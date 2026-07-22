Návštěvnost v metropoli Ciudad de México a velkoměstech Guadalajara a Monterrey překonala původní vládní odhad, který počítal přibližně s 5,5 miliony návštěvníků. Výsledný ekonomický přínos však podle agentury Bloomberg ovlivnila skutečnost, že značná část fanoušků dorazila pouze na jednodenní výlet.
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Alespoň jednu noc v hotelu či krátkodobém pronájmu strávily zhruba tři miliony lidí. Dalších 4,5 milionu návštěvníků se ve městech neubytovalo, jejich příspěvek místním restauracím, obchodům a dalším službám tak byl v průměru nižší.
Ubytovací zařízení přesto z turnaje výrazně těžila. Průměrná obsazenost v pořadatelských městech činila 65 procent, meziročně přibližně o 12 procent více. Ve dnech zápasů se hotely zaplnily z 85 až 95 procent a průměrná cena pokojů vzrostla více než polovinu.
Nečekaná celebrita
Mexiko uspořádalo 13 ze 104 utkání turnaje. Po ročnících v letech 1970 a 1986 se stalo první zemí, která se na pořádání světového šampionátu podílela potřetí. Domácí reprezentace skončila v osmifinále po porážce s Anglií, fotbalová atmosféra však pokračovala i po jejím vyřazení.
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Jedním ze symbolů turnaje se nečekaně stal kačer Merlín, jehož fotografie a videa se rychle rozšířily na sociálních sítích i v televizním vysílání. Zvířecí celebrita se nakonec objevila také na tiskové konferenci prezidentky Claudie Sheinbaumové.
Pozornost zahraničních médií přitáhly rovněž oslavy u památníku Anděla nezávislosti v hlavním městě. Po posledním vítězství mexického týmu se tam podle úřadů shromáždilo více než 1,5 milionu fanoušků. Charakteristickým prvkem oslav se stalo vyhazování dobrovolníků nad dav za pokřiku „¡quiere volar!“, tedy „chce létat“.
Mistrovství jako odrazový můstek
Ministryně cestovního ruchu Josefina Rodríguezová očekává, že mezinárodní publicita podpoří také další rekreační a obchodní cesty. Ministerstvo chce ve spolupráci s regionálními úřady a soukromými firmami propagovat i místa ležící mimo trojici největších měst.
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„Na tyto výsledky musíme navázat propagační kampaň, která využije skutečný impuls vytvořený mistrovstvím světa,“ uvedla Rodríguezová. „Není třeba vytvářet žádné obrazy, Mexiko je má k dispozici v reálném čase.“
Úřad v následujících měsících předpokládá nejméně pětiprocentní růst počtu návštěvníků. Pro zemi, v jejíž ekonomice cestovní ruch vytváří přibližně devítiprocentní podíl, tak může mít turnaj delší dopad než pouze příjmy získané během několika týdnů fotbalových zápasů.
Zklamání na letištích
Slabší vývoj naopak hlásili někteří provozovatelé letišť. Počet odbavených cestujících během šampionátu podle dostupných údajů zaostal za stejným obdobím předchozího roku.
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Akcie tří hlavních mexických provozovatelů letišť kvůli slabým výsledků klesly. Podle analytika Rodolfa Ramose z Bradesco BBI, jedné z největších finančních skupin v Latinské Americe, tento fakt naznačuje, že oživení letecké dopravy bude pomalejší, než se čekalo. „Odvětví nadále brzdí vysoké ceny letenek a paliva, omezená nabídka spojů i obavy o bezpečnost,“ dodal.