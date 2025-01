Půl miliardy litrů. Zájem o tequilu klesl, v Mexiku zůstalo nevypité „moře“

Ke konci roku 2023 mělo Mexiko na skladě 525 milionů litrů tequily, buď dozrávající v sudech, nebo čekající na lahvování, píše britský list Financial Times.

„Destiluje se mnohem více nového alkoholu, než se prodává, a zásoby se začínají hromadit,“ řekl analytik společnosti Bernstein Trevor Stirling, který přičítá nárůst zásob klesající poptávce a novým destilačním kapacitám, které nedávno v Mexiku začaly fungovat. „Odvětví tequily čeká velmi bouřlivý rok,“ dodal.

Spotřebitelé v USA během posledního desetiletí rychle přijali tequilu jako mainstreamový alkohol, částečně díky značkám podporovaným celebritami, jako je Casamigos George Clooneyho. Poptávka však v posledních 18 měsících klesla, protože boom během pandemie odezněl a spotřebitelé omezili konzumaci kvůli vyšším cenám.

Podle dat sdružení IWSR kleslo množství prodaného alkoholu v USA v prvních sedmi měsících loňského roku meziročně o tři procenta. Spotřeba tequily klesla o 1,1 procenta, ve srovnání s čtyřprocentním růstem v roce 2023 a sedmnáctiprocentním skokem v roce 2021, kdy byla poptávka po tequile na vrcholu.

Obchody mohou navíc zkomplikovat nová pětadvacetiprocentní cla, jejichž zavedením hrozí Mexiku nastupující americký prezident Donald Trump. To by bylo zničující jak pro palírníky, tak i pro celou mexickou ekonomiku, která do USA posílá 83 procent svého exportu.

„Bylo by to ale jako střílet se do vlastní nohy, protože jejich spotřebitelé by museli platit mnohem víc,“ namítá prezident mexické Rady pro tequilu Ramón González.

Dvě třetiny veškeré vyprodukované tequily mířily v roce 2023 na export, přičemž asi osmdesát procent z vyvezeného množství putovalo do USA. Mezi další největší exportní trhy patřily země jako Španělsko a Německo, které ovšem měly každá jen dvouprocentní podíl.

González však dodává, že Trumpovy předchozí hrozby se během jeho posledního funkčního období nenaplnily. „Když byl prezidentem, řekl přesně totéž, že budou cla atd.,“ uvedl. „Nakonec nejenže neuložil daně na alkoholické nápoje, ale snížil je,“ odkázal na úlevy z roku 2017.