfkuchař Gareth Ward uvedl, že se za hodnocení nestydí, na výtky podle svých slov okamžitě reagoval.

Známý šéfkuchař otevřel restauraci nedaleko města Machynlleth v roce 2013. O rok později získal první michelinskou hvězdu, další pak v roce 2022. Ceny zde začínají na 468 librách (13 100 Kč) na osobu.

Podle šéfkuchaře a bývalého účastníka pořadu MasterChef udělili inspektoři špatné hygienické hodnocení kvůli neznalosti a zbytečným obavám z používání syrového rybího masa. „Kupujeme z Japonska speciální rybí maso na sašimi, které se podává syrové. A oni se nás ptají, jak si můžeme být jistí kvalitou,“ uvedl Ward v rozhovoru pro BBC.

„No, jsou to ryby vhodné pro sašimi, jedí se syrové po celém světě. A jen proto, že naše pravidla neodpovídají jejich pravidlům, tak to zpochybňují,“ dodal šéfkuchař.

Nestydím se, říká kuchař

Zmínil také, že podnikatelé, kteří se rozhodnout dělat věci trochu jinak, se s podobnými situacemi musí umět vypořádat. „Vůbec se nestydím, ale jsem zklamaný. Nic špatného jsme neudělali. Jen fungujeme jinak,“ zmínil.

Ward dodává, že zaměstnává specialisty na dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti potravin a má mrazák za 50 000 liber (1 400 000 Kč), který zvládne zamrazit potraviny na minus 80 stupňů Celsia.

Michelin vydal prvního celorepublikového průvodce. Hvězdou ocenil devět podniků

Po návštěvě inspekce navíc poslal ryby z restaurace na laboratorní testy, které žádný problém neodhalily. Uznal nicméně, že některé věci bylo potřeba zlepšit. V prostoru pro přípravu ryb nainstaloval další zařízení k mytí rukou. Podle něj také k nízkému hodnocení přispěly i nedostatky v papírování.

„Některé naše dokumenty nebyly v pořádku, což je naše chyba,“ řekl Ward. „Někdy něco přehlédnete, něco špatně napíšete nebo zapomenete. Potřeboval bych administrativního pracovníka na plný úvazek, který by se staral o papírování, aby to bylo pokaždé perfektní,“ doplnil.

Uvedl také, že už inspekci požádal o opětovnou kontrolu, úředníci však její datum zatím nestanovili. „Moje restaurace pracuje na nejvyšší úrovni na světě a to, co děláme, bereme velmi vážně,“ uvedl.

FSA na svém webu vysvětluje, že inspektoři během své návštěvy hodnotí hygienické standardy, které zahrnují manipulaci s potravinami, skladování potravin, přípravu jídla, čistotu zařízení a řízení bezpečnosti potravin. Podnikům je uděleno hodnocení od nuly do pěti.

Ve Walesu a Severním Irsku jsou všechny potravinářské provozy ze zákona povinny zobrazovat své hodnocení hygieny na viditelném místě. Hodnocení má podle FSA pomoci spotřebitelům se informovaněji rozhodovat o tom, kde nakupovat a jíst jídlo.

Stupnice hodnocení podniků podle FSA

5 – hygienické standardy jsou velmi dobré

4 – hygienické standardy jsou dobré

3 – hygienické standardy jsou obecně uspokojivé

2 – je nutné určité zlepšení

1 – je nutné zásadní zlepšení

0 – je nutné naléhavé zlepšení

Zdroj: FSA

