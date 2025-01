Kuchař utekl z nóbl restaurací. Michelinskou hvězdu získal i v zapadlé chalupě

V roce 2023 dostali Robbie McCauley a jeho manželka Sophie nabídku na pronájem 200 let staré kamenné chalupy poblíž Doolinu, pobřežní vesnice v hrabství Clare v Irsku. McCauley měl pochybnosti, ale Sophie, tehdy v osmém měsíci těhotenství, navrhla, že by to mohli zkusit.

Měli šest týdnů na přípravu restaurace, přičemž dva týdny před otevřením se jim narodila dcera Iris. První týdny po otevření v červenci 2023 byly klidné, dokud nevyšla pozitivní recenze v The Irish Times. Zájem se výrazně zvýšil a v únoru 2024 restaurace získala Michelinovu hvězdu. „Tohle jsme nečekali, obzvlášť ne tak rychle,“ říká Robbie McCauley.

Restaurace se bezesporu vymyká běžným představám o podnicích oceněných Michelinovou hvězdou. Místo luxusního interiéru a formálních servírek zde hosté najdou útulnou chalupu s dřevěnými stoly, kamennou podlahou a hořícím krbem. Tento rustikální styl však dokonale doplňuje moderní přístup ke gastronomii, který staví na sezónních a lokálních surovinách.

Podnik nabízí degustační menu namísto à la carte, což minimalizuje plýtvání a umožňuje maximální využití dostupných surovin. „Dává nám to svobodu přizpůsobit se a nebýt omezeni pevným menu,“ vysvětluje šéfkuchař Robbie McCauley.

Znamená to, že se menu mění podle toho, co je právě k dispozici. Česnek, fazole a kedlubny pocházejí z vlastní zahrady. Po čtyřech letech pěstování chřestu se letos těší na první skutečně bohatou sklizeň. „Chuťový rozdíl je obrovský. A když vaříte opravdu sezonně, každý pokrm má mnohem větší hloubku,“ říká McCauley.

Podpora lokálních dodavatelů

Restaurace úzce spolupracuje s místními farmáři, rybáři a řezníky, kteří sdílejí stejný důraz na kvalitu. Podle McCauleyho není irská kuchyně jen o samotných jídlech, ale především o kvalitě surovin.

„Irské mléčné výrobky patří mezi nejlepší na světě,“ říká s přesvědčením. Stejně tak by si Irsko mělo podle něj více vážit svého hovězího a jehněčího masa. „Zvířata zde nejsou krmena průmyslovými krmivy, většinu života tráví na pastvinách. To se odráží v chuti i kvalitě masa.“

Maso pochází z oblasti Burren, která je známá svou jedinečnou krajinou a specifickými podmínkami pro chov dobytka. McCauley věří, že základem dobré kuchyně jsou suroviny, které nepotřebují složité úpravy. „Necháváme vyniknout to nejlepší, co příroda nabízí,“ říká šéfkuchař.

V jídelním lístku nechybí ani mořské plody a ryby z Atlantského oceánu – ústřice z Flaggy Shore, krab z Moheru, hřebenatky z Connemary nebo mořský ďas z ostrovů Aran.

Objahoba hvězdy

Restaurace funguje bez velkých investorů a její úspěch závisí na přístupu ke kvalitním surovinám a pečlivé práci celého týmu. I když získání Michelinovy hvězdy bylo velkým úspěchem, McCauley zdůrazňuje, že nejdůležitější je udržet si stálou klientelu a kvalitu. V únoru 2025 se rozhodne, zda si restaurace svou Michelinovu hvězdu udrží.

„Není to jen o prestiži. Potřebujeme mít stabilní podnik, který si najde své hosty a bude fungovat dlouhodobě,“ říká.

S nadcházejícím rokem už přemýšlí o nových pokrmech. „Na jaře budeme pracovat s jehněčím, divokým česnekem a chřestem. V létě se těšíme na čerstvá rajčata, kraby a humry.“

Homestead Cottage tak dokazuje, že špičková gastronomie nemusí být nutně spojená s velkoměsty a luxusními restauracemi. Stačí kvalitní suroviny, precizní přístup a vášeň pro poctivé vaření.