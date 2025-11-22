„Tunel od obytných budov dělí jen několik metrů. To od nás vyžaduje přísné dodržování hlukových a vibračních limitů, které ale zároveň zpomalují tempo prací. Dodržujeme také přísná injektážní kritéria, která jsou důležitou součástí projektu,“ vysvětluje Daniel Lorenc, hlavní stavbyvedoucí ze společnosti Metrostav Norge.
Horninový masiv je třeba podle jeho slov předem pečlivě utěsnit, aby se zabránilo průsakům podzemní vody a ochránilo okolí. „Znamená to stovky speciálních vrtů a opakované vstřikování cementových směsí pod vysokým tlakem, dokud se nedosáhne požadované těsnosti,“ dodává.
Hlavním dodavatelem stavby je společnost OHLA Norge, Metrostav Norge jako hlavní subdodavatel zajišťuje veškeré razicí práce. Součástí podzemní stavby je také devět nouzových výklenků, devět tunelových propojek, technická místnost a čerpací i sedimentační komora.
Složité geologické poměry
Největší výzvou projektu jsou složité geologické podmínky. Na některých místech stavba kříží starší tunely, jinde prochází jen necelých pět metrů pod povrchem. Přísné jsou rovněž požadavky na vodotěsnost, jejichž cílem je eliminovat pokles hladiny podzemní vody v okolí. Projekt počítá s vícestupňovými injektážemi každých zhruba jedenáct metrů vyražené trasy.
|
Metrostav zdvíhá unikátní most přes norský fjord. Stavba je atrakcí pro místní
„Ražba s nízkým nadložím, a navíc pod obytnou čtvrtí, je vždy technicky náročná. Na projektu s podílí zhruba padesát na našich zaměstnanců,“ uvedl Jiří Horčička, obchodní ředitel Metrostav Norge.
Metrostav působí na severu Evropy od roku 2006. Má za sebou od té doby patnáct projektů, mimo jiné traťové tunely helsinského metra, unikátní most na lososí cestě v Norsku či nejdelší silniční tunel na Islandu.
„Podíleli jsme se například i na ražbě tunelu na odlehlých Faerských ostrovech. Ve Skandinávii jsme celkově dosud vybudovali přes 57 kilometrů tunelů,“ uzavírá Aleš Gothard, ředitel Metrostav Norge.