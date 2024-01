Za pomoc zločincům zaplaťte miliardy. Mexiko žene Colt a další zbrojovky k soudu

Žaloba Mexika proti výrobcům palných zbraní v USA je po vyjádření odvolávacího soudu v Bostonu schválena. Mezi žalovanými společnostmi je i firma Colt’s Manufacturing Company, která patří do české skupiny Colt CZ, uvedla v úterý stanice CNN. Mexiko po zbrojovkách žádá odškodnění ve výši deseti miliard dolarů za to, že svým počínáním napomáhají pašování svých výrobků do Mexika, kde je používají zločinecké skupiny.