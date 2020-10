Dilema Královské akademie umění: prodat Michelangela, nebo propouštět lidi

Královská akademie, která na tom podobně jako všechny umělecké instituce nebyla s financemi dobře již před koronavirem, zvažuje drastické propouštění. Někteří z akademiků tvrdí, že namísto zrušení téměř poloviny pracovních míst by instituce měla zvážit prodej díla Taddei Tondo, jehož hodnota je odhadována na přibližně 128 milionů dolarů, napsal deník The Guardian.

Přes pět set let stará socha je jedním z pokladů londýnského muzea Královské akademie umění a také jedinou sochou v zemi od renesančního mistra Michelangela. Mramorový reliéf zadal ke zhotovení obchodník s textilem Taddeo Taddei na začátku 16. století během umělcova prvního pobytu ve Florencii.

Přesná hodnota díla není známá, podle odhadů by ale stačila na záchranu 150 pracovních míst, tedy 40 procent zaměstnanců muzea. Proces prodeje děl v muzeu, známý jako deakcese, tedy vyřazování děl, je v uměleckém světě dlouhodobým tabu. Uprostřed alarmujících finančních ztrát souvisejících s pandemií koronaviru ale mnoho institucí zvažuje, zda má smysl držet každý kousek zuby nehty.

Názory akademiků se velmi liší

Anonymní člen akademie údajně označil kousek od Michelangela za „kus mramoru“, když řekl, že lpět na tomto předmětu, který by mohl Královské akademii zajistit finanční zabezpečení pro nadcházející roky, je morálně špatné.

Další z členů tvrdí, že o prodeji díla již byla řeč. „Stojí to za to, mohlo by to zachránit pracovní místa a dostat Královskou akademii z finančních problémů, do kterých se dostala,“ uvedl zdroj, který chtěl zůstat v anonymitě.

Vedení Královské akademie umění, včetně její prezidentky Rebeccy Salterové, je ale zásadně proti. Její mluvčí zdůraznil, že instituce nemá v úmyslu prodávat žádná díla ve své sbírce. „Máme tu výsadu a odpovědnost být správci mimořádných uměleckých děl,“ sdělil deníku The Guardian.

Podle The Art Newspapre by debata o prodeji Michelangelovy sochy ale nebyla v Královské akademii umění nic nového. Před více než 40 lety tajemník akademie Sidney Hutchison sdělil bankéři z Drummonds Bank, že prodej možný je. Královská akademie tehdy přečerpala 675 tisíc liber a Hutchinson bankéři důvěrně sdělil, že pokud se nepovede získat dotaci od vlády, Akademie nebude mít jinou možnost, než prodat Michelangelovo Tondo.

Problémy má i pařížské Rodinovo muzeum

Finanční potíže netrápí jen britská muzea. V červenci oznámilo Rodinovo muzeum v Paříži, že se po 70procentním poklesu návštěvnosti v roce 2020 rozloučí s díly slavného francouzského sochaře, konkrétně s bronzovými replikami původních odlitků, uvedl server německé televize Deutsche Welle.

„Praxe výroby replik je docela běžná a pomáhá generovat další příjem pro

Rodinovo muzeum,“ uvedla ředitelka muzea Catherine Chevillotová s tím, že letos bylo zlepšení peněžního toku muzea potřebné více než kdy jindy.

Dvě třetiny z přibližně 500 tisíc lidí, kteří navštíví muzeum v běžném roce, pocházejí ze zahraničí. V letošním roce ale většina turistů nepřijela. Poprvé ve své historii tak muzeum vytvořilo odlitek The Gates of Hell –⁠ monumentální sochy zobrazující scénu z Dantova pekla. Do té doby na světě existoval jen originál vystavený v Rodinově muzeu. Odlitek je nyní k prodeji v Gagosian Gallery v New Yorku.

Jako soukromá instituce Rodinovo muzeum nemá možnost využít finanční pomoc ve výši 614 milionů eur, které pro památky, muzea a katedrály nedávno nabídla francouzská vláda. Pomoc například čerpá muzeum v Louvru, zámek ve Versailles nebo muzeum Orsay. Instituce zaznamenaly pokles návštěvnosti o 40 až 80 procent .

Soukromých sbírek se vládní podpora netýká

S pokračující pandemií prodávají části svých sbírek s těžkým svědomím i muzea ve Spojených státech. Jedním z nich je newyorské Brooklynské muzeum, které se rozhodlo vydražit několik kusů. „Je to pro nás velmi těžký krok. Ale je to to nejlepší pro instituci a péči o sbírky,“ řekla minulý čtvrtek pro deník The New York Times ředitelka muzea Anne Pasternaková.

V říjnu se bude v aukční síni Christie’s dražit dvanáct děl ze sbírky muzea. Mezi nabízenými kousky bude například dílo německého renesančního malíře Lucase Cranacha staršího nebo obraz francouzského impresionisty Gustava Courbeta.

Debata o tom, zda prodat nebo neprodat předměty ze sbírek, zuřila ve světě muzeí dlouho před pandemií. Zejména v USA, kde se většina muzeí spoléhá na soukromé financování od návštěvníků a dárců. V roce 2019 Metropolitní muzeum moderního umění, Guggenheimovo muzeum v New Yorku a Sanfranciské muzeum moderního umění prodala důležitá díla ze svých sbírek v aukční síni Sotheby’s. Díky milionům dolarů, které muzea získala z prodeje, mohla nakoupit nová díla k aktualizaci svých sbírek.