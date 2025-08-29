Suchem sužované Mexiko vsadilo na datová centra. Místní pobouřila spotřeba vody

Po celém státě vlastní společnosti včetně Microsoftu či Amazonu skladištní budovy plné počítačových serverů. Přesné číslo není k dispozici, podle BBC jsou jich však už desítky a další se staví.
Očekává se, že během příští dekády do státu Querétaro přiteče více než 10 miliard dolarů (210 miliard korun) investic souvisejících s datovými centry.
Žádné demolice. Uhelné elektrárny v Evropě se mohou proměnit na datová centra
„Poptávka po umělé inteligenci urychluje výstavbu datových center bezprecedentní rychlostí,“ řekl BBC Shaolei Ren, odborný asistent elektrotechniky a počítačového inženýrství na Kalifornské univerzitě v Riverside.
„Qeuerétaro je velmi strategický region,“ vysvětluje Arturo Bravo, ředitel společnosti Ascenty, která se označuje za největší datacentrovou firmu v Latinské Americe. „ Leží přímo uprostřed země, propojuje východ, západ, sever a jih,“ říká.
To znamená, že je relativně blízko metropoli Mexico City. Oblast je také napojena na vysokorychlostní datové kabely, takže tu lze velmi rychle přenášet velké objemy dat. A má podporu místní radnice i centrální vlády.
Ekologická zátěž umělé inteligence roste. Datová centra mají enormní spotřebu vody
„Omezená kapacita elektrické sítě v USA nutí technologické firmy hledat dostupnou energii kdekoliv ji mohou najít,“ říká Ren a dodává, že lákavé jsou i ceny pozemků a vstřícné podnikatelské prostředí.
Voda je potřeba pro lidi, hřmí aktivisté
Problémem je však chlazení. Některá centra používají k rozptylu tepla odpařování vody. Menší datové centrum s tímto typem chlazení může ročně spotřebovat kolem 25,5 milionu litrů vody.
Jiná centra jsou úspornější. Třeba Microsoft uvádí, že přibližně 95 procent času využívá vzduchové chlazení, což žádnou vodu nevyžaduje. Když však teploty přesáhnou třicet stupňů, používají odpařovací chlazení což jen v uplynulém roce znamenalo spotřebu 40 milionů litrů vody.
A globální čísla jsou ještě vyšší. Například Google ve své zprávě o udržitelnosti za rok 2025 uvedl, že jeho celková spotřeba vody vzrostla mezi lety 2023 a 2024 o 28 procent na 30 miliard litrů.
Právě Querétaro však loni zažilo nejhorší sucho za posledních sto let, které zasáhlo úrodu i zásobování některých komunit vodou.
Aktivistka Teresa Roldánová říká, že obyvatelé oblasti žádali úřady o více informací ke spotřeby vody v datových centrech, odpovědi se ale nedočkali.
Teplo z datových center hřeje Finy. Někde už se rozloučili i s teplárnami
„Soukromý průmysl má v těchto suchých oblastech přednost,“ říká. „Slyšíme, že má vzniknout 32 datových center, ale voda je potřeba pro lidi, ne pro průmysl. Občané nedostávají vodu stejné kvality jako průmysl.“
Mluvčí vlády státu Querétaro však namítá, že na vodu určenou pro spotřebu obyvatel průmysl nárok nemá. Situace se však v tomto směru bude spíše vyostřovat. Technologické firmy, včetně Ascenty plánují v regionu další datová centra.
„Rozvoj bude dál pokračovat, každých pár let vznikne nové centrum,“ říká Bravo. „Průmysl poroste tak, jak poroste umělá inteligence. Čeká nás skvělá budoucnost,“ uzavírá.