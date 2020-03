Kampaň před volbami už stála miliardu dolarů, většinu zaplatil Bloomberg

Souboj kandidátů Demokratické strany o to, kdo v listopadu vyzve současného prezidenta Donalda Trumpa, dospěl do důležité fáze. V úterý se v takzvaných primárkách hlasovalo ve čtrnácti amerických státech najednou včetně těch nejdůležitějších, jako je Kalifornie a Texas. Během volebního „superúterý“ se rozděluje více než třetina delegátů, kteří rozhodují o demokratické nominaci na prezidenta.

Primárky již proběhly ve čtyřech státech, v úterý však poprvé kandidoval také bývalý newyorský starosta Michael Bloomberg. Pro jeho kampaň je superúterý klíčové, miliardář v posledních měsících zavalil čtrnáct amerických států svými reklamami v hodnotě stovek milionů dolarů.

Díky němu tak jsou letošní prezidentské volby z finančního hlediska výjimečné. Souhrnné náklady na kampaň totiž na konci února překročily jednu miliardu dolarů (22,7 miliardy korun), což je v takto rané fázi předvolebního boje historicky nejvíc. S odkazem na data společnosti Advertising Analytics, která analyzuje reklamní výdaje, o tom informoval server Axios.

V utrácení vévodí demokraté, kteří ke konci minulého měsíce zaplatili za politickou reklamu celkem 969 milionů dolarů, zatímco republikáni „pouhých“ 68 milionů. Drtivou většinu výdajů demokratů má na svědomí Bloomberg. Ten podle propočtů do své propagace investoval minimálně 538 milionů dolarů. Veškeré finance pocházejí z jeho vlastní kapsy.

Sázka za tři čtvrtě miliardy dolarů

Mediální magnát, jehož jmění se odhaduje na 55,4 miliardy dolarů, je podle svých slov ochoten utratit všechno, jenom aby Donalda Trumpa porazil. Agentura Reuters uvádí, že Bloomberg během tří měsíců „nalil téměř tři čtvrtě miliardy dolarů do reklamy a sběru dat, a tak vytvořil kolos, jenž předčí všechno, co kdy politický svět viděl“.

Bloomberg v kampani utratil víc než všichni zbývající kandidáti dohromady. A vsadil zejména na osvědčenou zbraň v podobě televizní reklamy, všímá si deník The New York Times. Ta jej během posledních čtyř měsíců stála zhruba 410 milionů dolarů. To je víc než během celé kampaně v roce 2016 utratili na televizní reklamu Hillary Clintonová a Donald Trump dohromady, uvádí list s odkazem na data zmíněné firmy Advertising Analytics.

Přesto to na získání demokratické nominace nemusí stačit. Bloombergovi soupeři v primárkách, vermontský senátor Bernie Sanders, bývalý viceprezident Joe Biden a massachusettská senátorka Elizabeth Warrenová, ti všichni se během kampaně do miliardáře strefovali s kritikou, že si chce volby „koupit“. Také mediální ohlasy demokratických debat, již se zatím Bloomberg účastnil, vesměs popisovaly miliardářův výkon v konfrontaci se soupeři jako slabý a velice nepřesvědčivý.

Podle deníku The Wall Street Journal je Bloombergova nákladná „sázka“ na superúterý variací strategie, která mu zafungovala už v roce 2001. Miliardář tehdy kandidoval za republikány na starostu New Yorku a výdaji na kampaň výrazně předčil všechny své oponenty. Ve volbách v roce 2001 Bloomberg zvítězil a do čela města byl opětovně zvolen i v letech 2005 a 2009.