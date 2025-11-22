Metrostav v Oslu čelí výzvě. Razí tunel jen pár metrů pod obytnými budovami

Autor:
  19:00
Norská odnož společnosti Metrostav se pustila do výstavby klíčového silničního tunelu, který má ulevit dopravě v oblasti hlavního města Osla. Stavba 3,5 kilometru dlouhého dvoutubusového tunelu je unikátní tím, že probíhá pod hustě zastavěnou oblastí.

„Tunel od obytných budov dělí jen několik metrů. To od nás vyžaduje přísné dodržování hlukových a vibračních limitů, které ale zároveň zpomalují tempo prací. Dodržujeme také přísná injektážní kritéria, která jsou důležitou součástí projektu,“ vysvětluje Daniel Lorenc, hlavní stavbyvedoucí ze společnosti Metrostav Norge.

Horninový masiv je třeba podle jeho slov předem pečlivě utěsnit, aby se zabránilo průsakům podzemní vody a ochránilo okolí. „Znamená to stovky speciálních vrtů a opakované vstřikování cementových směsí pod vysokým tlakem, dokud se nedosáhne požadované těsnosti,“ dodává.

Ražba tunelů v Oslu (23. září 2025)
Ražba tunelů v Oslu (20. září 2025)
Ražba tunelů v Oslu (20. září 2025)
Tým Metrostavu před ražbou tunelu v Oslu (29. srpna 2025)
4 fotografie

Hlavním dodavatelem stavby je společnost OHLA Norge, Metrostav Norge jako hlavní subdodavatel zajišťuje veškeré razicí práce. Součástí podzemní stavby je také devět nouzových výklenků, devět tunelových propojek, technická místnost a čerpací i sedimentační komora.

Složité geologické poměry

Největší výzvou projektu jsou složité geologické podmínky. Na některých místech stavba kříží starší tunely, jinde prochází jen necelých pět metrů pod povrchem. Přísné jsou rovněž požadavky na vodotěsnost, jejichž cílem je eliminovat pokles hladiny podzemní vody v okolí. Projekt počítá s vícestupňovými injektážemi každých zhruba jedenáct metrů vyražené trasy.

Metrostav zdvíhá unikátní most přes norský fjord. Stavba je atrakcí pro místní

„Ražba s nízkým nadložím, a navíc pod obytnou čtvrtí, je vždy technicky náročná. Na projektu s podílí zhruba padesát na našich zaměstnanců,“ uvedl Jiří Horčička, obchodní ředitel Metrostav Norge.

Metrostav působí na severu Evropy od roku 2006. Má za sebou od té doby patnáct projektů, mimo jiné traťové tunely helsinského metra, unikátní most na lososí cestě v Norsku či nejdelší silniční tunel na Islandu.

„Podíleli jsme se například i na ražbě tunelu na odlehlých Faerských ostrovech. Ve Skandinávii jsme celkově dosud vybudovali přes 57 kilometrů tunelů,“ uzavírá Aleš Gothard, ředitel Metrostav Norge.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

KFC prolomilo mlčení. Naše restaurace i jídlo jsou bezpečné, reaguje na kauzu

Pražská pobočka KFC je již 129. v řadě. (14 listopadu 2024)

Řetězec rychlého občerstvení KFC se poprvé veřejně vyjádřil ke kauze možných nedostatků v oblasti bezpečnosti potravin ve svých restauracích. Podle oficiálního sdělení nadnárodní značky byly všechny...

O půl roku dřív. Otevřela se spojka na D35, experti čekají méně nehod i úlevu obcím

ŘSD otevřela západní obchvat D35 u Olomouce. Experti očekávají větší bezpečí a...

V kompletní podobě si řidiči měli užívat západní obchvat Olomouce až téměř za půl roku, nicméně děje se tak už od čtvrtka, konkrétně o 158 dní dřív. Novou část dálnice D35 přitom dostali k dispozici...

Když se na pračku čekalo půl roku. Dnes ji lze pořídit cestou z práce

Calex Elektrosvit - Elektrická kompresorová chladnička Calex (6) 4 330 Kčs a...

Výročí sametové revoluce připomíná nejen politické změny, ale i to, jak se proměnily domácnosti. Technika před rokem 1989 byla pro většinu lidí výrazně hůře dostupná a na barevnou televizi, kotoučový...

Metrostav v Oslu čelí výzvě. Razí tunel jen pár metrů pod obytnými budovami

Ražba tunelů v Oslu (23. září 2025)

Norská odnož společnosti Metrostav se pustila do výstavby klíčového silničního tunelu, který má ulevit dopravě v oblasti hlavního města Osla. Stavba 3,5 kilometru dlouhého dvoutubusového tunelu je...

22. listopadu 2025

Jak snadno přijít o značku. Stovky západních firem v Rusku čelí právním hrozbám

Ruská firma Očakovo uvedla na trh napodobeniny značek Coca-Cola, Fanta a...

Po počátku invaze na Ukrajinu se z ruského trhu stáhly stovky amerických a evropských firem. Ochranné známky si ale většina z nich nechala. Hlavně proto, aby se jednou do Ruska mohly znovu vrátit. To...

22. listopadu 2025

Německé přístavy jsou v žalostném stavu. Hledají se peníze na jejich opravu

Přístav v Hamburku je největším německým přístavem a třetím největším přístavem...

Důležitá dopravní infrastruktura Německa je dlouhodobě ve špatném stavu. Na přístavy, kterých mají Němci hned několik, se nedostává peněz, a proto úřady řeší, jak financovat jejich opravy. Pomoci by...

22. listopadu 2025

Britští boháči se připravují na nejhorší. Vyplácejí si rekordní dividendy

Britská ministryně financí Rachel Reevesová (16. října 2025)

Nejmajetnější vrstva britské společnosti mění způsob, jakým přistupuje ke svému majetku. Důvodem jsou obavy z dalšího nárůstu daňového břemena, který už brzy může představit labouristická ministryně...

22. listopadu 2025

Česku chybí kantýny, jídelny a řeznické pulty. Lukáš Hejlík o tuzemském gastru

Premium
Lukáš Hejlík, herec, znalec hospod a tvůrce průvodce Gastromapa. (7. listopadu...

Gastronomie nejrychleji odráží stav celé společnosti a každé zdražení práce, energií i surovin se projeví okamžitě. Přesto nové podniky stále vznikají a hosté se učí být náročnější i věrnější....

22. listopadu 2025

Američané sahají i po neatraktivních pozicích. Zájem o práci hlásí armáda i popeláři

Popelářský vůz společnosti Waste Management. Waste Management je firma...

Pozice s nízkými mzdami a náročnými pracovními podmínkami v minulosti považované za neatraktivní v USA přitahují stále více uchazečů. Mnozí lidé hledají finanční stabilitu kvůli ekonomickým těžkostem...

22. listopadu 2025

Botulotoxin v dětských výživách. Amerikou otřásá kauza přiotrávených kojenců

Dóza s dětskou výživou značky ByHeart, která byla nedávno stažena z prodeje....

Spojenými státy rezonuje kauza botulotoxinu nalezeného v kojeneckých výživách. Dosud skončilo v amerických nemocnicích kvůli otravám 31 dětí v patnácti státech, mnoho z nich dokonce na jednotkách...

21. listopadu 2025

Cvičení prověřilo kritickou infrastrukturu státu. Zapojili se i energetici

Cvičení Hradba 2025 (21. listopadu 2025)

Ve dnech 3.–21. listopadu 2025 probíhalo celorepublikové cvičení Armády ČR nazvané Hradba 2025. Vojáci při něm nacvičovali mimo jiné střežení objektů kritické infrastruktury. V posledním týdnu se do...

21. listopadu 2025

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

21. listopadu 2025

Miliardy pro rožnovské onsemi. EU schválila státní pomoc výrobci polovodičů

Výroba polovodičů v čistém prostředí

Evropská komise schválila český plán na poskytnutí státní pomoci v objemu 450 milionů eur (téměř 11 miliard korun) na rozšíření výroby amerického producenta polovodičů onsemi v Rožnově pod Radhoštěm....

21. listopadu 2025  15:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Snaha o mír na Ukrajině má vliv na ceny plynu. Jsou nejnižší od loňského května

ilustrační snímek

Ceny plynu v Evropě klesly na nejnižší úroveň za posledních 18 měsíců. Odborníci mezi příčiny řadí v prvé řadě meteorologické předpovědi, které evropským státům predikují pro další měsíce poměrně...

21. listopadu 2025  15:27

Prodejte nám strategický park, nabízí Accolade Chebu skoro dvě miliardy

Vizualizace zamýšleného podnikatelského parku v Chebu

Developerská skupina Accolade nabídla Chebu za Strategický podnikatelský park (SPP) 1,95 miliardy Kč. Město zatím park připravuje ve spolupráci se státní firmou SIRS. Accolade v pátek městu nabídla...

21. listopadu 2025  14:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.